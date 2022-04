Craignant une forte inflation, la BCE maintient le cap pour dénouer les mesures de stimulation.

La BCE réduit le rythme de son programme d'impression monétaire depuis des mois, mais elle a jusqu'à présent évité de s'engager sur une date de fin du programme, craignant que la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie ne changent soudainement les perspectives.

Pour l'instant, la banque prévoit de mettre fin aux achats d'obligations, communément appelés assouplissement quantitatif, à un moment donné au cours du troisième trimestre, les taux d'intérêt augmentant "quelque temps" après cela.

Approuvé le mois dernier, ce calendrier vaguement formulé est déjà remis en question, car des forces opposées laissent le Conseil des gouverneurs chargé de fixer les taux dans un dilemme.

D'une part, l'inflation atteint déjà un niveau record de 7,5 %, et d'autres augmentations sont encore à venir. De l'autre, l'économie du bloc stagne, au mieux, l'impact de la guerre faisant mal aux ménages et aux entreprises.

"Étant donné les niveaux élevés d'incertitude, (la BCE) voudra probablement maintenir l'optionalité et la flexibilité", a déclaré Nick Kounis, économiste chez ABN Amro.

"Cependant, le ton faucon devrait s'intensifier, ne laissant aucun doute sur le fait que le résultat le plus probable dans les mois à venir est la fin des achats nets d'actifs et, par la suite, des taux directeurs plus élevés."

En effet, une foule de responsables politiques conservateurs, dont les gouverneurs des banques centrales d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Autriche et de Belgique, ont tous plaidé en faveur d'une hausse des taux d'intérêt, craignant que l'inflation élevée ne se prolonge trop longtemps.

En outre, les prévisions d'inflation à long terme, un indicateur clé de la crédibilité de la politique, ont dépassé de manière décisive l'objectif de 2 % de la BCE, même si les salaires n'ont pas encore réagi à la hausse des prix.

DES HAUSSES DE TAUX ?

Ainsi, bien que la politique devrait rester inchangée lors de la réunion de jeudi, la directrice de la BCE, Christine Lagarde, pourrait subir des pressions pour signaler plus fermement que le soutien sera réduit dans les mois à venir.

"Mme Lagarde pourrait faire allusion à une fin conditionnelle des achats (d'actifs) en juin, ouvrant la possibilité d'une première hausse des taux en septembre", a déclaré Frederik Ducrozet, stratégiste chez Pictet. "Alternativement, elle pourrait simplement s'abstenir de repousser les prix du marché, ce qui est cohérent avec un relèvement en septembre de toute façon."

Mme Lagarde a contracté le COVID-19 la semaine dernière mais a déclaré que ses symptômes étaient "raisonnablement légers".

Les marchés tablent désormais sur une hausse combinée de 70 points de base du taux de dépôt de moins 0,5 % de la BCE cette année, même si aucun des 25 responsables politiques de la BCE n'a appelé à un resserrement aussi agressif.

La prudence des responsables politiques est alimentée par les perspectives économiques, qui se détériorent rapidement.

Les prix élevés de l'énergie drainent l'épargne des ménages et l'incertitude de la guerre freine les investissements des entreprises. Les banques resserrent également l'accès au crédit, comme elles le font naturellement pendant les guerres, ce qui pourrait exacerber le ralentissement.

Les colombes politiques, quant à elles, affirment que la majeure partie de l'inflation est le résultat de chocs d'approvisionnement externes, de sorte que l'inflation diminuera naturellement avec le temps.

En fait, les prix élevés de l'énergie ont tendance à être déflationnistes sur le long terme car ils freinent la croissance, il y a donc un risque que l'inflation tombe trop bas.

"Une question clé est de savoir si le flux d'énergie russe vers l'Europe restera fluide. Si des restrictions de volume devaient s'ensuivre, nous verrions un risque beaucoup plus élevé de récession dans la zone euro, ce qui inciterait probablement la BCE à plus de prudence", a déclaré Reinhard Cluse, économiste d'UBS.

Pourtant, en mettant en balance les deux forces opposées, la BCE est susceptible de voir un risque plus important d'une inflation plus élevée, même si les décideurs politiques continueront à agir par petites touches, se tenant prêts à changer de cap au pied levé.