Covis Pharma Group annonce deux nominations au sein de son équipe de direction

- Michelle Lock rejoint Covis Pharma en tant que directrice de l'exploitation.

- La Société annonce également la transition du leadership exécutif avec la nomination de Sandy Loreaux au poste de présidente des affaires aux États-Unis.

ZOUG, Suisse, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Covis Pharma Group (la « Société »), une société pharmaceutique spécialisée d'envergure internationale qui commercialise des solutions thérapeutiques pour les patients atteints de troubles chroniques et de maladies potentiellement mortelles, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Michelle Lock au poste de directrice de l'exploitation, à compter du 7 février 2022, ainsi que la nomination interne de Sandy Loreaux au poste de présidente des affaires aux États-Unis, avec effet immédiat. Mme Lock rendra compte au président-directeur général de Covis Pharma, Michael Porter, et sera basée à Zoug, en Suisse. Mme Loreaux rendra compte à Mme Lock et sera basée aux États-Unis.

Michael Porter, PDG de Covis Pharma, a commenté : « Après une recherche mondiale ciblée, nous sommes heureux d'accueillir Michelle Lock au sein de Covis Pharma et sommes ravis de la capacité à fournir des résultats, du leadership et du succès éprouvés qu'elle apportera à la Société. Les expériences mondiales diversifiées de Michelle acquises au sein de sociétés pharmaceutiques de premier plan et prospères joueront un rôle majeur dans notre phase d'hyper-croissance continue alors que nous restons concentrés sur l'amélioration de la santé des patients atteints de troubles médicaux graves. »

Mme Lock sera chargée de diriger les activités commerciales et techniques mondiales de la Société. Les dirigeants exécutifs des fonctions commerciales, de la chaîne d'approvisionnement, de l'assurance qualité, des affaires réglementaires, de la pharmacovigilance et des technologies de l'information de la Société relèveront de Mme Lock. Elle apporte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la santé à travers le continuum pharmaceutique, ayant dirigé des entreprises pharmaceutiques et des startups aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente principale et directrice de l'Europe et de l'international pour Acceleron Pharmaceuticals, une entreprise basée en Suisse. Chez Acceleron, Mme Lock était responsable du développement d'une stratégie commerciale internationale et de la construction d'une organisation hautement performante, contribuant à une acquisition réussie d'Acceleron par Merck & Co., pour une valeur de capitaux propres totale de 11,5 milliards de dollars. Avant Acceleron, Mme Lock était vice-présidente principale et directrice de l'Europe et de l'international pour Sage Therapeutics, où elle dirigeait les efforts de renforcement de la présence internationale de l'entreprise en structurant une organisation hautement performante et en établissant la stratégie de mise sur le marché et les plans de lancement internationaux.

Elle a également passé 25 ans chez Bristol Myers Squibb, occupant des postes de responsabilité croissante, notamment dans les domaines de la direction commerciale, de la stratégie d'entreprise et du développement commercial à l'échelle mondiale, régionale et du marché. Chez Bristol Myers Squibb, elle a dirigé plusieurs activités diverses, lui permettant notamment d'acquérir une expérience à un poste de direction au sein de son activité d'oncologie aux États-Unis avec 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et plus de 350 employés, ainsi que dans plusieurs postes de direction générale en Europe avec 300 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, plus de 350 employés, tout en dirigeant 18 lancements de produits réussis en 24 mois. Mme Lock est titulaire d'un diplôme en soins infirmiers agréés du Royal Melbourne Hospital en Australie et a étudié la gestion générale internationale au CEDEP en France. Depuis 2018, elle occupe le poste d'ambassadrice honoraire entre la Suisse et les États-Unis et siège actuellement au conseil d'administration de Relief Therapeutics.

« Nous sommes également fiers de nommer en interne Sandy Loreaux, qui remplacera Al Tenuto, pour diriger notre activité américaine et notre équipe talentueuse à travers le pays. Les compétences spécifiques de Sandy en matière de fonctions et d'entreprises de premier plan, ainsi que ses expériences précédentes dans le secteur, nous donnent la plus grande confiance dans sa capacité à mettre en œuvre notre vision stratégique pour l'activité américaine. Alors que je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Michelle et Sandy, je tiens à remercier Al, qui fait partie intégrante de notre équipe de direction depuis sept ans et joue un rôle essentiel dans la construction de notre activité aux États-Unis », a poursuivi Michael Porter, PDG.

Mme Loreaux dirigera désormais les activités de la Société aux États-Unis, après l'avoir rejointe en novembre 2021 en tant que vice-présidente principale chargée de l'accès aux marchés, de la tarification et du remboursement aux États-Unis. Avant de rejoindre la Société, Sandy a occupé le poste de vice-présidente principale et directrice générale des soins critiques pour Mallinckrodt Pharmaceuticals, où elle était entièrement responsable de la responsabilité P&L et de tous les aspects de l'activité aux États-Unis. Elle est passée au poste de directrice générale après avoir rejoint Mallinckrodt en 2018 en tant que vice-présidente principale de l'accès au marché, où elle a dirigé l'expansion de sa capacité d'accès au marché pendant la transformation de l'organisation d'une société de fabrication et de produits génériques en une société pharmaceutique spécialisée de marque. Avant Mallinckrodt, Mme Loreaux dirigeait l'accès aux marchés et les opérations commerciales chez Bausch Health, après avoir passé 18 ans chez Sanofi et ses anciennes organisations, dans de multiples rôles de responsabilité croissante dans les domaines des affaires médicales, du marketing, du leadership commercial et de l'accès aux marchés. Elle est titulaire d'un diplôme de pharmacie de l'université Temple aux États-Unis

Covis Pharma, fondée en 2011 et dont le siège social est au Luxembourg, est une société pharmaceutique spécialisée d'envergure internationale qui commercialise des solutions thérapeutiques pour les patients atteints de troubles chroniques et de maladies potentiellement mortelles. De plus amples informations sur la Société sont disponibles à l'adresse www.covispharma.com .