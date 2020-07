Crèche Attitude « L'Abeille » : Attitude déplorable de la BEI – 44 salariés ont été emmenés en bateau

Suite à la cessation des activités de la crèche Attitude « L'Abeille » prévue pour fin août 2020, avec 44 salariés laissés sur le carreau, le LCGB comme porte-parole et l'OGBL dénoncent l'attitude déplorable de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) dans le contexte du plan social. Les syndicats, ensemble avec la délégation du personnel, se sont engagés sans relâche pour avoir un échange en vue de trouver une solution pour sauvegarder les emplois, notamment par des courriers adressés aux responsables de la BEI, au Président du Conseil d'Administration, à l'Ombudsmann de la BEI.

Les syndicats déplorent toutefois que la BEI n'ait à aucun moment réagi et reste sourde aux demandes et courriers. Jusqu'à aujourd'hui la BEI refuse toute touche de dialogue social. Il reste incompréhensible que la BEI n'ait jamais honoré l'engagement des salariés pendant les 25 ans d'activité et démontre par sa façon d'agir, l'indifférence envers les salariés touchés par le licenciement collectif et ce dans les circonstances économiques déjà bien difficiles.

Les syndicats LCGB et OGBL regrettent que par conséquent les négociations dans le cadre du plan social restent très tendues et difficiles. Accepter l'arrêt inconditionnel d'une activité sociale vitale assurant l'encadrement des enfants des salariés de la BEI est inacceptable.