Covid-19 : [Interview] “Le tourisme risque de subir deux années blanches”

Les cafés et restaurants, n'étant pas concernés par les mesures de déconfinement annoncées par le président de la République, resteront fermés. Comment réagit la Fédération CFDT des Services ?

C'est un véritable saut dans le vide. Pour la restauration traditionnelle, par exemple, composée de TPE à plus de 80 %, on ne sait absolument pas comment nombre d'entre elles vont pouvoir survivre. À ce jour, nous n'avons pas de date de sortie de confinement. Certains parlent de la fin juin, fin juillet… Ce flou est très pénalisant pour envisager la suite, s'organiser du point de vue de sa trésorerie, des demandes de prêts… Le seul moyen d'éviter trop de faillites sera d'utiliser des fonds publics pour payer les salaires mais aussi les loyers. Car les charges fixes courent même lorsque les établissements sont fermés. Ils ont clairement besoin d'aide. Nous avons donc beaucoup d'inquiétudes concernant la reprise du point de vue économique, mais aussi du point de vue des conditions de travail.

C'est-à-dire ?

Les cuisines sont souvent des espaces de proximité : quand on travaille en brigade, on se côtoie, il est difficile de respecter les distances de sécurité. Mais le problème se pose aussi en salle. Or la solution qui consisterait à diminuer le nombre de tables pour pouvoir assurer des distances suffisantes entre les clients ne semble pas pertinente. Parce qu'en restauration, on ne raisonne pas en nombre de tables mais de couverts. Et on ne sert que la moitié des couverts sur le temps de midi, par exemple, les autres couverts ne seront pas servis entre 14 et 16 heures. Et puis, comment faire ? On ne va pas diviser par deux le personnel… Tout cela donne le vertige. Dans la restauration rapide, la question est un peu différente. Il y a aura toujours la possibilité d'assurer la vente à emporter, mais cela suppose de trouver les moyens pour changer les process en cuisine.

La situation est également bloquée dans le tourisme… Avec quel impact sur la filière ?

Rappelons d'abord qu'en France le tourisme représente de 7 à 8 % du PIB et compte près de 2 millions d'emplois. Notre pays attire le plus grand nombre de touristes au monde, et pas uniquement à Paris. C'est donc un secteur stratégique, qui génère des sommes faramineuses*. Ce qui caractérise cette filière, c'est aussi son interdépendance avec d'autres acteurs : les parcs de loisirs ont besoin d'hôtels et réciproquement, les agences de voyages ont besoin de compagnies aériennes, d'autocaristes, etc. C'est donc tout un écosystème, avec une grande hétérogénéité en matière de taille d'entreprises, qu'il va falloir soutenir. Aujourd'hui, la filière est complètement arrêtée, et le sera sans doute bien au-delà du 11 mai ; peut-être toute l'année, voire jusqu'au printemps 2021. Au point que certains professionnels, au sein du comité de filière, évoquent une reprise en 2022. Ce qui représenterait deux années blanches. C'est impensable ! Il faudrait alors secourir les entreprises, voire nationaliser ou administrer certaines structures. On ne peut pas laisser un secteur qui compte des centaines de milliers de salariés bien formés, compétents et reconnus s'écrouler. Sur le quand et le comment on gère la reprise, il reste beaucoup d'interrogations : le plan de soutien au tourisme promis par le gouvernement doit contenir des mesures de long terme pour les salariés, garantir les conditions sanitaires dans lesquelles ils vont travailler afin de les protéger et sécuriser l'activité touristique au moment de la reprise. Nous devons continuer avec d'autres organisations à poser les bases du tourisme durable.

Propos recueillis par epira@cfdt.fr

* Le secteur a généré 173 milliards d'euros en 2018, selon le ministère de l'Économie et des Finances.