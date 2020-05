Covéa renonce à racheter PartnerRe aux conditions initialement dévoilées

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur mutualiste français Covéa a annoncé mardi qu'il ne comptait plus racheter Partner Re sur la base des conditions conclues dans l'accord initial, en raison des bouleversements économiques provoqués par la pandémie de coronavirus.

"Au vu des conditions actuelles sans précédent et des importantes incertitudes pesant sur les perspectives économiques mondiales, Covéa a indiqué à Exor que le contexte ne permet pas de réaliser le projet d'acquisition de Partner Re selon les termes initialement envisagés", a indiqué le groupe dans un communiqué, sans fournir davantage de précisions.

Covea avait dévoilé en mars un protocole d'accord avec Exor, la holding de la famille Agnelli, pour acquérir le réassureur PartnerRe, pour 9 milliards de dollars, soit environ 8,1 milliards d'euros, en numéraire. Exor avait acquis PartnerRe en mars 2016 pour 6,7 milliards de dollars.

L'opération avait été conclue quelques jours avant que la propagation de l'épidémie de coronavirus n'entraîne l'arrêt brutal d'une partie de l'activité économique dans le monde et la chute des marchés financiers mondiaux.

A la tête des assureurs, MMA, GMF et Maaf, Covea comptait acquérir Partner Re "pour consolider sa diversification et son internationalisation, en constituant un groupe d'assurance et de réassurance européen de premier plan", avait indiqué le groupe en mars.

