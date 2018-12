Covéa Finance lance sa gamme de fonds à thématique environnementale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Covéa Finance réaffirme sa démarche ESG et lance une gamme de fonds à thématique environnementale. La société de gestion unique du groupe d'assurance, Covéa, a fait le choix de mettre en oeuvre une analyse équilibrée entre les trois piliers E (Environnement), S (Social/Sociétal) et G (Gouvernance) visant l'alignement d'intérêt entre l'ensemble des parties prenantes.Dans le cadre de la poursuite de son développement, Covéa Finance a par ailleurs lancé, en juin 2018, une gamme à thématique environnementale composée de quatre fonds. En complément, et pour chacun d'eux, des niveaux d'intensité carbone du chiffre d'affaires des actions en portefeuille à ne pas dépasser, ont été définis.Covéa Aeris participe à la décarbonation de l'économie en investissant dans des sociétés dont l'activité a un impact bénéfique sur la qualité de l'air. Covéa Aqua investit dans des valeurs liées à la thématique de l'eau, de son approvisionnement à l'optimisation de son utilisation. Covéa Terra investit dans des sociétés ayant la volonté d'établir des modes de consommation et de production durable. Covéa Solis se concentre sur des sociétés potentiellement fortement émettrices de gaz à effet de serre qui s'inscrivent dans la transition énergétique, soit par l'impact de leur activité sur la réduction des émissions, soit par leurs engagements de nature à réduire à long terme ces émissions.Covéa Finance s'appuie sur une équipe de recherche dédiée qui compte près de 15 personnes et qui intervient pour analyser l'environnement macroéconomique et financier. En complément, une équipe d'analystes ESG, a pour mission d'identifier et analyser les risques et opportunités liés aux sujets extra financiers. L'objectif est d'en dégager les points saillants afin d'éclairer les décisions des équipes de gestion.