Covid-19 : le soutien des assureurs au secteur du tourisme s'élève à un milliard d'euros

Le plan d'investissements de 150 millions de la FFA en faveur du tourisme a pour objectif de répondre le plus largement possible aux besoins de financement en dette et capital des TPE et PME/ETI du secteur du tourisme, tout en utilisant les canaux de financement les plus adaptés pour répondre à l'urgence de la situation. Il est envisagé à ce stade d'allouer 30 millions d'euros aux TPE à travers des plateformes de crowdfunding. En parallèle, un fonds de 120 millions d'euros apportera des financements en fonds propres et quasi-fonds propres aux PME et ETI du secteur.

« Je me félicite des travaux menés avec les pouvoirs publics et les acteurs privés sous l'égide du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire et le président d'Accor Sébastien Bazin. Ils ont été menés en un temps record et permis à toutes les parties prenantes d'échanger de manière apaisée. Ce plan de sauvetage pour le tourisme est essentiel et l'assurance y prend toute sa part. En plus de notre programme d'investissement, notre secteur joue pleinement son rôle de soutien à l'économie en protégeant ses clients, en participant à la solidarité nationale à travers le Fonds de solidarité, ou par des gestes commerciaux. » a déclaré Florence Lustman, présidente de la Fédération Française de l'Assurance.