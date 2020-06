Covid-19: La plate-forme écosystémique Covid-19 d'Achiko pour la recherche et le test des contacts est en cours d'essai à Tangerang, en Indonésie

Zurich, le 16 juin 2020 - Achiko Ltd. (ISIN KGY0101M1024), plate-forme FinTech cotée à la bourse suisse SIX, a reçu l'autorisation du gouvernement local pour procéder à l'essai de « Teman Sehat », l'écosystème Covid-19 de la société dans un centre commercial important de Teraskota, dans le sud de Tangerang, en Indonésie. Cette étape indique que la plate-forme est prête à être adoptée dans d'autres centres commerciaux ainsi que dans des hôpitaux et des institutions publiques en Indonésie. Elle est un exemple des nombreuses applications verticales qui seront déployées au cours de l'année.

Teman Sehat, qui signifie « mon aide-santé » en indonésien, est un ensemble d'applications interconnectées liées à la santé, à commencer par les contrôles de température, la saisie des résultats des tests Covid-19 et la recherche des contacts. Lors de l'enregistrement dans un lieu, Teman Sehat demande une petite participation financière. Ces frais sont collectés par Achiko et un pourcentage est alloué aux soins de santé et aux installations de quarantaine ainsi qu'à l'éducation publique, en subventionnant les tests pour Covid-19. Le résultat est affiché sur un badge temporaire qui vérifie l'état des tests des utilisateurs afin de pouvoir se rendre dans des zones sûres telles que l'embarquement dans un avion, les centres commerciaux, le travail dans une usine de transformation des aliments, les lieux de travail, les écoles et bien d'autres endroits.

« Nous sommes ravis de pouvoir apporter une contribution à la santé publique sur notre marché intérieur. La reconnaissance du gouvernement de Tangerang est une forte confirmation que nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Kenneth Ting, le PDG d'Achiko.

L'essai a débuté le lundi 15 juin dans un grand centre commercial de Teraskota et des hôpitaux seront ajoutés peu après. L'essai comprendra toute la gamme de fonctionnalités, notamment la recherche de contacts, la facturation, les tests et le marketing.

Actuellement, Achiko est en négociation avec des centres commerciaux, des entreprises locales, des cliniques, des sociétés de télécommunications et d'autres institutions pour mettre en œuvre les fonctionnalités de Teman Sehat dans leurs entreprises. Achiko se réjouit de pouvoir communiquer les chiffres des tests et d'autres mesures clés au cours des prochains mois.

À propos d'Achiko

Fondée en 2018, Achiko (ISIN KGY0101M1024) est une société de type plate-forme Fintech cotée au SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SWX) qui possède et exploite des technologies qui permettent aux consommateurs de payer, leur propose des choses à faire et leur donne des raisons de rester grâce à une série de caractéristiques sociales attrayantes. Des fonctions sociales et de jeu seront ajoutées à la plateforme à partir du troisième et du quatrième trimestre 2020.

En affinant sa technologie et ses opérations en Indonésie d'abord, puis en les étendant à d'autres pays, l'entreprise vise ensuite à fournir des services dans toute une série de secteurs verticaux tels que les paiements de jeux, les achats immédiats et les paiements ultérieurs, les services de commerce électronique et d'autres encore, directement et indirectement.

Achiko a des actionnaires importants tels que le groupe MNC, la plus grande entreprise de médias en Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque qui se concentre exclusivement sur le secteur de la téléphonie mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine.

De plus amples informations sont disponibles sur le site investor.achiko.com.

