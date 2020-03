Coûts de 150 millions liés à l'interdiction de rassemblement

Zurich (awp) - L'interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes décidée par le Conseil fédéral pour faire face à l'épidémie de coronavirus a durement touché le secteur événementiel. L'annulation ou le report de salons et autres événements a jusqu'à présent coûté 150 millions de francs suisses.

Environ 80% des événements prévus n'ont pas lieu, une situation qualifiée mercredi par la fédération Expo Event de "scénario catastrophe".

Les sociétés actives dans ce secteur "ont urgemment besoin d'aide (...). Les conséquences pour l'ensemble du secteur de l'événementiel en Suisse vont être dramatiques", a averti le président de la faîtière Eugen Brunner, cité dans un communiqué.

Après un sondage auprès de ses 157 membres, l'organisation a estimé les dommages liés à cette interdiction à plus de 150 millions de francs suisses.

Face à cette situation, M. Brunner a appelé à "une réponse rapide et conséquente des responsables politiques" et à un "paquet de mesures adéquates".

La faîtière espère que les événements regroupant moins de 1000 personnes puissent encore se tenir, sans mesures "disproportionnées". Après sa date d'expiration le 15 mars, la mesure ne doit pas être renouvelée si la situation ne s'aggrave pas, selon Expo Event.

Le Conseil fédéral a interdit vendredi dernier tout rassemblement de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 mars et, face à la propagation de la maladie, cette mesure pourrait être prolongée.

Le conseiller fédéral Alain Berset rencontre en effet ce mercredi les représentants de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) en lien avec la propagation du coronavirus. Un point de presse est prévu dans la soirée et de nouvelles mesures pourraient bien être dévoilées.

La Suisse compte actuellement 54 cas de coronavirus confirmés par le laboratoire national de référence à Genève, alors que 39 autres ont été révélés lors d'un premier test. Plus de 200 personnes se trouvent en quarantaine.

Au niveau mondial, le virus a contaminé plus de 93'000 personnes et fait plus de 3200 morts, notamment en Chine où il est apparu en décembre.

