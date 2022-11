Crash d'un avion de ligne dans le lac Victoria en Tanzanie

DAR ES SALAAM (Reuters) - Un avion de ligne s'est écrasé dimanche dans le lac Victoria en Tanzanie alors qu'il tentait d'atterrir par temps orageux à l'aéroport de Bukoba, une ville située à proximité du lac, a annoncé la chaîne de radio publique.

Quinze personnes ont été secourues jusqu'à présent, mais on ignore combien de passagers se trouvaient à bord de l'avion de Precision Air et le nombre d'éventuelles victimes, a rapporté la Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).

L'avion, qui avait décollé de la ville de Dar es Salaam, "s'est crashé dans le lac Victoria ce matin en raison de tempêtes et de fortes pluies", a indiqué la TBC.

Des séquences vidéo et des images qui ont circulé sur les médias sociaux ont montré l'avion presque entièrement submergé, avec seulement sa queue de couleur verte et brune visible au-dessus de l'eau du lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique.

Des bateaux de sauvetage ont été déployés pour secourir les autres passagers piégés dans l'avion, a ajouté TBC.

Precision Air, la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, a identifié l'avion comme étant le vol PW 494 et a déclaré qu'il était "impliqué dans un accident alors qu'il approchait de l'aéroport de Bukoba". La compagnie aérienne n'a pas donné d'autres détails.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a appelé au calme alors que les opérations de sauvetage se poursuivaient.

"J'ai reçu avec tristesse la nouvelle de l'accident de l'avion de Precision Air", a-t-elle tweeté. "Restons calmes en ce moment où les sauveteurs poursuivent leur mission de sauvetage tout en priant Dieu de nous aider"

(Reportage de Nuzulack Dausen, version française Caroline Pailliez)

