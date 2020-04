Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Concernant l’impact de la crise du Covid-19 sur l’économie mondiale, SwissLife Asset Managers privilégie le scénario d’une récession suivie d’une reprise en U, avec une probabilité de 50 %. Sur le modèle de la Chine, le gestionnaire d’actifs anticipe une chute de la production de l’ordre de 10-20% en Europe et aux Etats-Unis au premier semestre 2020, peut-on lire dans ses dernières « Perspectives Hebdomadaires ». La production devrait retrouver ses niveaux de fin 2019 au plus tôt fin 2020.Le scénario négatif, affichant une probabilité de 30%, prévoit une nouvelle crise financière. Une deuxième vague de contamination en Asie induit un risque supplémentaire, les actions ne remontent pas et le PIB suit une évolution en L au second semestre 2020, indique SwissLife Asset Managers.Enfin, le scénario optimiste, présentant une probabilité de 20%, suppose une baisse rapide du nombre de nouveaux cas, la généralisation du dépistage ou encore la découverte d'un traitement ou d'un vaccin, conclut le gestionnaire d'actifs.