Covoiturage: forte croissance de BlaBlaCar en 2019

Paris (awp/afp) - La plateforme française de covoiturage BlaBlaCar a affirmé jeudi avoir augmenté son chiffre d'affaires de 71% en 2019. L'entreprise, présente dans 22 pays, a assuré bénéficier de l'engouement des consommateurs pour les solutions de transport alternatives.

L'an dernier, le groupe basé à Paris a transporté plus de 70 millions de passagers à travers ses activités de covoiturage longue distance (BlaBlaCar), de covoiturage pour les trajets quotidiens domicile-travail (BlaBlaLines) et de transport en autocars (BlaBlaBus), selon un communiqué. Non côté en bourse, BlaBlaCar annonce des indicateurs choisis mais ne divulgue pas le montant de son chiffre d'affaires, ni aucun de ses résultats financiers.

La communauté BlaBlaCar a gagné 17 millions de nouveaux inscrits en 2019 pour atteindre 87 millions de membres, a souligné le groupe présent dans 22 pays. "La croissance a touché tous les marchés. En France, le covoiturage longue distance a atteint un record d'usage en dépassant 135'000 passagers par jour. L'activité hors d'Europe a pour la première fois dépassé celle de l'Europe", a indiqué la compagnie.

Dans le transport par autocar, le réseau BlaBlaBus couvre désormais 400 destinations européennes. Le service a déjà été lancé en France, Allemagne, Benelux, Italie ainsi que sur quelques lignes internationales reliant l'Espagne.

La communauté BlaBlaLines des covoitureurs domicile-travail, activité démarrée au printemps 2018, a enregistré une explosion de 300% du nombre de membres, à plus de 1,5 million de personnes. Cette activité a bénéficié en fin d'année de la grève des transports en France contre la réforme des retraites.

Dopé par la "crise climatique"

"En 2019, la crise climatique a continué à modifier les comportements, avec des consommateurs et des pouvoirs publics à la recherche d'alternatives durables pour le voyage. C'est un facteur qui soutient la croissance du covoiturage", affirme le groupe.

BlaBlaCar estime que le partage de véhicules au sein de sa communauté d'utilisateurs permet d'éviter l'émission de 1,6 million de tonnes de CO2 par an et prévoit que ce chiffre atteindra 6,4 millions de tonnes aux alentours de 2023.

Pour l'année 2020, BlaBlaCar, qui revendique le rang de leader mondial du covoiturage longue distance, prévoit "d'accélérer la croissance, de renforcer son offre" et "d'investir significativement dans des recrutements". Il espère notamment "doubler la taille de son équipe d'ingénierie".

afp/vj