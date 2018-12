Covéa Finance lance le nouveau fonds Covéa Ruptures

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En complément de sa nouvelle gamme de fonds à thématique environnementale et de son fonds Covéa Rendement Réel lancés en 2018, Covéa Finance, société de gestion de portefeuille du groupe Covéa, achève l’année avec le lancement d’un fonds sur la thématique des "ruptures" : Covéa Ruptures."Covéa Ruptures investit ainsi dans des sociétés qui contribuent et participent à des ruptures majeures, c'est-à-dire des transformations importantes et profondes qui se diffusent sur les modes de production, de distribution et de consommation, pouvant émaner par exemple de changements réglementaires, d'aspirations sociales, ou d'innovations technologiques", a indiqué Vincent Haderer, responsable du pôle Gestion Actions Amérique et Monde.La stratégie d'investissement du fonds consiste à sélectionner des sociétés, de tous secteurs, qui initient, bénéficient ou s'adaptent à ces ruptures."Les sociétés sélectionnées font enfin l'objet d'une analyse financière approfondie qui intègre les scénarios macroéconomiques définis lors des " Perspectives Economiques et Financières" qui tracent les grandes lignes directrices de la vision de Covéa Finance sur les classes d'actifs dont elle a la responsabilité. ", précise Vincent Haderer.Le fonds a pour objectif de réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indice MSCI World en euro sur un horizon de cinq ans minimum.