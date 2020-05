Covid-19: Paris et Berlin proposent à Bruxelles d'emprunter 500 Mrd€ pour abonder son budget

Dépêche - Publié le 18.05.2020

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont proposé le 18 mai que la Commission européenne puisse emprunter 500 milliards (Mrd) d'euros sur les marchés «au nom de l'Union européenne» pour abonder exceptionnellement son budget afin de répondre aux conséquences économiques du Covid-19. Ces emprunts constitueraient un «Fonds de relance» à destination «des secteurs et régions les plus touchés, sur la base des programmes budgétaires de l'UE et dans le respect des priorités européennes», détaille une déclaration commune. Paris et Berlin ajoutent que ce fonds s'inscrit «dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP)» et soutiennent «une augmentation du CFP concentrée sur ses premières années». Il «sera lié à un plan de remboursement contraignant au-delà du prochain CFP sur le budget de l'UE». Dans les allocutions d'Emmanuel Macron, le tourisme italien a été cité comme secteur probablement concerné, l'agriculture n'a pas été évoquée. Ce «Fonds de relance» est le premier volet d'un accord plus général intitulé «accord franco-allemand pour la relance européenne face à la crise du coronavirus», dont le quatrième et dernier volet porte sur «la résilience et la souveraineté économique et industrielle de l'UE». La première mesure de «souveraineté» consiste à «soutenir la diversification des chaînes de valeur en promouvant un agenda commercial ambitieux et équilibré»; le secteur de la santé est cité en exemple, pas l'agriculture. «Je me réjouis de la proposition constructive de la France et de l'Allemagne», a réagi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un communiqué le 18 mai.