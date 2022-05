Craintes pour les défenseurs de Mariupol après la reddition à la Russie

La reddition a mis fin au siège le plus dévastateur de la guerre de la Russie en Ukraine et a permis au président Vladimir Poutine de revendiquer une rare victoire dans sa campagne chancelante, qui, selon de nombreux analystes militaires, est au point mort.

Les bus ont quitté l'aciérie tard lundi dans un convoi escorté par des véhicules blindés russes. Cinq sont arrivés dans la ville de Novoazovsk, tenue par les Russes, où Moscou a déclaré que les combattants blessés seraient soignés.

Sept bus transportant des combattants ukrainiens de la garnison Azovstal sont arrivés dans une prison récemment rouverte dans la ville d'Olenivka, contrôlée par la Russie, près de Donetsk, a déclaré un témoin de Reuters.

La Russie a déclaré qu'au moins 256 combattants ukrainiens avaient "déposé les armes et s'étaient rendus", dont 51 grièvement blessés. L'Ukraine a déclaré que 264 soldats, dont 53 blessés, étaient partis.

Une vidéo du ministère russe de la Défense a montré des combattants quittant l'usine, certains portés sur des civières, d'autres les mains en l'air pour être fouillés par les troupes russes.

Il y avait des femmes à bord d'au moins un des bus à Olenivka, a montré la vidéo de Reuters.

Alors que les deux parties ont parlé d'un accord selon lequel toutes les troupes ukrainiennes abandonneraient l'aciérie, de nombreux détails n'ont pas encore été rendus publics, notamment le nombre de combattants restant à l'intérieur, et si une forme quelconque d'échange de prisonniers avait été convenue.

Le Kremlin a déclaré que M. Poutine avait personnellement garanti que les prisonniers seraient traités selon les normes internationales, et les responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils pourraient être échangés contre des captifs russes.

Le vice-Premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk a déclaré que Kiev avait l'intention d'organiser un échange de prisonniers pour les blessés une fois que leur état se serait stabilisé.

L'ambassadeur adjoint russe aux Nations Unies, Dmitry Polyansky, a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'accord, en tweetant : "Je ne savais pas que l'anglais avait tant de façons d'exprimer un seul message : les #Azovnazis se sont rendus sans condition".

L'agence de presse TASS a rapporté qu'un comité russe prévoyait d'interroger les soldats, dont beaucoup sont membres du bataillon Azov, dans le cadre d'une enquête sur ce que Moscou appelle "les crimes du régime ukrainien".

Des législateurs russes de premier plan se sont prononcés contre tout échange de prisonniers. Vyacheslav Volodin, président de la Douma d'État, la chambre basse de la Russie, a déclaré : "Les criminels nazis ne devraient pas être échangés".

Le législateur Leonid Slutsky, l'un des négociateurs de la Russie dans les pourparlers avec l'Ukraine, a qualifié les combattants évacués d'"animaux à forme humaine" et a déclaré qu'ils devraient être exécutés.

Formé en 2014 comme une milice volontaire d'extrême droite pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie, le Régiment d'Azov nie être fasciste ou néonazi. L'Ukraine affirme qu'il a été réformé et intégré à la Garde nationale.

Natalia, l'épouse d'un marin parmi ceux qui se sont terrés dans l'usine, a déclaré à Reuters qu'elle espérait "qu'il y aura un échange honnête". Mais elle était toujours inquiète : "Ce que la Russie fait maintenant est inhumain".

BATAILLE POUR LE DONBAS

Le dénouement de la bataille pour Marioupol, qui en est venu à symboliser la résistance ukrainienne, est la plus grande victoire de la Russie depuis qu'elle a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" pour "dénazifier" le pays le 24 février.

Elle permet à Moscou de contrôler la côte de la mer d'Azov et une partie ininterrompue de l'est et du sud de l'Ukraine. Mais le port est en ruines, et l'Ukraine estime que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées sous des mois de bombardements russes.

Sur le front diplomatique, le président américain Joe Biden accueillera les dirigeants de la Suède et de la Finlande à la Maison Blanche jeudi pour discuter de leurs demandes d'adhésion à l'OTAN, a déclaré la Maison Blanche. Les pays nordiques ont bon espoir de pouvoir surmonter les objections de la Turquie concernant l'adhésion à l'alliance de 30 nations.

Pendant ce temps, l'offensive de la Russie dans l'est semble faire peu de progrès, bien que le Kremlin affirme que tous ses objectifs seront atteints.

Environ un tiers du Donbas était tenu par des séparatistes soutenus par la Russie avant l'invasion. Moscou contrôle désormais environ 90 % de la région de Louhansk, mais n'a pas réussi à faire des percées majeures vers les villes clés de Sloviansk et Kramatorsk à Donetsk afin d'étendre son contrôle sur l'ensemble du Donbas.

Les forces ukrainiennes ont avancé à leur rythme le plus rapide depuis plus d'un mois, chassant les forces russes de la zone autour de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine.

L'Ukraine affirme que ses forces ont atteint la frontière russe, à 40 km (25 miles) au nord de Kharkiv. Elles ont également poussé au moins jusqu'à la rivière Siverskiy Donets, à 40 km à l'est, où elles pourraient menacer les lignes d'approvisionnement russes.

Poutine devra peut-être décider s'il envoie davantage de troupes et de matériel pour reconstituer sa force d'invasion affaiblie, alors qu'un afflux d'armes occidentales, y compris des dizaines d'obusiers M777 américains et canadiens ayant une plus grande portée que leurs équivalents russes, renforce la puissance de combat de l'Ukraine, selon les analystes.

"Le temps joue définitivement contre les Russes .... Les Ukrainiens deviennent plus forts presque chaque jour", a déclaré Neil Melvin du groupe de réflexion RUSI à Londres.