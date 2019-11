Crédit Agricole Assurances : Croissance soutenue de l'ensemble des métiers sur les neuf premiers mois de 2019

Sur les neuf premiers mois de 2019, Crédit Agricole Assurances réalise un chiffre d’affaires de 29,1 milliards d’euros, en progression de 16,8% par rapport à 2018. L’activité est marquée par un bon niveau de collecte UC en épargne-retraite, et la poursuite de la diversification avec une performance supérieure au marché français en assurances dommages et une dynamique toujours soutenue en prévoyance / emprunteur / assurances collectives. En épargne / retraite, le chiffre d’affaires atteint 22,5 milliards d’euros, soit une hausse de 19,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2018, porté par un fort dynamisme des activités à l’international (+38,0%). La collecte brute en unités de compte atteint 6,3 milliards d’euros1 sur les trois premiers trimestres de 2019, soit 7,5% de plus qu’en 2018.

La collecte nette des neuf premiers mois s’élève à 8,5 milliards d’euros, dont un niveau élevé de 4,1 milliards en unités de compte, en hausse de 7,9% par rapport à 2018.

Les encours gérés en assurance vie progressent de 5,5% sur un an à 301 milliards d’euros2, dont 67 milliards d’euros en unités de compte, en croissance de 9,0% par rapport à fin septembre 2018, et 234 milliards d’encours euros (+4,6%). La part UC des encours atteint ainsi 22,4% de l’encours global (+0,7point sur un an).

Crédit Agricole Assurances adapte sa stratégie au nouveau contexte de taux, notamment en initiant des mesures incitatives à la souscription d’unités de compte et se prépare à orienter à la baisse la participation aux bénéfices des contrats en euros.

Par ailleurs, Crédit Agricole Assurances continue de doter sa Provision pour Participation aux Excédents (PPE) qui s’élève à 10,8 milliards d’euros à fin septembre 2019 (+948 millions d’euros en 2019), soit 5,2%3 des encours Euro.

Enfin, Crédit Agricole Assurances poursuit la diversification de son mix-produit par le développement de l’assurance dommages et de la protection des personnes :

En assurance dommages, Crédit Agricole Assurances poursuit sa dynamique de gains de parts de marché. Le chiffre d’affaires atteint 3,6 milliards d’euros à fin septembre 2019, en progression de 8,0% par rapport à 2018, porté tant par la France (+8,1%) que par l’international (+5,8%), avec un apport net sur les neuf premiers mois de l’année de plus de 550 000 contrats pour atteindre près de 14,0 millions de contrats à fin septembre 2019.

En France, la progression des taux d’équipement des clients particuliers dans les réseaux des Caisses régionales (37,4% à fin septembre 2019, soit +1,5 point sur un an) et de LCL (24,7% à fin septembre 2019, soit +1,2 point sur un an) confirme la qualité du dispositif et le potentiel de croissance encore important.

Le ratio combiné4 reste bien maîtrisé, en amélioration de 0,1 point par rapport à septembre 2018, à 95,5%, malgré les évènements climatiques survenus au second trimestre 2019 (gel/grêle) et pendant l’été (sécheresse).

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 3,0 milliards d’euros, en progression de 8,6% sur un an, porté par l’ensemble des trois segments d’activité. L’assurance emprunteur enregistre ainsi une forte progression avec une hausse du chiffre d’affaires de 10,6% par rapport au aux neuf premiers mois de 2018 et les assurances collectives et la prévoyance continuent d’afficher un bon dynamisme.







1 En normes locales

2 Encours en épargne, retraite et prévoyance

3 Périmètre Vie France

4 Ratio (Sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica









Pièce jointe