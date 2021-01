Covid-Toujours plus de 27.000 patients, la France vit des heures cruciales, dit Macron

par Gilles Guillaume et Richard Lough

PARIS, 30 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a estimé samedi que la France vivait des moments cruciaux si elle voulait endiguer l'épidémie de coronavirus sans avoir recours à un nouveau reconfinement, alors que le nombre de personnes hospitalisées est resté au-dessus de la barre des 27.000 pour le cinquième jour d'affilée.

"J'ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l’épidémie ensemble", a lancé le président de la République sur Twitter.

La veille, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé à partir de dimanche un tour de vis des mesures de protection face au coronavirus, notamment aux frontières et dans les grands centres commerciaux, espérant ainsi donner une chance au pays d'éviter un troisième confinement.

Les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20.000 mètres carrés, les plus propices à la circulation du virus, ont commencé à fermer leurs portes dès samedi soir à 18h00, comme le prévoit le couvre-feu en vigueur.

A partir de minuit, toute entrée en France et toute sortie du territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite sauf motif impérieux, et toute entrée à partir d'un pays de l'Union européenne sera conditionnée à la réalisation d'un test PCR, à l'exception des travailleurs transfrontaliers.

Le dernier bilan quotidien du coronavirus publié par Santé Publique France a donné à la fois des signes d'espoir et d'inquiétude.

Le nombre de personnes hospitalisées en France a augmenté de 1.176 en 24 heures, moins que la veille, mais ressort encore en tout à 27.242 patients.

Le nombre de cas confirmés supplémentaires a par ailleurs augmenté de 24.392, davantage que les 22.858 cas supplémentaires enregistrés vendredi, mais le taux de positivité des tests à légèrement reculé à 6,9% contre 7%.

L'épidémie a également fait 242 morts supplémentaires à l'hôpital en 24 heures, portant le bilan total à plus de 53.100 décès depuis le 1er mars 2020.

Au-delà du couvre-feu et du récent renforcement des restrictions, les autorités comptent sur la campagne de vaccination pour prendre de vitesse l'épidémie.

Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, près de 1.480.000 vaccinations ont été réalisées depuis le début de la campagne de vaccination le 26 décembre dernier, avec l'injection de 1,45 million de premières doses et de plus de 41.000 secondes doses pour les publics prioritaires. (Gilles Guillaume et Richard Lough)