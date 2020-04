Covid-19 : unie, l'Europe tire les leçons du passé

La réponse européenne devrait mobiliser jusqu'à 240 milliards d'euros de prêts du fonds de secours de la zone euro, 200 milliards d'euros pour les entreprises avec un fonds de garantie de la Banque européenne d'investissement et jusqu'à 100 milliards avec le dispositif SURE pour soutenir le chômage partiel.

La CFDT se félicite qu'un accord ait été trouvé par l'Eurogroupe et salue la volonté des États-membres à surmonter leur division pour construire une réponse économique commune. La CFDT accueille favorablement les mesures annoncées qui contribuent à aider au maintien dans l'emploi et à mieux protéger les travailleurs et les entreprises durement touchés par la crise.

Pour la CFDT, l'Union européenne a appris des erreurs et manquements de la réponse à la crise de 2008 pour ne pas sombrer dans une nouvelle décennie de croissance morne.

Avec une mobilisation rapide du fonds de secours de la zone euro pour soutenir l'économie à court terme et pour compenser la dette publique, ainsi que celle de la Banque européenne d'investissement pour venir en aide aux entreprises et en particulier les petites et moyennes d'entre-elles, l'Europe a fait davantage en quelques semaines qu'elle n'a fait en plusieurs années lors de la crise précédente.

Avec la Confédération européenne des syndicats, la CFDT appelle les chefs de Gouvernements et d'États à aller plus loin et à mettre en place un plan de relance qui repose sur le budget de l'Union européenne et qui devrait être renforcé par le biais d'obligations européennes communes (Corona bonds) pour une reprise économique et sociale réelle, durable et inclusive après cette crise sanitaire.

Pour la CFDT, la sortie de crise ne peut pas se faire avec des réponses nationales dispersées, elle ne peut se faire qu'avec une Europe plus solidaire.