Covid-A deux mois des JO, les USA déconseillent de se rendre au Japon

WASHINGTON, 24 mai (Reuters) - Le département d'Etat américain a déconseillé lundi de se rendre au Japon en raison d'une nouvelle vague de contaminations au coronavirus, plaçant le pays sur sa liste des destinations à éviter à deux mois tout juste avant le début des Jeux olympiques à Tokyo.

Les Jeux doivent débuter le 23 juillet même sous état d'urgence, ont dit les responsables de la compétition sportive qui avait été reportée l'an dernier.

L'avertissement lancé par les Etats-Unis ne fait pas mention spécifiquement des JO mais met en garde contre un voyage au Japon en ce moment.

"Les voyageurs devraient éviter tout déplacement vers le Japon", déclarent les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies dans leur nouvelle recommandation. "En raison de la situation actuelle au Japon, même les voyageurs totalement vaccinés pourraient risquer de se contaminer et de propager des variants du Covid-19 et devraient éviter tout déplacement au Japon". (Jan Wolfe et Susan Heavey, Gwénaëlle Barzic)