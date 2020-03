Covéa signe un protocole d'accord avec Exor pour acquérir PartnerRe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur mutualiste français Covéa a signé un protocole d'accord avec Exor, la holding de la famille Agnelli, pour acquérir le réassureur PartnerRe, ont annoncé les deux groupes dans des communiqués distincts mardi soir.

Selon les termes de l'accord, Exor recevra un paiement en numéraire de 9 milliards de dollars, soit environ 8,1 milliards d'euros, pour la cession du réassureur basé aux Bermudes ainsi qu'un dividende en numéraire de 50 millions de dollars, versé avant la finalisation de l'opération, prévue d'ici à la fin 2020. Exor avait acquis PartnerRe en mars 2016 pour 6,7 milliards de dollars.

"Cette acquisition permettrait à Covéa de consolider sa diversification et son internationalisation, en constituant un groupe d'assurance et de réassurance européen de premier plan, appuyé d'une part, sur une position de leader en assurances de dommages et responsabilité en France et d'autre part, sur un grand réassureur global et diversifié", a indiqué Covéa dans son communiqué.

Avant PartnerRe, Covéa, qui possède les marques MMA, GMF et Maaf, avait tenté en 2018 de se rapprocher du réassureur français Scor, dont il est actionnaire à hauteur de 8%. Mais le groupe mutualiste s'était heurté à la ferme opposition du PDG de Scor, Denis Kessler.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire