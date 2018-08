Crédit Agricole Assurances poursuit l'amélioration de son mix-produits au premier semestre 2018

Crédit Agricole Assurances enregistre au premier semestre 2018 un chiffre d'affaires historiquement élevé et une activité de plus en plus diversifiée : en progression de 5,9 % par rapport aux six premiers mois de 2017, le chiffre d'affaires s'élève à 17,2 milliards d'euros, avec une contribution croissante des unités de compte en épargne / retraite, de l'assurance dommages et des assurances emprunteurs et collectives.

Le chiffre d'affaires en épargne / retraite atteint 12,8 milliards d'euros, en hausse de 5,4 % par rapport au premier semestre 2017.Les unités de compte représentent 30,6 % de la collecte brute, soit 1,3 point de plus que le niveau déjà élevé de la même période en 2017.

La collecte nette semestrielle atteint 3,2 milliards d'euros, dont 2,6 milliards pour les unités de compte, qui progressent de 13,7 % par rapport aux six premiers mois de 2017.

Les encours gérés en assurance-vie augmentent de 3,1 % sur un an à 283 milliards d'euros, dont 61 milliards d'euros en unités de compte, en croissance de 7,6 % par rapport à fin juin 2017.

Crédit Agricole Assurances a doté sa Provision pour Participation aux Excédents (PPE) qui atteint plus de 10 milliards d'euros, soit 5,0 % des encours Euro, au 30 juin 2018 ; celle-ci peut venir en support au taux de rendement moyen annualisé des actifs du fonds général, qui atteint 3,26 %1 au premier semestre 2018, soit un niveau déjà nettement supérieur au taux minimum garanti moyen (correspondant à 0,35% des encours à fin 2017).

Enfin, Crédit Agricole Assurances poursuit la diversification de son mix-produit par le développement de l'assurance dommages et de la protection des personnes :

En assurance dommages, le chiffre d'affaires s'élève à 2,5 milliards d'euros, en progression de 8,2 % par rapport au premier semestre 2017. Cette forte performance est portée à la fois par les particuliers et les agriculteurs/professionnels, avec des hausses respectives de 8,5 % et 7,2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le taux d'équipementdes clients du groupe Crédit Agricole poursuit sa progression et atteint 35,5 % dans les Caisses régionales (hausse de 1,5 point sur un an) et 23,1 % chez LCL (hausse de 1,2 point sur un an). Le portefeuille de contrats, en hausse continue, dépasse 13 millions à fin juin 2018, marquant une croissance de 5,4 % sur un an.

En dépit d'un début d'année marqué par des évènements climatiques d'ampleur, le ratio combiné reste maîtrisé à 96,1 % et s'améliore d'1,9 point par rapport au premier semestre 2017.

En protection des personnes, le chiffre d'affairesaugmente de 6,7 % par rapport aux six premiers mois de 2017, à 1,8 milliard d'euros, soutenu par une forte progression en assurances emprunteurs et collectives.

Au premier semestre 2018, le résultat net part du groupe de Crédit Agricole Assurances s'élève à 540 millions d'euros, stablepar rapport à la même période de 2017hors prise en compte des éléments non récurrents.

Le ratio prudentiel Solvabilité 2 de Crédit Agricole Assurances se renforce à 204 % au 30 juin 2018. Il progresse de 9 points par rapport à fin 2017, notamment grâce à la poursuite de la diversification des activités et au renforcement des réserves.

La notation Standard & Poor's des principales filiales opérationnelles de Crédit Agricole Assurances est A- / perspective positive (dernière décision de notation au 25 octobre 2017).

*******

Le 24 juillet 2018, Crédit Agricole Assurances et Credito Valtellinese (Creval) ont annoncé la conclusion d'un accord de partenariat exclusif à long terme en matière d'assurance-vie. Ce partenariat conférera à Crédit Agricole Assurances, via sa filiale italienne CA Vita, l'accès au réseau de distribution de Creval pour tous les produits d'épargne ainsi que pour certains produits de prévoyance pour une durée pouvant aller jusqu'à 15 ans.

Dans ce cadre, Crédit Agricole Assurances acquerra la totalité du capital de Global Assicurazioni S.p.A., courtier captif de Creval, pour 70 millions d'euros, majorés d'un complément de prix de 10 millions d'euros au maximum à la cinquième année du partenariat sous réserve de l'atteinte d'objectifs prédéfinis.

En accompagnement de ce partenariat, Crédit Agricole Assurances a pris une participation minoritaire de 5 % dans Creval fin juillet 2018.

La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2018, après obtention des autorisations nécessaires de la part de l'IVASS et de l'AGCM.

L'opération devrait réduire le ratio Solvency 2 de CAA de moins d'un point de pourcentage.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 10 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s'adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 400 collaborateurs. Son chiffre d'affaires à fin 2017 s'élève à 30,4 milliards d'euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

Périmètre Predica Périmètre France Assurances automobile, MRH, santé, juridique et GAV Ratio (Sinistralité + frais généraux + commissions) / Cotisations, net de réassurance. Périmètre Pacifica La contribution au résultat net part du groupe de Crédit Agricole S.A. s'élève à 589 millions d'euros. L'écart avec le résultat net part du groupe de Crédit Agricole Assurances provient essentiellement (i) d'un retraitement analytique affectant le coût de la garantie Switch au métier Assurances (environ 100 millions d'euros) et (ii) d'un retraitement de consolidation sur une soulte nette de 140 M€versée par Crédit Agricole Assurances à Crédit Agricole S.A. (remboursement anticipé de dettes subordonnées intragroupe). Le RNPG de 540 millions d'euros est minoré d'une soulte nette de 140 millions d'euros versée par Crédit Agricole Assurances à Crédit Agricole S.A. (remboursement anticipé de dettes subordonnées intragroupe) ; le RNPG de 701 millions d'euros au premier semestre 2017 inclut une plus-value nette de 30 millions d'euros (cession par Crédit Agricole Assurances d'une filiale de réassurance).

