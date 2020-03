Covid-19 – Orano suspend ses perspectives financières 2020

Regulatory News:

Face à la crise sanitaire du Covid-19, Orano prend toutes les mesures requises pour protéger la santé de ses employés et mettre en sûreté ses installations industrielles tout en assurant le maintien des activités critiques pour l’approvisionnement de ses clients.

Lors de la présentation de ses résultats 2019, Orano a indiqué une perspective pour l’année 2020. Compte tenu des répercussions immédiates et à venir sur nos marchés et notre exploitation de la crise sanitaire d’ampleur mondiale, la perspective 2020 est suspendue. Le groupe reformulera cette perspective dès lors qu’il sera en mesure d’évaluer l’impact de la crise en cours.

Par ailleurs, les ressources financières et les outils de financement à disposition du groupe lui permettent de faire face aux aléas de cette crise.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200320005495/fr/