Cour suprême: La confirmation de Kavanaugh franchit un nouvel obstacle

WASHINGTON, 14 septembre (Reuters) - La commission des Affaires judiciaires du Sénat des Etats-Unis a décidé jeudi qu'elle se prononcerait par un vote le 20 septembre prochain sur la nomination du juge Brett Kavanaugh, candidat choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême.

Le Sénat, à majorité républicaine, devrait ensuite se prononcer en séance plénière vers la fin du mois.

Ce calendrier a été adopté par les sénateurs républicains, majoritaires au sein de la commission, en dépit des objections des élus démocrates.

"Je ne comprends vraiment pas cette hâte", a commenté la sénatrice démocrate Dianne Feinstein.

Les démocrates s'inquiètent de voir le juge Kavanaugh, catholique conservateur âgé de 53 ans, devenir l'un des neuf juges à vie de la Cour suprême.

Ils redoutent que son arrivée à la Cour suprême, dont quatre des huit juges actuels sont déjà de sensibilité conservatrice, fasse pencher l'institution encore un peu plus vers la droite, avec de possibles conséquences sur le droit à l'avortement notamment.

Dianne Feinstein a par ailleurs annoncé avoir transmis au FBI de nouvelles informations sur le juge Kavanaugh. Elle a refusé de détailler la nature de ces renseignements, indiquant les avoir reçus d'une personne dont elle n'a pas divulgué l'identité.

Cet informateur, a-t-elle dit, "a vivement requis la confidentialité (...) et j'ai honoré cette décision. J'ai toutefois renvoyé le dossier aux autorités d'enquête fédérales".

Le New York Times, citant deux sources proches du dossier, rapporte pour sa part que ces renseignements sont liés à une "possible inconduite sexuelle".

A la Maison blanche, on souligne que la candidature de Kavanaugh a été étudiée de près et que son CV a fait l'objet de vérifications répétées de la part du FBI. "Ce n'est qu'à la veille de sa confirmation que la sénatrice Feinstein soulève le spectre de nouvelles 'informations' le concernant", s'est étonnée Kerri Kupec, porte-parole de la présidence.

Un porte-parole du FBI a simplement confirmé que ce renseignement avait été porté à la connaissance du Bureau mercredi soir.

Les partisans de la nomination de Kavanaugh, qui a siégé pendant douze ans à la cour d'appel fédérale de Washington, s'interrogent eux aussi sur les affirmations de la sénatrice Feinstein.

"Ça a tout l'air d'une diffamation in extremis et d'une tentative désespérée pour différer et mettre en échec la nomination du juge Kavanaugh", a commenté l'avocate Carrie Severino, du Judicial Crisis Network, un groupe conservateur.

Donald Trump a désigné Brett Kavanaugh cet été pour remplacer le juge Anthony Kennedy, qui a annoncé son départ à la retraite le 27 juin. (Lawrence Hurley et Amanda Becker Henri-Pierre André pour le service français)