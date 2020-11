Covid, Croissance, Stratégie : à la croisée des chemins

Le chef de l'investissement d'une grande banque d'affaires européenne se réjouissait la semaine dernière de l'existence des séances trépidantes comme celle des 9 et 10 novembre dernier. Celles dont on peut dire "j'y étais", écrivait-il. En réalité, il y a eu dans un premier temps beaucoup plus de spectateurs que d'acteurs : tout est allé si vite. En revanche, l'argent a coulé à flots. Bank of America Merrill Lynch a calculé que 44,5 Mds$ ont été investis dans les actions, ce qui fait de la semaine 46 de l'année 2020 la plus prolifique de l'histoire boursière, rien que ça. Autre fait remarquable mais qui ne fait que confirmer une tendance de fond : sur ce montant, 87% est allé dans des ETF et 13% seulement vers la gestion active.

Les investisseurs s'exposent de plus en plus à des thématiques globales, principalement via la gestion indicielle, pour répartir leur risque et bénéficier de la hausse progressive et continue des marchés. Manquerait-on d'idées d'investissement sur la planète finance ? C'est peut-être ce qui arrive à Berkshire Hathaway, le gigantesque fonds d'investissement coté piloté par le gourou de la bourse Warren Buffett. Le groupe dispose d'une trésorerie pléthorique mais semble à la peine pour trouver des idées d'investissement. Par conséquent, et comme le souligne avec un certain humour le Wall Street Journal, il "fait discrètement un énorme pari sur un conglomérat bien connu". Lui-même bien sûr. Berkshire Hathaway a dépensé 15,7 Mds$ sur les neuf premiers mois de 2020 pour racheter ses propres actions, soit son principal investissement de l'année 2020.

Retour en France pour un événement pas banal qui s'est produit dans le monde feutré des foncières. Enfin feutré, il faut le dire vite parce que l'année 2020 et le chaos commercial provoqué par le coronavirus ont fait sauter quelques digues. Les actionnaires frondeurs d'Unibail-Rodamco-Westfield, très minoritaires au niveau du capital mais bien entourés et bénéficiant de deux têtes de gondole fort médiatiques, Léon Bressler et Xavier Niel, ont réussi le tour de force de mettre le pied dans la porte, s'inviter à la réunion de famille et renverser la table en quelques jours. C'est presque incroyable. Après avoir contrecarré les plans de la direction en assemblée générale en milieu de semaine, ils ont obtenu vendredi soir la nomination de Léon Bressler à la présidence de la foncière. Il se murmure que les deux dirigeants opérationnels, le directeur général Christophe Cuvillier et son directeur financier Jaap Tonckens sont sur un siège éjectable. Cet événement est inédit dans l'histoire du CAC40 et sonne comme un sérieux avertissement pour les dirigeants en place : l'activisme ne vient pas toujours d'Elliott ou de Carl Icahn.

Comme chaque lundi, voici quelques annonces qu'il ne fallait pas rater au cours du week-end :

Trump s'emmêle les crayons en évoquant sur Twitter une victoire de Biden, avant de rétropédaler en réitérant sa contestation du résultat. On se demande parfois ce qui se passe dans la tête de cet homme-là.

Plus sérieux, alors qu'une partie du monde se déchire sur des taxes douanières, quinze pays d'Asie ont créé le plus grand bloc de libre-échange de la région.

Fitch a maintenu la note de crédit de la France à "AA", avec une perspective négative.

Cas contact, Boris Johnson doit à nouveau s'isoler, avant un conseil européen probablement (on n'ose plus le dire) décisif pour le Brexit jeudi.

Les investisseurs sont-ils réellement prêts pour la rotation vers les valeurs cycliques ? La semaine qui s'ouvre apportera probablement de nouveaux éléments, alors que les investisseurs sont encore tiraillés entre les chiffres inquiétants de la pandémie aux Etats-Unis et l'arrivée des premières vaccinations. Le CAC40 a démarré en hausse de 0,87% à 5427 points ce matin, aidé par les bonnes statistiques asiatiques.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Empire Manufacturing de novembre aux Etats-Unis sera publié à 14h30. Ce matin, le PIB japonais a légèrement dépassé les attentes au T3, sur un rebond de 5% par rapport au T2. En Chine, les ventes de détail sont en croissance mais un peu décevantes (+4,3%), tandis que la production industrielle est un peu meilleure que prévu à 6,9% de progression.

L'euro remonte à 1,1851 USD. L'once d'or se rapproche à nouveau des 1900 USD. Sur le marché pétrolier, le baril de Brent se négocie 43,18 USD et le baril WTI 40,6 125 USD. Le rendement de la dette américaine s'inscrit à 0,89 % sur 10 ans. Le Bitcoin subit quelques dégagements presque sur les 16 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 290 à 310 EUR.

Ageas : KBW passe de performance de marché à surperformance en visant 42 EUR.

Alcon : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif relevé de 55 à 57 CHF.

Commerzbank : Jefferies reste à conserver avec un objectif relevé de 4,80 à 5 EUR.

Continental : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 115 EUR.

Dometic : Handelsbanken passe de vendre à conserver en visant 105 SEK.

Elementis : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 95 à 130 GBp.

Engie : Goldman Sachs reste acheteur avec un objectif relevé de 13,30 à 13,90 EUR.

Informa : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours ajusté de 535 à 610 GBp.

ITV : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance en visant 71 GBp.

Mediaset Espana : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 4,10 EUR.

Merck KGaA : AlphaValue passe d'alléger à accumuler en visant 143 EUR.

Neste : RBC passe de surperformance à performance de marché en visant 55 EUR.

Nordex : Bankhaus Metzler reste acheteur avec un objectif relevé de 16 à 22 EUR.

OMV : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 35 EUR.

Plus500 : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1730 à 1760 GBp.

Scout24 : Goldman Sachs passe d'achat à neutre en visant 74,20 EUR.

Standard Chartered : AlphaValue passe d'alléger à accumuler en visant 490 GBp.

Stratec : Commerzbank reprend le suivi à l'achat en visant 146 EUR.

Wizz Air : HSBC passe de conserver à acheter en visant 5000 GBp.

Zealand Pharma : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours ajusté de 230 à 225 DKK.

L’actualité des sociétés

En France

Le vaccin Covid de Sanofi et GSK, classique, sortira probablement en juin, sans les contraintes de conservation des traitements novateurs plus précoces.

Nouveau coup de tonnerre chez Unibail avec la nomination à la présidence du conseil de surveillance de Léon Bressler, ex-patron de la foncière et chef de file des frondeurs.

Atos lance OneCloud, une offensive dans le nuage dotée de 2 Mds€.

Worldline procèdera au retrait obligatoire des actions Ingenico le 19 novembre.

Orange gagne au Conseil d'Etat sur un contentieux fiscal à plus de 2 Mds€.

Alstom lance l'augmentation de capital de 2 Mds€ prévue dans le cadre du rachat de Bombardier Transport, à 29,50 EUR l'action.

Airbus est désigné maître d'œuvre du projet Copernicus de l'ESA, doté de 380 M€. Thales Alenia Space construira les satellites pour un montant allant jusqu'à 495 M€.

Sanofi va devoir revoir sa copie avec sutimlimab dans l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides, après un courrier de la FDA pointant des insuffisance sur un site de production tiers, sans rapport avec l'efficacité du traitement.

Electricité de France stoppe la production d'électricité samedi sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech après un souci sur une vanne.

bioMérieux annonce l'extension aux échantillons salivaires du marquage CE de son test de biologie moléculaire ARGENE de détection du SARS-CoV-2.

Voltalia met en service le plus grand système de stockage par batteries en France, en Guyane.

Manitou veut distribuer un coupon exceptionnel de 0,56 EUR.

Drone Volt annonce l'ouverture de la période de souscription à son augmentation de capital de 3,5 M€.

Acheter-Louer.fr renonce à racheter la fintech qu'elle lorgnait depuis l'été, et annonce que plusieurs investisseurs agissant de concert sont montés à 9,06% du capital.

Hopscotch et ES Global signent un partenariat stratégique au service des événements d'envergure.

Union Financière de France, Ivalis, Prologue, M2i, O2i, Avenir Telecom, Touax, Precia, Baccarat, Immobilière Dassault, Foncière Volta ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Résultats des sociétés

Dermapharm : le laboratoire allemand a confirmé ses prévisions 2020 après des résultats trimestriels en hausse de 11,5% au niveau des revenus et de 4,4% pour l'Ebitda. Il a signé un accord avec BioNTech pour la production de son candidat-vaccin Covid.

Sonova : les résultats semestriels de l'exercice 2020/2021 sont plus élevés que prévu, quoiqu'en nette baisse sur un an, mais les prévisions annuelles sont confirmées.

Vodafone : les revenus trimestriels résistent mieux que prévu. L'opérateur télécoms vise un Ebitda compris entre 14,4 et 14,6 Mds€ sur l'année fiscale 2020/2021 (consensus 14,26 Mds€).

Annonces importantes

Ça publie aujourd'hui. JD.com, KE Holdings, Baidu, Vodafone, Tyson Foods, Kingspan, Sonova, Trigano…