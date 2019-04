Crash d'Egyptair-L'Airbus A320 n'aurait pas dû décoller-rapport

PARIS, 2 avril (Reuters) - L'Airbus A320 d'Egyptair qui s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai 2016 avec 66 personnes à bord souffrait d'un défaut de maintenance et n'aurait jamais dû décoller de Paris à destination du Caire, indique un rapport d'expertise commandé par la justice française.

Le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), l'autorité française responsable des enquêtes de sécurité pour les accidents graves dans l'aviation, privilégie pour sa part l'hypothèse d'un incendie dans le poste de pilotage pour expliquer cette catastrophe. Cette thèse est rejetée par les autorités égyptiennes qui maintiennent celle d'un attentat à l'explosif.

Le rapport d'expertise daté de juin 2018, dévoilé mardi par Le Parisien et que Reuters a pu se procurer, va dans le sens d'un incident de vol, comme le laisse entrevoir le BEA.

Les deux experts commis par les juges français chargés du dossier ont mis en évidence une vingtaine d'alertes, signalant des défauts récurrents, au cours des cinq vols qui ont précédé sur deux jours le vol fatal MS 804.

Ces défauts touchaient notamment le système de prélèvement d'air sur les moteurs de l'avion pour alimenter le système de pressurisation de l'appareil, le déclenchement du détecteur de fumée dans les toilettes et des disjoncteurs électriques.

Or, les commandants de bord n'ont pas consigné les défauts constatés durant les vols en question et signalés par des alarmes visuelles et sonores, notent les experts.

De façon générale, ils constatent "l'emploi de méthodes en contradiction avec les préconisations constructeur" et le fait que "la non utilisation des documents de référence pour les recherches de pannes entraîne des diagnostics erronés".

"L'application non conforme des procédures et consignes ne permet pas à la compagnie Egyptair d'apprécier correctement l'état technique de l'aéronef au moment du départ de Charles-de-Gaulle", ajoutent-ils.

"L'expertise met en évidence que cet appareil aurait dû faire l'objet de vérifications lors des quatre précédents vols et n'aurait pas dû quitter le Caire après l'enchaînement de défauts récurrents mais non signalés par les équipages successifs", insistent-ils.

Les experts émettent également des doutes sur les compétences du technicien qui a "remis en oeuvre" l'appareil à l'escale de Paris et dénoncent de façon générale un "grand manque de rigueur" dans la tenue des documents techniques de l'avion.

"L'étude des éléments mis à la disposition des experts ne permet pas de déterminer si l'accident de l'Airbus SU-GCC découle des différents défauts techniques dont souffrait cet aéronef", estiment-ils.

Cependant, la récurrence de certains défauts mentionnés pourrait, selon eux, "être le signe précurseur d'une défaillance électrique majeure", concluent les experts. (Emmanuel Jarry, édité par Danielle Rouquié)