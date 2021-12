Covid: le lobby pharma plaide pour une distribution plus équitable des vaccins

Genève (awp/afp) - "Nous avons échoué": le lobby de l'industrie pharmaceutique a estimé jeudi que la communauté internationale aurait dû mieux faire pour garantir une distribution équitable des vaccins anti-Covid dans le monde, quand elle est elle-même montrée du doigt.

De nombreux pays en développement et ONG jugent que le régime actuel de propriété intellectuelle freine la distribution et l'accès aux vaccins et médicaments liés à la pandémie.

Soutenue par des pays riches, l'industrie pharmaceutique s'oppose à une suspension temporaire de ces droits, estimant qu'une telle mesure serait un frein à l'innovation et ne servirait pas sans le savoir-faire.

Mais l'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses ONG n'ont de cessent de dénoncer la ruée des pays riches sur les vaccins. Le patron de la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA), le Suisse Thomas Cueni, a dénoncé à son tour jeudi cette "iniquité vaccinale", refusant toutefois que les fabricants en endossent la responsabilité.

L'année a été "extraordinaire" en ce qui concerne les nombreux partenariats signés entre entreprises afin d'accélérer la fabrication des vaccins dans le monde, a-t-il dit, lors d'une conférence de presse en ligne.

Mais "nous devons aussi admettre que nous avons lamentablement échoué en termes de distribution équitable et c'est quelque chose que nous devons vraiment faire mieux en 2022", a-t-il ajouté.

Participant également à l'événement, Michelle McMurry-Heath, patronne du lobby des sociétés de biotechnologie BIO, a expliqué que la production de vaccins dans le monde avait été freinées par des goulots d'étranglement. Elle a aussi dénoncé les restrictions aux exportations mis en place par certains pays qui rendent plus difficiles l'accès aux nombreux composants nécessaires à l'élaboration des précieux vaccins.

"Toute interruption de la chaîne d'approvisionnement peut rendre très difficile la livraison de doses complètes aux patients. C'est donc un échec des politiques. Ce n'est pas un échec de la science. Et nous devons être très francs suisses à ce sujet", a-t-elle dit.

Pendant de longs mois, l'Inde a également interrompu ses livraisons de vaccins au système international Covax, sur lequel de nombreux pays pauvres comptaient, a souligné pour sa part M. Cueni.

Surplus de plus d'un milliard

Selon les données présentées jeudi par la société d'analyse de données scientifiques Airfinity, 9,7 milliards de doses ont été fabriquées depuis le début de la pandémie, la Chine étant le premier producteur mondial, devant l'Union européenne, l'Inde et les Etats-Unis.

Et d'ici à la fin 2021, la production mondiale de vaccins contre le Covid devrait atteindre plus de 11 milliards de doses.

Selon Airfinity, même si tous les adultes devaient recevoir une dose de rappel, il y aurait suffisamment de doses - un surplus de plus d'un milliard - pour les redistribuer.

Avec une ombre toutefois au tableau: Omicron. Si les sérums actuels contre le Covid venaient à être inefficaces contre ce nouveau variant, la fabrication de nouveaux vaccins se verrait dans un premier temps ralentie.

"Quand je me tourne vers 2022 et que je vois Omicron, qui nous empêche maintenant de dormir, je pense que nous devons vraiment nous assurer que les vaccins parviennent à ceux qui les attendent, car la vaccination offre à chacun la meilleure protection et constitue le meilleur outil pour mettre fin à la pandémie", a souligné M. Cueni.

"Le défi actuel est la vaccination, ce n'est pas le vaccin, et pour ce faire, je pense que nous avons besoin de mesures concrètes urgentes", a-t-il ajouté, en appelant notamment à lutter contre la "résistance aux vaccins" qui se manifeste dans plusieurs pays.

Il a appelé aussi à développer dans les pays défavorisés les insfrastructures pour s'assurer que les vaccins ne restent pas sur les tarmacs, et à s'assurer que le personnel de santé soit en nombre suffisant.

Il plaide aussi pour un renforcement des capacités de production de produits pharmaceutique en Afrique: mais, "il faut être réaliste, ce sera fait pour les futures pandémies, pas pour celle-ci".

afp/ck