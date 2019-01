Cours de l'or : 3 indicateurs pour investir intelligemment

Article Sponsorisé

L'or n'est pas un actif financier comme les autres : ses caractéristiques en font une véritable valeur refuge, qui pourra efficacement compléter un portefeuille d'actions et d'obligations. Voici 3 indicateurs pour investir dans l'or sans se tromper.L'or n'est pas seulement, selon le bon mot de Keynes, une relique barbare : ce métal précieux continue d'offrir uneaux investisseurs. S'il est inutile de miser sur l'or pour obtenir des rendements élevés, le métal précieux constituera donc un actif de choix pour diversifier et consolider un portefeuille. Il permettra notamment d'accuser le coup d'une récession économique et financière, qui devrait logiquement suivre la longue phase haussière (ou bull market) enregistrée par les marchés boursiers au cours de l'année 2018.S'il est possible de, sur des plateformes spécialisées comme GoldBroker , le métal précieux continue d'être libellé en dollars. Les politiques économiques américaines, sous l'impulsion de la Fed, mais aussi mondiales jouent donc un rôle crucial dans l'évolution de son cours. Or, l'économie internationale est aujourd'hui marquée par des phénomènes paradoxaux, voire contradictoires, qui pourraient bien jouer en faveur de l'or. Aux différents commerciaux s'ajoutent une situation de plein-emploi et d'importantes tensions inflationnistes aux États-Unis, qui pourraient bien entraîner une baisse des taux d'intérêt réels et une appréciation du cours de l'or.Directement lié aux politiques économiques internationales, cet indicateur se révélera particulièrement précieux si vous souhaitez. Le cours du métal réagit, de façon presque mécanique, aux évolutions des devises internationales : il perd de la valeur lorsque le dollar est fort, et s'apprécie en cas de dépréciation de la monnaie américaine. La revalorisation de devises comme le yuan chinois ou la roupie indienne permettrait en revanche aux acheteurs asiatiques d'améliorer leur pouvoir d'achat, et de soutenir le cours de l'or dont ils sont particulièrement friands.Mécanisme complexe s'il en est, l'peut se révéler plus difficile encore à anticiper que ceux d'autres actifs comme les actions ou les obligations. Pour bien investir dans le métal précieux, il est donc essentiel de l'intégrer à une stratégie globale, qui permettra d'associer rendement et sécurité.