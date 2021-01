Covid-19: Zurich et neuf cantons démarrent leur campagne de vaccination

Zurich (awp/ats) - La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté lundi dans le canton de Zurich. Neuf autres cantons prévoient aussi de commencer la vaccination ce même jour.

Les premiers citoyens zurichois ont été vaccinés: un couple de Wetzikon a reçu la piqure lors du lancement officiel devant les médias. Le mari et la femme sont tous deux âgés de plus de 75 ans et appartiennent donc au groupe à risque.

L'ancienne entrepreneure Rosmarie Michel, l'auteur Franz Hohler et d'autres personnalités sont parmi les premiers à avoir été vaccinés à l'Institut de médecine des voyages de Zurich. Ils ont participé en tant qu'ambassadeurs pour la vaccination contre le Covid19, selon la Direction de la santé.

Cependant, la demande est telle que toutes les personnes intéressées ne peuvent pas obtenir un rendez-vous. Jusqu'à présent, seules 16'000 doses du vaccin de Pfizer/Biontech sont disponibles dans le canton de Zurich, ce qui permet de vacciner 8000 personnes.

Les vaccinations commenceront dans les maisons de retraite et les foyers de soins à la mi-janvier. Plusieurs centres de vaccination sont prévus pour le grand public et devraient être opérationnels en avril.

Outre le canton de Zurich, les premières personnes devraient être vaccinées lundi dans les cantons d'Uri, d'Obwald, du Tessin, du Jura, des Grisons, de Saint-Gall, de Glaris, d'Appenzell-Rhodes-Extérieures et de Thurgovie. Treize cantons ont déjà commencé à vacciner contre le coronavirus fin 2020. Berne est le dernier canton à annoncer le début des vaccinations, et ce pour le 11 janvier.

ats/al