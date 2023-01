Course contre la montre pour le meilleur chasseur de nazis d'Allemagne

Will a déclaré à Reuters qu'il avait remis aux procureurs locaux en Allemagne cinq affaires qui, selon lui, ont encore une chance d'être jugées.

"Les meurtres sont imprescriptibles. Donc, tant que les auteurs sont encore en vie, nous poursuivrons les affaires", a-t-il déclaré depuis son bureau situé à l'extérieur de Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne.

M. Will dirige l'Office central des autorités judiciaires de l'État allemand pour l'enquête sur les crimes nationaux-socialistes. En 2015, les ministres allemands de la justice ont convenu qu'il devait continuer à fonctionner "tant qu'il y a des tâches de poursuite à accomplir". Selon M. Will, son travail envoie le signal à toute personne commettant de tels actes aujourd'hui qu'elle ne sera jamais tirée d'affaire.

À mesure que les survivants de l'Holocauste meurent, on craint que la connaissance du génocide de six millions de Juifs européens dans l'Europe occupée par les Allemands ne décline ou ne soit niée. Les condamnations continues soulignent les crimes qui ont eu lieu.

Une enquête publiée mercredi a montré que près d'un quart des Néerlandais nés après 1980 croient que l'Holocauste est un mythe ou que le nombre de ses victimes a été largement exagéré.

En Israël, des survivants de l'Holocauste utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour enregistrer leurs souvenirs pour les générations futures.

Depuis sa création en 1958, l'Office central a lancé 7 694 enquêtes sur des crimes de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, certaines impliquant plusieurs suspects, soutenant une grande partie des 18 688 affaires qui ont été portées devant les tribunaux allemands.

Aujourd'hui, alors que vendredi marque le 78e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz et la Journée internationale du souvenir de l'Holocauste pour honorer les millions de victimes, seule une poignée d'affaires restent en suspens en Allemagne.

La condamnation, le mois dernier, d'une femme de 97 ans qui a travaillé comme secrétaire dans un camp de concentration "est certainement l'une des dernières", a déclaré M. Will. Mais les cinq cas qu'il a évoqués "pourraient encore donner lieu à des inculpations". Donc peut-être que ce n'était pas le dernier mot après tout", a-t-il dit.

L'un des cas soumis aux autorités de Cobourg, en Bavière, concerne une personne de 98 ans. Les procureurs disent qu'ils enquêtent sur l'homme pour l'aide et la complicité présumées de meurtre pendant son temps en tant que gardien au camp de concentration de Ravensbrück de 1943 à 1945.

"Actuellement, il est considéré comme apte à être jugé", a déclaré un porte-parole des procureurs. Il n'est pas clair si l'intéressé, s'il est reconnu coupable, sera condamné en tant qu'adolescent ou adulte en raison de son jeune âge au moment des crimes présumés.

Dans une affaire distincte, les autorités de Giessen, au nord de Francfort, mènent une enquête préliminaire sur une personne de 98 ans qui aurait travaillé comme gardien au camp de concentration de Sachsenhausen, également de 1943 à 1945.

À Hambourg, les procureurs ont déclaré enquêter sur un ancien marine, aujourd'hui âgé de 96 ans, qui aurait travaillé pendant quelques mois en 1945 dans un camp de concentration en tant que gardien.

Will, debout parmi des rangées de classeurs, feuillette des documents et explique que son bureau a catalogué des noms de personnes et de lieux d'intérêt sur plus de 1,7 million de fiches. Le bureau est entouré d'un haut mur de pierre par mesure de sécurité.

La guerre de la Russie avec l'Ukraine a constitué un autre obstacle à ses enquêtes. Les voyages à Moscou, qui possède les documents allemands originaux des camps, ne sont plus possibles, dit-il.

L'organisation de Will prévoit de devenir un jour un centre de commémoration et d'éducation. D'ici là, Will promet de rester sur la piste.