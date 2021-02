Covid-19 : la Mutualité Française très engagée dans la campagne de vaccination

Le meilleur soin est celui qu'on n'a pas à réaliser… Cet adage, la Mutualité Française se l'est approprié depuis longtemps déjà. Pas étonnant, dans ces conditions, que le mouvement mutualiste se positionne en faveur de la vaccination contre la Covid-19. Depuis son invention, la vaccination est en effet le dispositif immunologique qui a sauvé le plus de vies à l'échelle mondiale. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'actuellement la vaccination permet d'éviter plusieurs millions de décès chaque année dans le monde. Elle a permis la quasi-disparition de la variole, la diphtérie, le tétanos, la fièvre jaune, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole.

L'action de la Mutualité Française repose sur trois piliers. L'information, tout d'abord. En relayant des informations actualisées et fiables, la Mutualité Française s'attache à rassurer et à souligner l'importance pour chacun de se faire vacciner afin de se protéger et de protéger les autres. La mobilisation, ensuite. Aux côtés des collectivités territoriales et locales et en lien avec les Agences régionales de santé (ARS), les acteurs mutualistes participent à la campagne de vaccination dans les territoires. Les centres de santé, les pharmacies et les établissements de santé de la Mutualité Française s'organisent pour accueillir le public pour la vaccination, dès que la campagne prendra toute son ampleur. Enfin, la Mutualité Française assure depuis le 4 janvier des séances de vaccination dans ses Ehpad et dans les établissements qui accueillent des personnes âgées et en situation de handicap conformément aux priorités de la stratégie nationale de vaccination.

Lire le communiqué de presse :

Vaccination COVID - La Mutualité Française engagée avec ses professionnels et établissements de santé