Credit Agricole : Présentation - Conférence de presse

* Champs obligatoires AGIR CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ C O N F É R E N C E D E P R E S S E RÉSULTATS du 2eme trimestre et du 1er semestre 2020 1 l RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2020 Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société Philippe Brassac RÉSULTATS AU 30 JUIN 2020 2 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 Chiffres clés RNPG T2 1 483 m€ RNPG T2 954 m€ Publié -18,2% Publié -21,9% T2/T2 T2/T2 RNPG T2 1 785 m€ RNPG T2 1 107 m€ -3,3% -10,9% Sous-jacent Sous-jacent Groupe Crédit T2/T2 T2/T2 Crédit Agricole S.A. Agricole RNPG S1 2 767 m€ RNPG S1 1 758 m€ Sous-jacent Sous-jacent X 2 T2/T2 Provisionnement(1) X 2,5 T2/T2 (1)Sous-jacent RNPG : Résultat Net Part du Groupe 3 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Plus que jamais, une des banques les plus solides d'Europe Groupe Crédit Agricole Solvabilité 16,1% CET1 phasé +7,2 pp Écart au SREP * Crédit Agricole S.A. Solvabilité 12,0% CET1 phasé +4,1 pp Écart au SREP * Liquidité Taux de douteux Taux de couverture Taux de douteux Taux de couverture CASA 405 Mds€ 2,4% stable vs 31/03 84,5 % +0,2 pp vs 31/03 3,2% +0,1 pp vs 31/03 73,4% +0,9 pp vs 31/03 94,2 2ème Banque européenne(2) sur Mds€(1) la base du capital Tier 1 Forte hausse du ratio CET1 Taux de douteux parmi les plus bas d'Europe Taux de couverture parmi les plus élevés d'Europe (1) Montant du capital Tier 1 non phasé au 30/06/20 (2) Classement du magazine The Banker juillet 2020 , données 2019 * Supervisory Review and Evaluation Process, exigences réglementaires 4 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GROUPE CREDITÉ AGRICOLE 1ère banque en France, massivement engagée pour soutenir l'économie Mobilisés en première ligne Mobilisation massive de tous les collaborateurs au service des clients 90% d'agences joignables, en physique ou à distance 28,7 Mds€ En proximité 552 000 avec les clients les plus impactés 239 m€ 2 Mds€ Prêts Garantis par l'Etat pour 179 500 clients (pros et entreprises), soit 23,7% des demandes en France (1) (62% Caisses régionales, 30% LCL et 8% CACIB) Pauses accordées, soit 4,2 Mds€ d'échéances reportées(2) en Banque de proximité France (dont 83% sur les professionnels et les entreprises, dont 71% Caisses régionales et 29% LCL) Soutien mutualiste aux clients assurés contre les pertes d'exploitation Pauses et prêts garantis par l'Etat pour les clients de CA Italia Demandes Caisses régionales, LCL et CACIB au 24/07/2020; taux d'acceptation de 97,5% Correspondant à un capital restant dû de 58,5 Mds€, dont 39,9 Mds€ sur les entreprises, professionnels et agriculteurs 5 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 Reprise en « V » de l'activité du Groupe Conquête brute Clients Banque de Proximité Groupe Crédit Agricole +2,4% vs juin 2019 170 000 155 000 150 000 92 000 74 000 46 000 Jan. 20 Fév. 20 Mars 20 Avr. 20 Mai 20 Juin 20 Nombre de souscriptions de contrats Simulations crédits habitat (Caisses régionales et Crédit Agricole Assurances - Nombre d'affaires d'épargne (Caisses régionales) LCL) - Contrats crédits à la consommation nouvelles en assurance dommages (en milliers) Nombre simulations 417 074 422 117 de crédits habitat Nombre contrats 327 409 304 272 crédits à la 260 658 consommation 180 825 164 678 181 666 176 334 107 644 96 246 68 895 Jan. 20 Fév. 20 Mars 20 Avr. 20 Mai 20 Juin 20 228 220 220 135 114 59 Jan. 20 Fév. 20 Mars 20 Avr. 20 Mai 20 Juin 20 685 000 nouveaux clients Banque de détail au S1-20 (480 000 clients Caisses régionales) 6 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Une crise qui révèle toute la pertinence de notre Projet de Groupe Projet Client Projet Humain Digital et Humain Responsabilité en proximité Projet Sociétal Forte progression de la satisfaction client (1) +7pts +8 +7pts vs 2019 vs 2019 Adaptation instantanée de l'organisation au contexte de confinement

Délégations exceptionnelles en agences +2 Projet Sociétal Caisses régionales LCL Une digitalisation sans cesse étendue

Signature électronique pour les PGE professionnels Dématérialisation de la déclaration de sinistres Traitement automatisé des dossiers de moratoires de crédit-bail Plafond de paiement sans contact porté à 50€

Indice de Recommandation Client national particuliers en 2020 : différence entre promoteurs et détracteurs Engagement sociétal Environnement CACIB : n ° 1 mondial en obligations sociales/vertes

1 mondial en obligations sociales/vertes Amundi (CPR AM) : 1er fonds actions internationales centré sur la réduction des inégalités

LCL : 1ère gamme complète de placements d'actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique

Création d'une plateforme de reporting extra-financier de niveau Groupe Inclusion 4 000 alternants en 2020 (Top 2 Figaro/Cadremploi)

Top 50 Palmarès 2020 de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises (+46 places en 2020) 7 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Nos performances solides soulignent une nouvelle fois la puissance de l'universalité Tous les métiers Au plus près des territoires Au service du plus grand nombre 8 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société Jérôme Grivet RÉSULTATS AU 30 JUIN 2020 9 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Performances très solides dans le Groupe ce semestre Activité dynamique de crédit, collecte et assurances (croissance de +5,9% des encours de crédit hors PGE juin/juin)

Très belles performances dans les Caisses régionales, témoignant de la force du modèle de banque universelle

Hausse du provisionnement pour moitié liée à la hausse du provisionnement des encours sains

Le CET1 du Groupe, à 16,1%, a déjà atteint l'objectif fixé pour 2022 dans le Projet du Groupe

Activation du Switch, due aux tensions ce semestre sur les marchés actions et obligataires Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. 57,4% 3,7 Mds€ COEX RBE S1-20 sous-jacentT2-20, sous-jacent hors FRU Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. 74 pb 8,5% Coût du risque sur ROTE encours(1) sous-jacent S1 -20 annualisé (1) Coût du risque sur encours du S1-20, annualisé 10 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. Tous les postes du compte de résultat de Crédit Agricole S.A. sont solides ce trimestre Données sous-jacentes, T2 2020 Revenus (1) Charges (2) RBE Provisionnement 5 185 m€ 0,1% T2/T2 2 976 m€ 1,9% T2/T2 2 130 m€ 0,5% T2/T2 908 m€ X 2,5 T2/T2 Revenus : semestre exceptionnel en GC, pénalisé par un effet marché défavorable en GEA Des activités de proximité (BP et SFS) fortement pénalisées par les deux mois de confinement

Très bonne dynamique de l'activité Corporates et Institutionnels, générant des hauts revenus en GC

et Institutionnels, générant des hauts revenus en GC Effet marché pénalisant les revenus GEA sur le semestre -4,3% S1/S1 77% de PNB récurrent (1) dans le total

dans le total Baisse des Charges hors FRU : -1,9% (-57 m€ T2/T2, dont impact Covid -23 m€) RBE solide : RBE (3) stable au T2 : -0,5% T2/T2, en dépit du confinement

stable au T2 : -0,5% T2/T2, en dépit du confinement RBE (3) en hausse au S1 : 3,7 Mds€, soit +2,9% S1 /S1

en hausse au S1 : 3,7 Mds€, soit +2,9% S1 /S1 RBE (3) hors FRU : +2,9% T2/T2 et +5,3% S1/S1 Résultat Net Part 1 107 m€ → Hausse du provisionnement, pour moitié liée au du Groupe - 10,9% T2/T2 provisionnement des encours sains PNB Hors FRU Sous jacent GEA : Gestion de l'épargne et Assurances ; BP : Banques de proximité ; SFS : Services financiers spécialisés ; GC : Grandes clientèles ; AHM : Activités hors métiers PNB récurrent : PNB adossé à un stock (encours de crédit / collecte, actifs sous gestion) ou un contrat (assurances dommages, prévoyance) ; PNB transactionnel : PNB lié aux commissions sur flux et aux activités de marché. 11 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Très belles performances des Caisses régionales Activité dynamique, RBE et RNPG en forte hausse 1,3 Md€ RBE (1) 0,7 Md€ RNPG (2) IRC(3) particulier + 5,9% +19,6% T2/T2 +17,9% T2 /T2 à +8 encours de crédit juin/juin, hors PGE Crédits : réalisations de crédits en hausse (+32,6% T2/T2, -14,8% hors PGE), reprise nette de l'activité en juin : production

juin 2020 supérieure à la production juin 2019 (+36% dont habitat : +7%, hors PGE : +3%).

réalisations de crédits en hausse (+32,6% T2/T2, -14,8% hors PGE), reprise nette de l'activité en juin : production juin 2020 supérieure à la production juin 2019 (+36% dont habitat : +7%, hors PGE : +3%). Collecte : hausse de la collecte bilan (DAV +25,2%, livrets +8,7%), stabilité de la collecte hors bilan (-0,5% T2/T2)

hausse de la collecte bilan (DAV +25,2%, livrets +8,7%), stabilité de la collecte hors bilan (-0,5% T2/T2) Conquête : 480 000 nouveaux clients en 2020, avec une nette accélération en juin (+110 000 clients, +1,9% juin/juin)

480 000 nouveaux clients en 2020, avec une nette accélération en juin (+110 000 clients, +1,9% juin/juin) Mobilité bancaire : solde positif à +38 500 à fin juin 2020

: solde positif à +38 500 à fin juin 2020 TPE Commerçants/ jour : 300m€ de transactions en juin vs 270m€ avant le confinement et 100m€ pendant le confinement Sous-jacent Contribution des Caisses régionales au RNPG sous-jacent du Groupe Indice de Recommandation Client 12 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 L'ACTIVITÉ BANQUE DE PROXIMITÉ LCL CRÉDIT AGRICOLE S.A. CRÉDIT AGRICOLE ITALIE INTERNATIONAL Vive reprise de la production de crédit en juin (+51% juin/avril 2020) Collecte : hausse des dépôts bilan (+13,6% juin/juin) Hausse du taux de pénétration LCL assurance-dommages et paiements Charges : -5,1% T2/T2, en baisse tous les ans (1) depuis 2017 Reprise de la production crédit habitat, +26,9% juin/avril 2020 Collecte bilan solide +4,6% juin/juin Charges en baisse de -2,3% T2/T2 (3) +4% de production de crédits T2/T2 (2) Liquidité : excédent net de collecte de +1,8 Md€ au 30/06/2020 138,5 Mds € +4,9% + 6% d'encours de crédits d'encours de crédit (2) juin/juin Collecte bilan T2/T2 (1) TCAM des charges T2 17/T2 20 (2) Variation hors effet change (3) hors FRU et hors charges liées au COVID 13 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 L'ACTIVITÉ GESTION DE L'ÉPARGNE ET ASSURANCES CRÉDIT AGRICOLE S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES Epargne/Retraite : Hausse du taux d'UC dans les encours (22,7%, +0,5 pp juin/juin) Assurance dommages : Affaires nouvelles : hausse de +94% juin/mai 2020

14,2 m de contrats (1) en portefeuille, en hausse continue (+3,1% sur un an)

en portefeuille, en hausse continue (+3,1% sur un an) Equipements (2) : 41,0% des clients Caisses régionales, 25,2% des clients LCL et 15,9% des clients CA Italia AMUNDI + 7,1% d'actifs sous gestion juin/juin Collecte nette retail (hors JV) Moyen Long Terme positive dans les réseaux France + 1,2 Md€ Charges en baisse sensible de -7,3% T2/T2, avec une réduction des rémunérations variables et synergies de coûts informatiques liées à Pioneer Renouvellement du partenariat avec la Société Générale pour 5 ans CAIWM Collecte nette sur la clientèle privée de + 1 Md€ +13,5% de PNB + 3,5 Mds€ sous-jacent T2/T2 d'actifs MLT 125,7 Mds € d'encours de fortune (1)Variation hors effet change (2) Assurance automobile, MRH, santé, juridique ou GAV 14 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 L'ACTIVITÉ SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS CACF Reprise de la production commerciale en juin +2,3 Mds€ juin/avril 2020 Diminution des charges de -7,1%, hors FRU T2/T2 + 170% de production commerciale juin/avril CRÉDIT AGRICOLE S.A. CAL&F Hausse du chiffre d'affaire factoré, +33% juin/avril 2020 Baisse des charges de -2,9%, hors FRU, T2/T2 + 90% de crédit-bail juin/avril 15 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 L'ACTIVITÉ GRANDES CLIENTELES CACIB Banque de marché en forte croissance, +44% de revenus T2/T2 (1) N ° 1 en Global Green, Social and Sustainability bonds Maintien d'un profil de risque prudent, VaR à 14m€ au 30/06/20 +27,1% de RBE sous-jacent T2/T2 CRÉDIT AGRICOLE S.A. CACEIS Hausse des encours conservés : + 826 Mds€ avec KAS BANK et Santander Securities Services

Mds€ avec KAS BANK et Santander Securities Services + 173 Mds€ d'entrée de nouveaux clients +35% d'encours conservés (1) y compris Credit Valuation adjustement 16 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Taux de créances douteuses bas et taux de couverture élevé Crédit Agricole S.A. Caisses Régionales Taux de créances 3,2% 1,8% douteuses: +0,1pp vs mars.20 -0,1pp vs mars.20 Groupe Crédit Agricole 2,4% Stable vs. mars. 20 Stock de provisions : 24% lié au provisionnement des encours sains pour CASA, 37% pour les Caissesrégionales, 30% pour GCA Un portefeuille de prêts diversifié, plutôt orienté grandes entreprises (46% CASA, 16% GCA) et habitat (27% CASA, 46% GCA) 73% des EAD(2) Grandes entreprises de CASA notés investment grade Crédit Agricole S.A.(1) Caisses régionales(1) Taux de 73,4% 99,7% couverture(1) : +0,9 pp vs. mars 20 -0,3 pp vs. mars 20 Groupe Crédit Agricole(1) 84,5% +0,2 pp vs. mars 20 Stock de Crédit Agricole S.A. Caisses régionales 10,1 Mds€ 10,0 Mds€ provisions : Groupe Crédit Agricole 20,1 Mds€ Y compris l'exhaustivité des provisions pour encours sains enregistrées au titre du Covid-19. Stock de provisions, y compris provisions collectives l'EAD (exposition en cas de défaut) est une définition réglementaire utilisée dans le Pilier 3. Elle correspond à l'exposition en cas de défaut après prise en compte des facteurs d'atténuation du risque. Elle comprend les actifs du bilan et une partie des engagements hors bilan 17 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Hausse maîtrisée du provisionnement T2/T2, liée pour moitié au provisionnement des encours sains Coût du risque décomposé par stage / bucket (en m€): S1&S2 - provisionnement prudentiel des encours sains; S3 - provisionnement pour risques avérés Crédit Agricole S.A. Groupe Crédit Agricole X2,5 X2,0 x2,8 908 X3,3 1 208 621 236 314 246 358 335 340 223 Autres 930 424 Autres CDR S1&S2 CDR S1&S2 223 218 225 499 598 29 494 0 CDR S3* 421 398 31 384 398 CDR S3* 273 262 242 316 216 371 331 531 382 667 28 29 323 281 CDR total 5 CDR total -30 -40 -59 -26 -7 -184 372 382 371 505 294 588 420 602 516 785 -64 0 -33 -87 T1-18 T2-18 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T1-18 T2-18 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Crédit Agricole S.A. Coût du risque Groupe Crédit Agricole Coût du risque 74 pb (1,2) x 2,5 T2/T2 45 pb (1,2) x 2,0 T2/T2 48% de la hausse liées 70% de la hausse liée aux CDR / encours aux encours sains CDR / encours encours sains annualisé sur la base du S1 2020 annualisé sur la base du S1 2020 Coût du risque sur encours (en points de base, annualisé) ; Coût du risque sur encours en points de base sur quatre trimestres glissants à 55 pb sur Crédit Agricole SA, 33 pb sur Groupe Crédit Agricole ; Coût du risque sur encours en points de base en trimestre annualisé 86 pb sur Crédit Agricole SA, 51 pb sur Groupe Crédit Agricole Le CDR sur encours est calculé sur la base du coût du risque enregistré sur le semestre annualisé auquel est rapporté la moyenne des encours de début de période des premier et deuxième trimestres (2) Depuis le T1-19, les encours pris en compte dans les indicateurs de risque de crédit sont les seuls crédits à la clientèle, avant déduction des provisions. *Y compris les pertes non provisionnées. Les taux de couverture sont calculés sur les prêts et créances à la clientèle 18 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Des ratios CET1(1) bien au dessus des exigences SREP et déjà au niveau des objectifs fixés dans le PMT 2022 CREDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CREDIT AGRICOLE +0,6 pp +0,6 pp 15,5% 12,0% 16,1% 11,4% +6,6pp +7,2pp vs SREP vs SREP +4,1pp +3,5ppvs SREP vs SREP Mars 20Juin 20Mars 20Juin 20 Ecart au SREP(2): +4,1 pp Ecart au SREP(3) : +7,2 pp Ratio Tier 1 phasé : 17,0% et ratio global phasé : 19,7% → Ratio Tier 1 phasé : 13,5% et ratio global phasé : 17,6% → Ratio de levier phasé : 3,9%, stable vs à fin mars 20 Ratio de levier phasé : stable à 5,3% vs. fin mars 20 → Ratio de levier intra-trimestriel moyen phasé(3) : 3,8% au T2-20 Ratio de levier intra-trimestriel moyen phasé : 5,2% au T2-20 (1) Phasé , Ratio CET pro-forma des deux mois de carence sur les PGE est de 12,0% pour CASA et de 16,3% pour GCA (3) Le levier intra-trimestriel se réfère à la moyenne des expositions fin de mois des deux premiers mois dudit trimestre (2) Le levier intra-trimestriel est la moyenne des expositions fin de mois des deux premiers mois du trimestre 19 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 Agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société Annexes RÉSULTATS AU 30 JUIN 2020 20 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 12 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

