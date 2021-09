Covid-19 et divergence de baisses de PIB entre Europe et États-Unis

Lecture : la différence des contraintes sur l'activité explique 40% de l'écart de croissance entre les US et le groupe FR+IT+ES. La plus grande dépendance au tourisme de ces 3 pays expliquerait un peu plus de 20% de l'écart avec les US

Nous avons utilisé nos résultats (voir bulletin n°237 de la Banque de France pour plus de détail) pour comprendre pourquoi les États-Unis, pourtant très touchés par l'épidémie ont subi un choc négatif sur le PIB (5,6 %) moins important que certains pays européens notamment la France (9,5 %), l'Italie (9,5 %), l'Espagne (12,7 %) et le Royaume-Uni (11,4 %). De nombreux facteurs peuvent expliquer les différences. Au-delà des États-Unis et de la zone euro, nous avons testé pour un panel de 52 pays, la relation entre, d'un côté une mesure de choc sur le PIB en 2020 (différence entre la croissance du PIB réalisée en 2020 et sa prévision publiée par le FMI dans en octobre 2019) et, de l'autre, 85 variables candidates que nous pouvons regrouper en sept catégories :

caractéristiques macroéconomiques structurelles (ex : poids du tourisme et de la consommation dans le PIB…) ; niveau de développement, démographie et santé (ex : fragilité de la population, capacités d'accueil des hôpitaux…) ; réponses budgétaires pour amortir le choc économique (ex : soutien financier aux ménages, mesures de trésoreries pour les entreprises, recapitalisations d'entreprises…) ; réactions des gouvernements et des agents économiques, mesurées par un Indicateur de Contrainte Effective sur l'Activité (ICEA) qui tient compte des restrictions de jure (mesures prises par les gouvernements pour lutter contre la pandémie synthétisées par les données de l'Université d'Oxford) et des restrictions de facto (baisse de la mobilité des agents économiques synthétisée par les données de Google Mobility) ; degré d'intensité de la pandémie (ex : nombre de cas, nombre de décès…) ; développement technologique (ex : développement du télétravail, couverture du réseau internet…) ; état de l'économie avant d'entrer en crise (ex : niveau de la dette publique, niveau de l'épargne…).

Premier facteur explicatif, les administrations américaines (fédérale et des États) ont moins contraint l'activité et les agents économiques ont moins restreint leurs déplacements, ce qui explique 42 % de l'écart avec le groupe France/Italie/Espagne, soit un peu plus de 2pp d'écart de variation du PIB, (graphique 1 et tableau 1).