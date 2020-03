Covid-19 : la politique monétaire ne suffira pas, prévient Unigestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

De nombreux pays dont les taux sont déjà à zéro ou négatifs se rendent compte qu'une nouvelle baisse des taux n'aurait que des effets limités. C'est pourquoi la BCE a laissé les taux inchangés et a opté pour le Quantitative Easing, estime Unigestion. La société de gestion pense que malgré un certain soulagement à court terme, cela ne suffira pas à contenir les répercussions du virus sur le front macroéconomique et à changer le sentiment, qui reste négatif." À l'avenir, la politique monétaire seule ne suffira pas et nous verrons probablement un rapprochement vers la politique budgétaire, même si cela prendra probablement un certain temps ", conclut Unigestion.