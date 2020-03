Covid-19 : Le Maire appelle à utiliser le MES "dans les semaines qui viennent"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a appelé mardi l'Europe à intensifier sa réponse au choc économique causé par la pandémie de coronavirus en recourant "dans les semaines qui viennent" au Mecanisme européen de stabilité (MES).

"L'Union européenne et la zone euro en particulier" devront "faire beaucoup plus pour nous permettre de sortir de cette situation économique qui n'a pas de comparaison dans notre histoire récente", a affirmé le membre de l'exécutif lors d'une conférence de presse.

"Nous souhaitons pouvoir utiliser une ligne du Mécanisme européen de stabilité", a poursuivi Bruno Le Maire. Le ministre a ensuite appelé de ses voeux un déploiement de ce mécanisme "dans les semaines qui viennent", rappelant que ce dispositif avait été créé "pour faire face à des situations de crise".

Bruno Le Maire a expliqué être en pourparlers avec ses homologues européens sur les modalités d'utilisation, tels que le montant, de ce mécanisme. "Nous avons eu de longues discussions hier [lundi], nous aurons de longues discussions aujourd'hui [mardi], sans doute tout au long de la nuit sur ce sujet", a-t-il ajouté, indiquant qu'il participerait à une réunion des ministres des Finances de la zone euro ce mardi soir. Le ministre a néanmoins estimé qu'il faudrait que le mécanisme soit "employé de manière simple et sans fixer des conditions qui pourraient être pénalisantes pour les pays qui y auraient recours".

Le Mécanisme européen de stabilité a été crée en septembre 2012, en pleine crise de la dette souveraine de la zone euro, avec pour principe de créer un fonds commun pour pallier la défaillance d'un Etat membre de l'union monétaire.

Bruno Le Maire s'est par ailleurs prononcé en faveur de titres d'emprunts communs dans la zone euro, appelés "eurobonds" ou encore "coronabonds", mais le locataire de Bercy a reconnu qu'il n'existait pas de consensus sur l'utilisation de ces instruments entre les pays de l'union monétaire.

Le ministre de l'Economie s'exprimait lors d'une conférence de presse où il a annoncé la mise en œuvre d'un mécanisme de garanties de l'Etat français à hauteur de 300 milliards d'euros "pour l'ensemble des prêts des entreprises ayant besoin de garanties". Ces garanties seront disponibles dès mercredi. Ce mécanisme, lancé conjointement avec le fonds souverain Bpifrance et la fédération bancaire française, garantira les prêts des entreprises à hauteur de 70% pour les plus grandes entreprises, et jusqu'à à 90% pour les plus petites.

Bruno Le Maire a également indiqué que l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la France serait "bien inférieure" à la récession de 1% prévue de le projet de loi de finances rectificative. Le ministre n'a toutefois pas souhaité communiqer de nouvelles prévisions.

