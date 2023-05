Cox Media Group LLC, Fox Corp et CBS Corp ont accepté de payer un total de 48 millions de dollars pour mettre fin aux plaintes civiles antitrust déposées devant les tribunaux américains, qui les accusent d'avoir conspiré pour fixer artificiellement les prix des spots publicitaires sur les chaînes de télévision.

Cox a accepté de payer 37 millions de dollars pour régler les plaintes collectives déposées au nom d'une société de publicité et d'une petite entreprise de chauffage et de climatisation, ont déclaré les avocats des plaignants dans un document déposé vendredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois.

Fox paiera 6 millions de dollars et CBS, désormais connu sous le nom de Paramount Global, paiera 5 millions de dollars, selon le dossier déposé au tribunal. Les deux sociétés ont conclu des accords à la fin de 2021, mais les conditions n'ont pas été immédiatement révélées à l'époque.

Cox, CBS et Fox ont accepté de coopérer dans le cadre du litige en cours entre les plaignants et d'autres grands propriétaires et opérateurs de stations de télévision qui ont également été accusés d'avoir participé à la conspiration, mais qui n'ont pas conclu d'accord.

L'accord est soumis à l'approbation du juge Virginia Kendall du tribunal fédéral de Chicago.

Les représentants de Cox, Fox et CBS ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu immédiatement à un message demandant un commentaire. Les avocats des défendeurs n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat ou n'ont pas répondu aux messages demandant un commentaire.

Les autres défendeurs dans ce litige sont Sinclair Broadcasting Group Inc, The E.W. Scripps Company et TEGNA Inc. Les représentants de ces défendeurs ont refusé de commenter le litige en cours ou n'ont pas répondu immédiatement aux messages demandant un commentaire.

Les sociétés et les défendeurs ont nié toute responsabilité.

Les plaignants affirment que les radiodiffuseurs et les vendeurs de publicité ont secrètement tenté de fixer les prix et d'échanger des données sur les ventes. En 2018, le ministère américain de la justice a réglé des plaintes antitrust civiles contre Sinclair et un groupe d'autres sociétés de radiodiffusion.

Mme Kendall préside des affaires qui ont été regroupées dans son tribunal par le groupe d'experts en litiges multidistricts de l'appareil judiciaire américain. En 2020, la juge a rejeté la demande anticipée des défendeurs de rejeter les plaintes, dans une décision indiquant que les diffuseurs défendeurs possédaient au total 688 stations de télévision génératrices de revenus.

L'avocate des plaignants, Megan Jones, du cabinet Hausfeld, n'a pas répondu immédiatement à un message demandant un commentaire.

Les avocats des plaignants ont déclaré qu'ils demanderaient environ 16 millions de dollars en frais de justice, soit 33 %, du fonds de règlement.

L'affaire est In re : Local TV Advertising Antitrust Litigation, U.S. District Court for the Northern District of Illinois, No. 1:18-cv-06785.

Pour les plaignants : Megan Jones de Hausfeld, avocate principale ; avocats des cabinets Freed Kanner London & Millen et Robins Kaplan.

Pour Cox : Jennifer Giordano de Latham & Watkins

Pour Fox : George Cary, du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ; et Nathan Eimer, du cabinet Eimer Stahl.

Pour CBS : Yehudah Buchweitz de Weil, Gotshal & Manges ; Brian Sher de Bryan Cave Leighton Paisner