Crédit Agricole Assurances : Excellente dynamique de l'activité sur les trois premiers trimestres de 2018

Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 24,9 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2018, en progression de 9% par rapport à la même période de 2017. Il est marqué par une forte collecte en unités de compte, une poursuite des gains de parts de marché en assurance dommages et une dynamique toujours soutenue en prévoyance / emprunteur / assurances collectives.

Le chiffre d'affaires en épargne / retraite atteint 18,8 milliards d'euros, soit 9,4% de hausse par rapport aux trois premiers trimestres de 2017, porté tant par la France que par l'International. La part des unités de compte dans la collecte brute atteint 30,5% et gagne 0,9 point par rapport au niveau déjà élevé de la même période de 2017.

La collecte nette atteint 5,3 milliards d'euros, dont 3,8 milliards en unités de compte.

Les encours gérés en assurance-vie progressent de 3% sur un an à 284 milliards d'euros, avec une part d'unités de compte de 21,8%.

Enfin, Crédit Agricole Assurances poursuit la diversification de son mix-produit par le développement de l'assurance dommages et de la protection des personnes :

En assurance dommages, le chiffre d'affaires s'élève à 3,3 milliards d'euros, en progression de 8,3% par rapport à la même période de 2017. L'activité est toujours soutenue, tant sur les particuliers que sur les agriculteurs/professionnels, avec des hausses respectives de 8,7% et 7% par rapport aux trois premiers trimestres de l'année précédente. Le taux d'équipement des clients du groupe Crédit Agricole poursuit sa progression et s'élève à 35,9% dans les Caisses régionales (+1,3 point par rapport à 2017) et 23,5% chez LCL (+1,1 point par rapport à fin 2017). En dépit d'un début d'année marqué par des évènements climatiques d'ampleur, le ratio combiné reste maîtrisé à 95,6%. Crédit Agricole Assurances comptabilise désormais 13,3 millions de contrats en dommages.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d'affaires progresse de 6,2% par rapport aux trois premiers trimestres de 2017, à 2,75 milliards d'euros. Crédit Agricole Assurances compte désormais près de 550 000 bénéficiaires en santé, retraite et prévoyance collective.

La notation Standard & Poor's des principales filiales opérationnelles de Crédit Agricole Assurances a été relevée d'un cran à A / perspective stable (dernière décision de notation au 19 octobre 2018).

Le 16 octobre 2018, Crédit Agricole Assurances et Seguradores Unidas ont annoncé la conclusion d'un accord pour l'acquisition d'une participation de 25% dans GNB Seguros. Après la clôture de l'opération, la participation de Crédit Agricole Assurances dans GNB Seguros passera de 50%

à 75%, les 25% restants étant détenus par le groupe bancaire portugais Novo Banco. L'opération, soumise à l'approbation des autorités portugaises, confirme la volonté de Crédit Agricole Assurances de continuer à développer ses activités hors assurance-vie au Portugal et à consolider son partenariat avec Novo Banco.

Avec cette nouvelle opération, après l'annonce en juillet 2018 d'un partenariat avec la banque italienne Credito Valtellinese dans le secteur de l'assurance-vie, Crédit Agricole Assurances réaffirme sa stratégie de développement de partenariats avec des groupes bancaires extérieurs lui permettant de renforcer sa présence internationale.

Crédit Agricole Assurances a reçu le prix Global Invest Sustainable Insurance company of the year en octobre dernier, dans le cadre des Global Invest Sustainable Awards, organisés par l'Agefi. Ce prix vient récompenser les 10 institutions européennes ayant les meilleures stratégies d'investissement durable, intégrant des critères ESG dans les processus de gestion et participant au financement de la transition énergétique.

Périmètre France Ratio (Sinistralité + frais généraux + commissions) / Cotisations, net de réassurance. Périmètre Pacifica

