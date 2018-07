Crédit Agricole Assurances : communiqué de presse

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ANNONCE L'ACQUISITION DE 104 500 000 ACTIONS ORDINAIRES DE CREDITO VALTELLINESE S.P.A. VIA UN REVERSE ACCELERATED BOOK BUILDING PROPOSE AUX INVESTISSEURS QUALIFIES ET AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS INTERNATIONAUX

Paris, le 25 juillet 2018, Crédit Agricole Assurances ("CAA") annonce l'acquisition de 104 500 000 actions ordinaires de Valtellinese S.p.A. ("CreVal" ou la "Banque"), correspondant à une participation d'environ 1,5% du capital de CreVal, par le biais d'un reverse accelerated book-building proposé exclusivement aux investisseurs qualifiés et aux investisseurs institutionnels internationaux (la "Transaction").

J.P. Morgan Securities plc a agi en tant que seul dealer-manager (the "Manager") pour l'exécution de la Transaction.

Le prix d'acquisition de ces actions est égal à 0,1079 euro par action, soit un montant total d'environ 11,3 millions d'euros. L'acquisition a été financée sur les ressources immédiatement disponibles de CAA. Le règlement-livraison de la Transaction aura lieu le 27 juillet 2018.

A l'issue de la Transaction, CAA détient environ 1,5% du capital de CreVal. Les obligations de déclaration seront satisfaites dans les délais prescrits, conformément aux lois et règlements.

Ainsi que communiqué précédemment, CAA ou ses affiliés peuvent procéder à des achats complémentaires jusqu'à ce que leur participation totale atteigne le niveau de la Participation Cible. La période de lock up de 180 jours débutera au moment où le niveau de la Participation Cible sera atteint.

