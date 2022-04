Création prévue de plus de 1000 emplois sur cinq ans à Fribourg

Marly FR (awp/ats) - La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) a connu une année 2021 très favorable, en dépit de l'incertitude liée à la crise sanitaire. Les 45 projets accompagnés, contre 54 en 2020, devraient assurer la création de 1045 emplois sur cinq ans, un record.

La performance a réjoui le président du Conseil d'Etat Olivier Curty, en charge de l'économie, et le directeur de la PromFR Jerry Krattiger, qui présentaient jeudi à Marly les résultats 2021 de l'organisme. Le nombre des emplois susceptibles d'être créés au terme de l'exercice précédent s'élevait à 506 seulement.

La PromFR s'est encore fortement impliquée dans la gestion de la crise du Covid-19, à côté du soutien à la création, à l'implantation et au développement d'entreprises, ainsi que de ses activités dans la Nouvelle politique régionale (NPR). Jusqu'à fin 2021, l'économie cantonale a été soutenue avec plus de 1,24 milliard de francs suisses.

Le soutien est intervenu sous la forme d'aides, de prêts ou de contributions à fonds perdus. "En complément des aides fédérales, le canton a mis en place une importante série de mesures diversifiées et efficaces qui ont permis aux entreprises de surmonter la crise en évitant faillites et licenciements", a relevé Olivier Curty.

21 implantations

"L'Etat a tenu son rôle et assuré une présence et une aide constantes et pragmatiques à l'économie", a souligné le Moratois. Les 45 projets d'implantation et d'extension réalisés l'an passé, les 54 de 2020 constituant un record, généreront des investissements à hauteur de 344 millions de francs suisses, contre 143 millions en 2020.

Les 45 projets de 2021 (35 en 2019, 31 en 2018, 25 en 2017) sont répartis de manière équilibrée, avec 24 extensions et 21 nouvelles implantations. Sur les 21 implantations, 10 étaient suisses et 11 étrangères. Les projets allogènes sont issus de France, des Etats-Unis, de Chine, du Brésil et de Monaco.

C'est la première fois en 50 ans d'histoire de la PromFR que plus de 1000 emplois sont annoncés en un an, a noté Jerry Krattiger. Et l'organisme de vanter la fiabilité de ses prévisions. Ainsi, les 22 projets réalisés en 2016 anticipaient la création de 390 emplois. A fin 2021, il est apparu que 399 avaient été effectivement créés.

Marly Innovation Center

L'activité de la PromFR a encore permis de renforcer 3400 emplois existants, contre 1600 en 2020. "C'est un résultat spectaculaire en pleine pandémie. Il témoigne du caractère résilient et du dynamisme impressionnant de l'économie fribourgeoise, nourris par des entrepreneurs créatifs et innovants", a dit Jerry Krattiger.

La NPR a par ailleurs approuvé 14 nouveaux projets en 2021, qui seront soutenus avec 1,35 million de francs suisses. Ils se concrétisent dans les domaines tels que les projets collaboratifs réunissant des entreprises et hautes écoles, le tourisme ou le programme pour les régions de montagne.

La conférence de presse s'est déroulée au Marly Innovation Center (MIC). Ce dernier est l'un des plus grands campus technologiques de Suisse, offrant 370'000 mètres carrés et disposant d'un écoquartier durable.

