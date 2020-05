Covid-19 : Le Synami-CFDT en grande(s) pompe(s) pour la solidarité

L'ambition est simple : réunir 10 000 euros pour la Croix-Rouge française. « Pour cela, nous avons lancé aux participants un défi ludique : se filmer en faisant des pompes, résume Jean-Michel. Tout le monde peut le faire en étant confiné ». Pas besoin non plus d'être un grand sportif. Pour chaque pompe effectuée, un euro est reversé à l'association. Grâce à la mobilisation de plus de 300 personnes, militants, adhérents CFDT ou non, 15 000 euros sont finalement récoltés ! « C'est formidable ce qu'on peut faire quand on s'y met tous. La création d'une page Facebook dédiée nous a fait gagner en visibilité et nous a permis de prendre de nombreux contacts ». Une satisfaction pour le syndicat. « Beaucoup de personnes n'arrivent pas à boucler les fins de mois ou n'ont plus de quoi faire leurs courses. Les jeunes notamment…Nous voulions apporter notre aide. »

Se sentir utile

Une motivation pour Aurélie Stamper, 20 pompes à son actif, adhérente CFDT d'une mission locale dans le Nord qui a mis ses proches à contribution. « Mon fils a fait 15 pompes, mon mari 20. Mon frère est pompier, il a fait participer les collègues de sa caserne ! C'est bien de pouvoir se mobiliser pour une cause comme celle-là, de pouvoir se sentir utile dans une période où on se sent un peu impuissant. » Même son de cloche pour Romain, qui n'a pas hésité à se déguiser pour l'occasion. Avec sa femme et ses enfants, ils ont effectué 190 pompes. « C'est une super initiative, confie ce non-adhérent et fonctionnaire dans les Yvelines. Nous avons parlé de cette action de la CFDT autour de nous. »

