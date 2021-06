Créations d'entreprises à foison sur le premier semestre

Zurich (awp) - Au sortir d'un exercice 2020 inédit en matière de créations d'entreprises, le phénomène s'est poursuivi sur les six premiers mois de l'année en cours. Les registres du commerce ont enregistré pas moins de 26'387 nouvelles sociétés, soit un cinquième de plus qu'un an plus tôt, relève mercredi l'Institut für Jungunternehmen (IFJ) dans son relevé périodique.

L'évolution ne s'explique que partiellement par les mesures de confinement adoptées sur la base de comparaison, assurent les auteurs du rapport.

Les cantons de Zurich (4638 entrées), Vaud (2473), Berne (2471) et Genève (2173) abritent à eux seuls près de la moitié des entreprises nouvellement créées.

En termes de dynamique par contre, Schaffhouse (+64%) affiche la plus grande vivacité, devant Zoug (+40%), Uri (+33%) et Berne (+32%). Appenzell Rhodes intérieures (-19%) et Obwald (-9%) constituent à cet égard les seules malheureuses exceptions.

