Couvre-feu instauré à New York après les manifestations violentes

NEW YORK, 2 juin (Reuters) - Le gouverneur de l'Etat de New York a appelé lundi à interdire au niveau national le recours excessif à la force policière et annoncé un couvre-feu dans la ville de New York après les manifestations violentes provoquées par la mort d'un afro-américain à Minneapolis lors d'une interpellation la semaine dernière.

Dans un communiqué publié conjointement avec Bill de Blasio, le maire de New York, Andrew Cuomo a déclaré que le couvre-feu serait en vigueur dans la mégalopole de huit millions d'habitants à partir de 23h00 (03h00 GMT mardi) et jusqu'à 05h00 le lendemain matin.

Ils ont indiqué que les effectifs de police déployés dans la ville seraient renforcés afin d'endiguer les violences et le vandalisme.

Plus tôt dans la journée, lors d'un point de presse régulier, Cuomo avait fait part de sa crainte que les manifestations pour protester contre la mort de George Floyd provoque une hausse des nouvelles contaminations au coronavirus. (Nathan Layne et Maria Caspani; version française Jean Terzian)