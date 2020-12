Covid-19: le Kazakhstan commencera à produire le vaccin russe le 22 décembre

Nur-Sultan (awp/afp) - Le Kazakhstan commencera à produire le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 le 22 décembre, ont annoncé vendredi les autorités du pays, qui développe également son propre vaccin.

"La production du vaccin russe +Spoutnik V+ commencera au Kazakhstan à partir du 22 décembre de cette année", a indiqué la présidence du Kazakhstan dans un communiqué.

"Le lancement des vaccinations de masse de la population kazakhe est prévu à partir de début 2021. Dans un premier temps seront vaccinées les groupes les plus vulnérables, dont les médecins, les enseignants et les forces de l'ordre", est-il précisé dans ce communiqué.

Selon cette même source, la phase 3 des essais cliniques d'un vaccin national sur 3.000 volontaires commencera le 25 décembre et la production d'un premier lot de 2 millions de doses de ce vaccin kazakh sera lancée courant décembre.

Le vaccin Spoutnik V est actuellement dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques auprès de 40.000 volontaires. Les essais cliniques sont également menés dans d'autres pays dont le Bélarus.

Ses créateurs affirment qu'il est efficace à 95%. Les autorités russes indiquent que plus de 100.000 personnes ont déjà été vaccinées en Russie, que plus de 40 pays ont exprimé de l'intérêt et que plus de 1,2 milliard de doses du vaccin ont été précommandées.

Elles précisent que la production du vaccin russe aurait lieu également dans d'autres pays, dont l'Inde, en Chine, au Brésil, en Corée et en Argentine.

Le ministère russe de l'Industrie a déclaré jeudi avoir livré des échantillons du vaccin Spoutnik V à l'Ouzbékistan. Vendredi, la Serbie a indiqué avoir reçu un lot d'essai de 20 doses. Le mois dernier, la Russie a également envoyé des échantillons de son vaccin en Hongrie.

La concurrence fait rage pour développer un vaccin au virus responsable de la pandémie qui a paralysé des pays entiers depuis le début de l'année.

La Russie est déterminée à faire la course en tête et avait annoncé dès août, avant même des essais cliniques à grande échelle, l'efficacité de Spoutnik V, suscitant des doutes au sein de la communauté scientifique internationale.

afp/lk