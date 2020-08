Accueil Zone bourse > Actualités > Toute l'info Actualités : Toute l'info Toute l'info Sociétés Marchés Economie / Forex Mat. Premières Taux Barons de la bourse Pro. de la finance Agenda Secteurs Credit Agricole : Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2020 0 12/08/2020 | 15:22 Envoyer par e-mail :

AGIR CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ RÉSULTATS du 2ème trimestre et du 1er semestre 2020 Avertissement L'information financière de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2020 est constituée de cette présentation, des annexes à cette présentation et du communiqué de presse attachés, disponibles sur le site https://www.credit-agricole.com/finance/finance/publications-financieres. Cette présentation peut comporter des informations prospectives du Groupe, fournies au titre de l'information sur les tendances. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement délégué UE 2019/980 du 14 mars 2019 (chapitre 1, article 1,d). Ces éléments sont issus de scenarios fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non-réalisation des projections et résultats mentionnés. De même, les informations financières reposent sur des estimations notamment lors des calculs de valeur de marché et des montants de dépréciations d'actifs. Le lecteur doit prendre en considération l'ensemble de ces facteurs d'incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés au titre de la période de six mois close au 30 juin 2020 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne et applicable à cette date, et avec la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » et n'ont pas été auditées. Note : Les périmètres de consolidation des groupes Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole n'ont pas changé de façon matérielle depuis l'enregistrement auprès de l'AMF du Document d'enregistrement universel 2019 de Crédit Agricole S.A. et de l'amendement A.01 de ce Document d'enregistrement universel 2019 comprenant les informations réglementées pour le Groupe Crédit Agricole. La somme des valeurs contenues dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total en raison de l'absence de gestion des arrondis. Depuis le 30 septembre 2019, KAS Bank a été intégrée dans le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole en tant que filiale de CACEIS. SoYou a également été intégrée au périmètre de consolidation en tant qu'entreprise co-détenue par Crédit Agricole Consumer Finance et Bankia. Les données historiques n'ont pas fait l'objet d'un proforma. Depuis le 23 décembre 2019, Caceis et Santander Securities Services (S3) ont rapproché leurs activités. A compter de cette date, Crédit Agricole S.A. et Santander détiennent respectivement 69,5 % et 30,5 % du capital de Caceis. Le 30 juin 2020, l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires ayant été obtenues, Amundi a acquis l'intégralité du capital de Sabadell Asset Management. Depuis le 30 juin 2020, Menafinance est détenue à 100% par Crédit Agricole Consumer Finance et est consolidée selon la méthode de l'intégration globale dans le groupe Crédit Agricole S.A. NOTE Le périmètre de consolidation du Groupe Crédit Agricole comprend : les Caisses régionales, les Caisses locales, Crédit Agricole S.A. et leurs filiales. Il s'agit du périmètre qui a été privilégié par les autorités compétentes notamment lors des exercices de Stress tests (2016 et 2018) pour apprécier la situation du Groupe. Crédit Agricole S.A. est l'entité cotée, qui détient notamment les filiales métier (Gestion de l'épargne et Assurances, Banque de proximité en France et l'international, Services financiers spécialisés, ainsi que Grandes clientèles) 2 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 01 Synthèse générale 05 0206 Sommaire 03 07 04 3 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SYNTHESE Chiffres clés Groupe Crédit Agricole Crédit Agricole S.A. Taux de CDL 2,4% 16,1% Taux de CDL 3,2% 12,0% stable vs. 31/03 Solvabilité +0,1 pp vs. 31/03 Solvabilité Taux de Taux de 84,5% (CET1 phasé) +7,2 pp 73,4% (CET1 phasé) +4,1pp couverture couverture +0,2 pp vs. 31/03 vs. SREP +0,9 pp vs. 31/03 vs. SREP 1 483 m€ 1 785 m€ 954 m€ 1 107 m€ Résultat net -18,2% T2/T2 Résultat net -3,3% T2/T2 Résultat net -21,9% T2/T2 Résultat net -10,9% T2/T2 PdG (RNPG) - 2 391 m€ PdG (RNPG) - 2 767 m€ PdG (RNPG) - 1 592 m€ PdG (RNPG) - 1 758 m€ publié sous-jacent publié sous-jacent -24,4% S1/S1 -15,7% S1/S1 -19,8% S1/S1 -13,7% S1/S1 Bénéfice sous- jacent par action CDL : Créances douteuses et litigieuses Les données de RoTE (S1-20 annualisé), BNPA sont en vision sous-jacente, cf. slide 49 pour le détail des éléments spécifiques Le BNPA est calculé après déduction des coupons AT1, comptabilisés en capitaux propres, cf. slide 61 Le RoNE CASA calculé en appliquant une pondération des RWA à 11% atteint 9,5% sur la base du résultat S1-20sous-jacent net des coupons AT1 annualisé 4 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 0,36 € Actif net 13,2 € -10,1% T2/T2 tangible par +0,5€ vs. 31/12/2019 action 0,53 € ROTE sous- 8,5% -15,5% S1/S1 jacent (%) S1-20 annualisé CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CREDIT AGRICOLE SYNTHESE Une reprise en « V » pour le Groupe Crédit Agricole Mobilisation massive de la 1ère banque en France pour soutenir ses clients 28,7 Mds de PGE, 4,2 Mds€ d'échéances reportées, 239 m€ de soutien aux assurés professionnels ; satisfaction clients en hausse dans les Caisses régionales, LCL et CA Italia Forte reprise de l'activité du Groupe en juin Résultats solides grâce à une croissance du RBE sur le semestre Amélioration du coefficient d'exploitation(1) de 1,2 pp : stabilité des revenus(1) (+0,1% T2/T2) et bonne maîtrise des charges(1) (-1,9% T2/T2, hors FRU) RBE(1) élevé : 2,1 Mds€ au T2-20-0,5% T2/T2 ; 3,7 Mds€ au S1-20 +2,9% S1/S1 Un des meilleurs niveaux de provisionnements des risques en Europe Taux de créances douteuses 2,4% GCA, 3,2% CASA, taux de couverture 84,5% GCA, 73,4% CASA Provisionnement : 908 m€ pour CASA (x2,5 vs. T2-19 et +46% vs. T1-20) ; 1 208 m€ GCA (x2,0); hausse pour moitié / deux tiers du fait d'une mise à jour des paramètres de provisionnement des encours sains Solvabilité très solide Réserves de liquidité en hausse CET1(3) : 16,1% GCA, 12,0% CASA 405 Mds€ de réserves de liquidité à fin juin-20,+67 Mds€ vs. fin mars 20 Activation du Switch, due aux tensions ce semestre sur les marchés actions et obligataires Aucun impact GCA ; impact positif CASA classé en éléments spécifiques : +65 m€ coût du risque, 44 m€ RNPG Toute hausse ultérieure de la VME bénéficiera aux Caisses régionales, jusqu'au retour à la valeur d'avant baisse Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. 57,4% 8,5% Coefficientd'exploitation sous- RoTE sous-jacent(1) jacent T2-20, hors FRU S1-20 annualisé Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. 3,2% 73,4% 74 pb Taux de Taux de Coût du risque sur CDL couverture encours(2) au 30/06/20 Crédit Agricole S.A. Groupe Crédit Agricole 4,1 pp 7,2 pp Ecart(4) aux exigences Ecart(4) aux SREP exigences SREP Données sous-jacentes, coefficient d'exploitation hors FRU, cf. slide 49 pour le détail des éléments spécifiques de Crédit Agricole S.A. Coût du risqué sur encours du S1-20, annualisé Sauf mention contraire, le ratio CET1 est indiqué en vision phasée Ecart au SREP sur le CET1 5 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GROUPE CREDIT AGRICOLE SYNTHESE 1ère banque en France, massivement engagée pour soutenir l'économie Mobilisés en première ligne Mobilisation massive de tous les collaborateurs au service des clients 90% d'agences joignables, en physique ou à distance 28,7 Mds€ En proximité 552 000 avec les clients 239 m€ les plus impactés 2 Mds€ Prêts Garantis par l'Etat pour 179 500 clients (pros et entreprises), soit 23,7% des demandes en France (1)(62% Caisses régionales, 30% LCL et 8% CACIB)(2) Pauses accordées, soit 4,2 Mds€ d'échéances reportées(3) en Banque de proximité France (dont 83% sur les professionnels et les entreprises, dont 71% Caisses régionales et 29% LCL) Soutien mutualiste aux clients assurés contre les pertes d'exploitation Pauses et prêts garantis par l'Etat pour les clients de CA Italia Demandes Caisses régionales, LCL et CACIB au 24/07/2020; taux d'acceptation de 97,5% Répartition des demandes en nombre (3)Correspondant à un capital restant dû de 58,5 Mds€, dont 39,9 Mds€ sur les entreprises, professionnels et agriculteurs. Données au 17/07/2020. 6 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SYNTHESE Un crise qui révèle toute la pertinence de notre Projet de Groupe Projet Client Projet Humain Digital et Humain Responsabilité en proximité Projet Sociétal Progression de la satisfaction client (1) +8 +7pts +7pts vs 2019 vs 2019 +2 Caisses régionales LCL Une digitalisation sans cesse étendue

Signature électronique pour les PGE professionnels Dématérialisation de la déclaration de sinistres Traitement automatisé des dossiers de moratoires en crédit-bail Plafond de paiement sans contact porté à 50€

(1) Indice de Recommandation Client national particuliers en 2020 : différence entre promoteurs et détracteurs Adaptation instantanée de l'organisation au contexte de confinement

Délégations exceptionnelles en agences Projet Sociétal Engagement sociétal Environnement CACIB : n ° 1 mondial en obligations sociales/vertes

1 mondial en obligations sociales/vertes Amundi (CPR AM) : 1er fonds actions internationales centré sur la réduction des inégalités

LCL : 1ère gamme complète de placements d'actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique

Création d'une plateforme de reporting extra-financier de niveau Groupe Inclusion 4 000 alternants en 2020 (Top 2 Figaro/Cadremploi)

Top 50 Palmarès 2020 de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises (+46 places en 2020) 7 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SYNTHESE Rebond en France plus rapide et plus fort qu'anticipé 60 PMI manufacturier mensuel 55 50 45 40 35 30 2018 2019 2020 Monde Zone Euro France Italie Paiements (m€) Tendances paiements et retraits par carte (CR+LCL) Retraits (m€) 4 000 1 000 Confinement 3 500 900 3 000 800 700 2 500 600 2 000 500 1 500 Paiements 400 commerçants 1 000 300 Retraits DAB 200 500 100 0 0 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Rebond de la confiance des ménages et du climat des affaires en France en juin et juillet Confiance des ménages(1) : proche du niveau pré-crise (97 vs 104 juin/février) Indicateur de mobilité Apple (tous transports)(2) : > niveau pré-crise juin/février PMI manufacturier(3) : > niveau pré-crise (52,3 vs 51,1 juin/février) Climat des affaires(1) : 85 pts juillet (+7pts/juin, +18pts juin/mai), optimisme dans tous les secteurs : industrie 83 pts, services 89 pts Chômage partiel: baisse à 4,5m de salariés en juin (vs 8,8 m avril) Taux d'utilisation des capacités de production (4): 70% +7 pp juin/mai (vs 78% pré-crise). Fort rebond auto/habillement-textile/caoutchouc-plastiques Constat confirmé par le niveau d'activité des réseaux du Groupe, 1ère banque en France Niveaux pré-crise retrouvés en juin pour les simulations de crédits immo CR et LCL (98% vs janv) et pour les contrats de crédit conso CACF (101% vs janv) Paiements(5) : du 25/05 au 22/06, 406 m€ de transactions TPE commerçants/jour (vs. 334 m€ avant confinement et 240 m€ pendant) Encours DAV : plus forte hausse en mai (+5,4%vs avril) (6), normalisation en juin (+2,5% vs mai), mais encore supérieur au niveau pré-crise Insee (2) Apple:indicateurrecensantles mobilitésen France(voiture,transit,marche,vélo) (3) IHS Markit (4) Enquête mensuelle BdFdu 26/06et03/07auprèsde 8500 entreprises (5) Périmètre:CR + LCL (6) Périmètre:CR Un scénario de reprise en "V" dans un contexte toujours incertain (usage de l'épargne accumulée, évolution sanitaire, agenda des mesures de soutien) 8 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SYNTHESE Reprise en « V » de l'activité du Groupe grâce au modèle de Banque universelle de proximité Conquête brute Clients Banque de Proximité Groupe Crédit Agricole +2,4% vs juin 2019 170 000 155 000 150 000 92 000 74 000 46 000 Jan. 20 Fév. 20 Mars 20 Avr. 20 Mai 20 Juin 20 Simulations crédits habitat (Caisses régionales et LCL) - Contrats crédits à la consommation Nombre simulations 417 074 422 117 de crédits habitat 327 409 Nombre contrats 304 272 crédits à la 260 658 consommation 180 825 164 678 181 666 176 334 107 644 68 895 96 246 Jan. 20 Fév. 20 Mars 20 Avr. 20 Mai 20 Juin 20 Nombre de souscriptions de contrats d'épargne (Caisses régionales) 370 360 393 157 327 173 141 165 139 273 241 701 132 088 Hors-bilan 89 542 135 620 229 195 195 085 90 320 39 269 253 884 Bilan 152 159 21 999 96 351 68 321 Jan. 20 Feb. 20 Mar. 20 Apr. 20 May 20 Jun. 20 Crédit Agricole Assurances - Nombre d'affaires nouvelles en assurance dommages (en milliers) 228 220 220 135114 59 Jan. 20 Fév. 20 Mars 20 Avr. 20 Mai 20 Juin 20 685 000 nouveaux clients Banque de détail au S1-20 (480 000 clients Caisses régionales) reprise de l'activité de crédit (encours hors PGE(1) : +5,9% juin/juin) 9 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 (1) Périmètre : Caisses régionales - LCL - CA Italia, y compris PGE Caisses régionales/LCL : +8,7% 01 05 02 Crédit Agricole S.A. - 06 Synthèse Sommaire 03 07 04 10 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 REVENUS Revenus en croissance T2/T2 et S1/S1 Evolution T2/T2 et S1/S1 des revenus sous-jacents(1), par pôle +0,1% 6 m€ 5 179 +22 5 185 (138) (106) +309 (80) T2-19 sous- GEA BP SFS GC AHM T2-20 sous- jacent jacent +2,4% 241 m€ 10 322 + 149 10 081 (127) + 426 (94) (114) S1-19 sous- GEA BP SFS GC AHM S1-20 sous- jacent jacent Sous-jacent : détail des éléments spécifiques disponible slide 49 CRÉDIT AGRICOLE S.A. Semestre exceptionnel en GC, pénalisé par un effet marché défavorable en GEA Des activités de proximité (BP et SFS) fortement pénalisées par les deux mois de confinement Très bonne dynamique de l'activité Corporates et Institutionnels, générant des hauts revenus en GC BFI : activité exceptionnelle en BMI : +37,7% T2/T2 et +26,1% S1/S1 et bon niveau d'activité en BF :+5,8% T2/T2 et +1,6% S1/S1 SFI : +23,9% T2/T2 grâce à une activité dynamique et effet périmètre Effet marché pénalisant les revenus GEA sur le semestre (-4,3% S1/S1) Répartition du PNB sous- jacent 6M-20 12% -0,6 pp 36% 77% 12% MNI Part du PNB T2-20 -1,1 pp +35,8 pp Commissions 41% Autres revenus récurrent(1) dans le (dont trading) +0,9 pp Assurances total GEA : Gestion de l'épargne et Assurances ; BP : Banques de proximité ; SFS : Services financiers spécialisés ; GC : Grandes clientèles ; AHM : Activités hors métiers PNB récurrent : PNB adossé à un stock (encours de crédit / collecte, actifs sous gestion) ou un contrat (assurances dommages, prévoyance) ; PNB transactionnel : PNB lié aux commissions sur flux et aux activités de marché. 11 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. CHARGES Baisse des charges T2/T2 Evolution T2/T2 et S1/S1 des charges sous-jacentes hors FRU(1), par pôle -1,9% -57 m€ 3 033 (26) +55 2 976 (46) (20) (20) T2-19sous-jacent GEA BP SFS GC AHM T2-20sous-jacent hors FRU hors FRU +0,5% 33 m€ 6 136 6 170 +117 (11) (53) (8) (11) S1-19sous-jacent GEA BP SFS GC AHM S1-20sous-jacent hors FRU hors FRU Données en vision sous-jacentes, hors FRU ; Sous-jacent : détail des éléments spécifiques disponible slide 49 Baisse du coefficient d'exploitation T2/T2 GC : hausse liée à un effet de base dans la BFI (reprise de provisions sur frais de personnel au T2-19) et un effet périmètre pour SFI Gestion d'actifs : très bonne maîtrise des charges (-7,3% T2/T2 et -4,6% S1/S1) grâce aux ajustements des rémunérations variables et aux synergies de coûts liées à Pioneer Assurances : hausse des effectifs pour accompagner le développement du métier LCL : baisse des dépenses de personnel CA Italia : économies sur les dépenses externes et les mobilités SFS : -6,2% gestion rigoureuse des coûts chez CACF Impact Covid : - 80 m€ de charges évitées et +57 m€ pour sécuriser les collaborateurs Charges FRU : 79 m€ au T2-20 vs. 6 m€ au T2-19 / 439 m€ au S1-20 +30,0% S1/S1 Coex(1) Effet ciseaux(1) T2-20 +2,0 pp T2/T2 57,4% +1,8 pp S1/S1 -1,2 pt T2/T2 GEA : Gestion de l'épargne et Assurances ; BP : Banques de proximité ; SFS : Services financiers spécialisés ; GC : Grandes clientèles ; AHM : Activités hors métiers 12 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE RISQUES Taux de créances douteuses parmi les plus bas et taux de couverture parmi les plus élevés d'Europe Crédit Agricole S.A. Caisses Régionales Taux de créances 3,2% 1,8% douteuses: +0,1 pp / mars 20 Stable / mars 20 Groupe Crédit Agricole 2,4% Stable / mars 20 Stock de provisions : 24% lié au provisionnement des encours sains pour CASA, 37% pour lesCaissesrégionales, 30% pour GCA Un portefeuille de prêts diversifié, plutôt orienté grandes entreprises (46% CASA, 16% GCA) et habitat (27% CASA, 46% GCA) (voir annexe p.40) 73% des EAD(2) Grandes entreprises de CASA notées investment grade (voir annexe p.41) Crédit Agricole S.A.(1) Caisses régionales(1) Taux de 73,4% 99,7% couverture(1) : +0,9 pp / mars 20 -0,3 pp / mars 20 Groupe Crédit Agricole(1) 84,5% +0,2 pp / mars 20 Stock de Crédit Agricole S.A. Caisses régionales 10,1 Mds€ 10,0 Mds€ provisions : Groupe Crédit Agricole 20,1 Mds€ Y compris l'exhaustivité des provisions pour encours sains enregistrées au titre du Covid-19. Stock de provisions, y compris provisions collectives. Les taux de couverture sont calculés sur les prêts et créances à la clientèle l'EAD (exposition en cas de défaut) est une définition réglementaire utilisée dans le Pilier 3. Elle correspond à l'exposition en cas de défaut après prise en compte des facteurs d'atténuation du risque. Elle comprend les actifs du bilan et une partie des engagements hors bilan 13 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE RISQUES Hausse maîtrisée du provisionnement T2/T2, liée pour moitié au provisionnement des encours sains Coût du risque (CDR) décomposé par stage / bucket (en €m): S1&S2 - provisionnement des encours sains ; S3 - provisionnement pour risques avérés Crédit Agricole S.A. Groupe Crédit Agricole x2,5 x2,8 908 x2,0 621 236 x3,3 930 1 208 314 358 335 340 223 Autres 499 424 Autres 246 CDR S1&S2 598 494 29 223 218 225 421 398 31 398 CDR S1&S2 0 CDR S3* 384 28 29 323 281 CDR S3* 273 262 242 316 216 371 331 531 382 667 CDR total 5 372 382 371 505 294 588 420 602 516 785 CDR total -30 -40 -59 -26 -7 -184 -64 0 -33 -87 T1-18 T2-18 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T1-18 T2-18 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Crédit Agricole S.A. Coût du risque Groupe Crédit Agricole x 2,5 T2/T2 74 pb (1,2) 45 pb (1,2) 48% de la hausse liée CDR / encours aux encours sains CDR / encours annualisé sur la base du S1 2020 annualisé sur la base du S1 2020 Coût du risque sous-jacent Coût du risque x 2,0 T2/T2 70% de la hausse liée aux encours sains Coût du risque sur encours (en points de base, annualisé) ; Coût du risque sur encours en points de base sur quatre trimestres glissants à 55 pb sur Crédit Agricole SA, 33 pb sur Groupe Crédit Agricole ; Coût du risque sur encours en points de base en trimestre annualisé 86 pb sur Crédit Agricole SA, 51 pb sur Groupe Crédit Agricole Le CDR sur encours est calculé sur la base du coût du risque enregistré sur le semestre annualisé auquel est rapporté la moyenne des encours de début de période des premier et deuxième trimestres (2) Depuis le T1-19, les encours pris en compte dans les indicateurs de risque de crédit sont les seuls crédits à la clientèle, avant déduction des provisions. *Y compris les pertes non provisionnées. 14 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE RISQUES Taux de couverture élevés dans tous les métiers du Groupe Coût du risque (CDR) de crédit par stage/bucket et par métier (en m€) - Coût du risque sur encours (en points de base annualisés sur la base du S1-20) Caisses régionales 307 299 CA-Italia LCL 117 146 238 101 26 64 30 29 155 176 58 82 177 51 40 67 44 61 62 62 48 1 0 24 4 96 16 84 0 1 56 78 217 89 70 134 118 28 46 61 86 55 65 59 57 64 57 115 -2 -22 -26 -1 CDR S3* CDR S1&S2 Autres CDR total CDR S3* CDR S1&S2 Autres CDR total CDR S3* CDR S1&S2 Autres CDR total T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20  T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20  CDR :+16,3% T2/T1 ; CDR / encours : 33 pb; CDR : +77,5% T2/T1; CDR / encours : 102 pb;  CDR / encours : 23 pb ; Tx de douteux : 1,8% ; Couverture : 99,7% Tx de douteux : 1,7% ; Couverture : 78,1% Tx de douteux : 7,4% ; Couverture : 62,9% CA-CF 218 Banque de financement 312 19 164 58 90 37 121 96 118 115 137 54 39 40 6 71 42 219 81 222 -15 -38 -3 104 136 123 127 127 199 -159 CDR S3* CDR S1&S2 Autres CDR total -9 -19 -3 -8 CDR B3* CDR B1&B2 Autres CDR total T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Coût du risque sous-jacent  CDR : +32,8% T2/T1; CDR / encours : 211 pb ;  CDR : x2,3 T2/T1; CDR / encours : 78 pb; Tx de douteux : 6,1% ; Couverture : 92,8% Tx de douteux : 2,2% ; Couverture : 72,3% Y compris les pertes non provisionnées ; Le CDR sur encours est calculé sur la base du coût du risque enregistré sur le semestre annualisé auquel est rapporté la moyenne des encours de début de période des premier et deuxième trimestres. Coût du risque sur encours (en pb sur quatre trimestres glissants) à 15 pb pour les CR ; 26 pb pour LCL, 79 pbpourCA Italia, 172 pb pour CACF, 50 pb pour la BF. Coût du risque sur encours (en pb en trimestre annualisé) à 22 pb pour les CR ; 35 pb pour LCL, 129 pbpourCA Italia, 241 pb pour CACF, 102 pb pour la BF. Les taux de couverture sont calculés sur les prêts et créances à la clientèle 15 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE Résultats solides grâce à un RBE en croissance sur le semestre Evolution T2/T2 et S1/S1 du Résultat net part du Groupe (RNPG) sous-jacent(1), par pôle -10,9% -136 m€ 1 242 +55 (105) (58) (24) 1 107 (3) T2-19ss-jacent GEABPSFSGCAHM T2-20ss-jacent -13,7%-280 m€ 2 038 (42) (150) (143) 1 758 (49) +103 CRÉDIT AGRICOLE S.A. T2/T2 : RBE résilient (-0,5%) en dépit du confinement GEA : effet « marché » favorable compensant partiellement l'effet défavorable au T1-20 BP et SFS : pôles touchés par la quasi-mise à l'arrêt des économies européennes et par des hausses du coût du risque (x2,4 et +88,3% T2/T2) GC : RBE en forte croissance (+26,7%), mais multiplication par 4,9 du coût du risque, après un T2-19 à un bas niveau S1/S1 : RBE en hausse (+2,9%), coût du risque x2,6 Hausse du provisionnement pour moitié liée aux encours sains RBE sous-jacent hors FRU : +2,9% T2/T2, +5,3% S1/S1 RNPG sous-jacent hors FRU : -6,0% T2/T2, -8,5% S1/S1 S1-19 sous- GEA BP SFS GC AHM S1-20 sous- jacent jacent Sous-jacent : détail des éléments spécifiques disponible slide 49 GEA : Gestion de l'épargne et Assurances ; BP : Banques de proximité ; SFS : Services financiers spécialisés ; GC : Grandes clientèles ; AHM : Activités hors métiers RNPG intégrant des effets impôts sur CAA, Amundi et AHM et des minoritaires sur Amundi et AHM 16 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 01 05 0206 Sommaire 03 Crédit Agricole S.A. - Pôles 07 métiers 04 17 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GESTION DE L'EPARGNE ET ASSURANCES RNPG du pôle en hausse sur le trimestre Indicateurs d'activité (Encours gérés Mds€) +5,4% 1 964 1 998 + 74,7 2 071 180 172 - 0,8 - 0,9 - 0,9 177 302 297 299 Collecte nette 1 487 1 527 -2,6 Mds€ 1 592 Juin 19 Mars 20 Gestion d'actifs* Assurance-vie Gestion de fortune Effet marché et Juin 20 change Gestion d'actifs* Assurance-vie Gestion de fortune Encours gérés en hausse (+4% juin/mars) et activité soutenue Gestion d'actifs : maintien d'un niveau élevé des actifs sous gestion, à 1 592 Mds€ au 30/06/2020, avec une bonne dynamique de collecte en actifs MLT (+3,5 Mds€ au T2-2020) Assurance : hausse du taux d'UC dans les encours (22,7%, +0,5 pp juin/juin) et du taux d'UC de la collecte brute (41,6%, soit +12,4 pp T2/T2) Gestion de fortune : légère décollecte sur le trimestre Résultats en forte croissance sur le trimestre Assurance : résultats portés par un effet marché positif, reprise de l'activité dommages Gestion d'actifs : maintien d'un excellent CoEx (53,5% hors FRU au T2-20) Gestion de fortune: surperformance par rapport au T2-19 expliquée notamment par l'impôt (baisse du taux moyen d'impôt et un crédit d'impôt comptabilisé sur un litige fiscal) Sous-jacent: les éléments spécifiques comprennent les provisions Epargne Logement (PNB) pour -11m€ au T1-20vs.-8 m€ au T1-19-voir slide 49. (1) Cout du risque sur encours annualisé * Y compris actifs conseillés et commercialisés 18 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacentss-jacent ss-jacent Assurances +20,6% 590 (2,5%) 386 Gestion d'actifs 146 (10,3%) 274 (13,9%) Gestion de fortune 19 +42,7% 44 +62,9% Résultat net part du 551 +11,0% 907 (4,4%) Groupe ASSURANCES Reprise de l'activité en juin, résultats en hausse T2/T2 Indicateurs d'activité (Mds€) CRÉDIT AGRICOLE S.A. Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacent ss-jacent ss-jacent Epargne/Retraite Protection des personnes et des biens 3,3 Collecte nette (Mds€) +3,3% S1/S1 Chiffre d'affaires (Mds€) +1,5 2,4 1,97 -2,2% 1,92 1,91 0,8 +1,3 1,0 0,97 0,89 0,96 +1,8 +1,1 +1,0 +1,7 Unités de +0,9 0,99 1,02 (0,0) comptes 0,96 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 (1,0) Contrats en T2-19 T4-19 T2-20 (1,8) euro Assurances Dommages Prévoyance / Emprunteur / Collectives Produit net bancaire 701 +13,5% 1 212 (2,7%) Charges d'exploitation (167) +4,1% (414) +5,5% Résultat brut 534 +16,8% 798 (6,6%) d'exploitation Impôt (152) +4,6% (203) (20,7%) Résultat net part du 386 +20,6% 590 (2,5%) Groupe -0,9 Epargne / retraite : baisse de la collecte, mais hausse du taux d'UC Collecte nette négative, avec un apport positif d'UC (+0,9 Md€), taux d'UC dans la collecte brute élevé à 41,6%, soit +12,4 pp T2/T2 Encours(1): 302 Mds€, +1,6% juin/juin, +1,2% mars/juin grâce à la hausse des encours UC, part des UC 22,7% (+0,5 pp juin/juin) Stock de PPE(2) : 11,5 Mds € à fin juin 2020 (soit 5,5% des encours), en dotation de +0,6 Md€ sur un an Dommages : fort rebond de l'activité post-confinement Affaires nouvelles : hausse de +94% en juin par rapport à mai 2020, permettant de retrouver le bon niveau de juin 2019 14,2 m de contrats(3) en portefeuille, en hausse continue (+3,1% sur un an) Equipement(4): 41,0% des clients Caisses régionales (+1,0 pp juin/juin), 25,2% LCL (+0,6 pp) et 15,9% CA Italia (+1,3 pp) Protection des personnes : chiffre d'affaires -3,5% T2/T2 Résultats en hausse ce trimestre grâce à la reprise des marchés financiers PNB : effet marché favorable au T2 (+140 M€), compensant partiellement l'effet marché négatif du T1 Ratio combiné Dommages(5) à 97,7% au 30/06/2020 Ratio Solvabilité 2 au 30/06/20 : 233 %(6) Coefficient d'exploitation 23,8% -2,2 pp 34,2% +2,7 pp hors FRU (%) Sous-jacent : les éléments spécifiques du semestre comprennent i) la contribution au Fonds de solidarité de l'Etat (-39 m€ en charge, -39 m€ en RNPG), ii) le coût du dispositif de soutien mutualiste sur la garantie perte d'exploitation (-135 m€ en PNB, -92 m€ en RNPG), iii) la mesure extracontractuelle en faveur des personnes fragiles (-8m€ en PNB, -5m€ en RNPG), iv) l'impact du déclenchement de la garantie switch (+65m€ en coût du risque, +45m€ en RNPG). Encours en épargne, retraite et prévoyance; (2) Provision pour Participation aux Excédents Périmètre Vie France ( Predica + Spirica); (3) périmètre : dommage France et international (4) Assurances automobile, MRH, santé, juridique ou GAV (5) Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica; (6) Formule standard sans mesure transitoire, excepté pour le grandfathering des dettes subordonnées 19 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GESTION D'ACTIFS Bonne résistance de l'activité et des résultats maintenus à haut niveau Indicateurs d'activité (Actifs sous gestion Mds€) CRÉDIT AGRICOLE S.A. Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacent ss-jacent ss-jacent +7,1% 1 487 1 527 + 3,1 + 0,6 + 64,9 1 592 443 448 - 4,5 451 Collecte nette 487 463 -0,8 Mds€ 503 108 100 104 111 118 123 174 178 180 232 238 146 Juin.19 Mar. 20 Retail hors JV JV Institutionnels Effet de Juin. 20 marché/change JVs Distributeurs tiers Réseaux internationaux Réseaux France Institutionnels et Corporates Assurances CA & SG Activité résiliente (-0,8 Md € de collecte) et bonne dynamique actifs MLT (+3,5 Mds€) Collecte nette Retail (hors JV) MLT : positive dans les réseaux France (+1,2 Md€) et à l'équilibre à l'International Institutionnels & Corporates MLT : collecte dynamique (+4,6 Mds€) liée à la reprise de l'appétence au risque des clients institutionnels et souverains JVs : collecte nette de bon niveau (+3,1 Mds€) Renouvellement du partenariat avec la Société Générale pour 5 ans Résultats élevés et excellent niveau de CoEx (53,5% hors FRU au T2-20) Produit net bancaire Charges d'exploitation hors FRU FRU Résultat brut d'exploitation Coût du risque Sociétés mises en équivalence Impôt Résultat net Intérêts minoritaires Résultat net part du Groupe Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 607 (7,5%) 1 201 (7,2%) (325) (7,3%) (659) (4,6%) 0 ns (3) (1,8%) 282 (7,1%) 538 (10,3%) (4) +68,8% (17) ns 15 +26,6% 29 +17,6% +6,0% (146) (8,3%) 216 (10,1%) 404 (13,6%) (9,7%) (131) (13,1%) 146 (10,3%) 274 (13,9%) 53,5% +0,1 pp 54,9% +1,5 pp Revenus : commissions nettes de gestion en baisse (-7,2% T2/T2); effet marché et effet mix produit), bon niveau de commissions de surperformance, résultats financiers en hausse Charges en baisse sensible : baisse des rémunérations variables et synergies de coûts informatiques liées à Pioneer Sous-jacent = Publié 20 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE - LCL Activité résiliente et charges maîtrisées Indicateurs d'activité (Mds€) Encoursdecrédits Encours de collecte +7,4% 199,5 202,9 206,4 202,6 214,3 Hors bilan 81,4 81,8 82,4 77,8 80,7 Bilan 118,1 121,2 124,0 124,8 133,6 Juin 19 Sept. 19 Déc. 19 Mars 20 Juin 20 Production en baisse sur le trimestre, reprise en juin, encours en progression : Baisse de la production de crédits (-21% T2/T2), vive reprise en juin (+51% juin/avril 20) Encours de Crédits : +7% juin/juin hors PGE (professionnels +11%, entreprises +6%, consommation +2%, habitat +7%) ; 5,9 Mds€ de PGE déjà mis en place fin juin Collecte : hausse des dépôts bilan (+13,6% juin/juin) tirée par les DAV (+28,2%) et les livrets (+4,9%); stabilité de l'épargne hors bilan (-1,2% juin/juin) Résilience du RBE mais un RNPG en repli modéré sous l'effet du coût du risque (x2,3) Revenus : baisse de la MNI (-4,0% T2/T2, effets de valorisation) ; baisse des commissions (-3,0% T2/T2) Charges : -5,1% T2/T2, en baisse tous les ans depuis 2017 (-2,7%(1)par an en moyenne); CoEx en amélioration (-1pp T2/T2) Hausse du provisionnement, intégrant notamment 29m€ lié au provisionnement des encours sains ; taux de créances douteuses à 1,7% et taux de couverture à 78,1% à fin juin 2020 (1) TCAM des charges T2 17/T2 20 CRÉDIT AGRICOLE S.A. Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacentss-jacentss-jacent Produit net bancaire (3,6%) 1 746 (0,7%) 857 Charges d'exploitation (544) (5,1%) (1 128) (3,2%) hors FRU FRU (7) x 6,3 (42) +32,4% Résultat brut 306 (2,7%) 575 +2,6% d'exploitation Coût du risque (117) x 2,3 (218) x 2,3 Résultat avant impôt 189 (28,5%) 357 (23,4%) Impôt (55) (35,2%) (115) (26,7%) Résultat net part du 128 (25,3%) 232 (21,7%) Groupe Coefficient d'exploitation 63,4% -1,0 pp 64,6% -1,7 pp hors FRU (%) 21 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 BANQUE DE PROXIMITÉ A L'INTERNATIONAL - ITALIE Reprise de l'activité post-confinement Indicateurs d'activité (Mds€) Encoursdecrédits Encours de collecte * Hors titres en conservation Production de crédit et collecte en hausse en fin de trimestre Encours de crédits : +4,9% juin/juin, croissance plus forte que la moyenne du secteur (+1,4%(1)), portée principalement par les crédits aux entreprises (notamment les PGE : 800 m€ au T2); encours de crédit habitat stables, nette reprise en juin de la production (+26,9% juin/avril 2020) Collecte gérée dynamique (+5,4% T2/T2), rebond de la production en fin de trimestre(+95,7% juin/avril 2020), collecte bilan solide (+4,6% juin/juin) PNB impacté par la crise, mais charges maîtrisées ; provisionnement prudent PNB : MNI impactée par la baisse des taux de marché; retour des commissions au niveau de janvier 20 Charges, en baisse hors FRU T2/T2(2)(3), grâce notamment à des économies sur les dépenses externes et les mobilités Hausse du provisionnement, liée aux dotations sur encours sains, renforcement significatif des provisions pour risques avérés pour préparer des cessions de créances douteuses; amélioration du taux de CDL (7,4%, -0,3 pp T2/T2) Cession d'un immeuble pour un gain de 65 m€(4) Groupe Crédit Agricole S.A. en Italie : RNPG 257 m€, soit -25% S1/S1 (1) source Abi ,(2) baisse de 5% des charges hors FRU et hors charges liées au Covid, (3) RNPG S1-20 hors FRU et hors charges liées au Covid à 77m€, (4) Montant brut, avant impôt CRÉDIT AGRICOLE S.A. Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacentss-jacentss-jacent Produit net bancaire (10,8%) 875 (6,4%) 431 Charges d'exploitation (288) (2,3%) (567) (2,1%) hors FRU FRU (9) +35,2% (25) +14,2% Résultat brut 133 (26,5%) 282 (15,3%) d'exploitation Coût du risque (146) x 2,4 (229) +79,1% Gains ou pertes sur autres 65 ns 66 ns actifs Résultat avant impôt 51 (57,2%) 120 (41,9%) Impôt (17) (56,4%) (38) (42,9%) Résultat net 34 (57,7%) 82 (41,4%) Intérêts minoritaires (10) (57,0%) (23) (40,4%) Résultat net part du 25 (57,9%) 59 (41,8%) Groupe Coefficient d'exploitation 67,0% +5,8 pp 64,8% +2,9 pp hors FRU (%) 22 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. BANQUE DE PROXIMITÉ A L'INTERNATIONAL - HORS ITALIE Pilotage prudent de la liquidité et de la couverture des risques Indicateurs d'activité (Mds€) Encours de collecte +5,7% +2,5% 15,1 14,3 14,8 15,0 14,6 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 Hors bilan* 11,5 11,8 11,9 11,5 11,7 12,7 12,8 12,9 12,2 12,5 Bilan Juin 19 Sept. 19 Déc. 19 Mars 20 Juin 20 Juin 19 Sept. 19 Déc. 19 Mars 20 Juin 20 * Hors titres en conservation Activité résiliente malgré le ralentissement de la production de crédits Crédit(1) : +4% T2/T2, progression en Égypte (+13%) et au Maroc (+4%) Collecte bilan(1) +6% T2/T2, tirée par des hausses en Ukraine (+12%), au Maroc(+7%), et Pologne (+2%) Liquidité : situation confortable avec un excédent net de collecte : +1,8 Md€ au 30/06/2020 Diminution contenue du RBE (-13% T2/T2) grâce à la maîtrise des charges CA Egypte(1) : PNB en baisse de -13% T2/T2 impacté par la MNI (-15%, effet baisse des taux); taux de CDL faible (2,6%) et taux de couverture élevé (169%) CA Pologne(1) : RNPG négatif au S1-20, PNB pénalisé (-10%) par la baisse des taux directeurs, partiellement compensé par une baisse des charges (-10%) ; renforcement des provisions sur crédits CA Ukraine(1) : PNB (-11% T2/T2) impacté par la chute du taux directeur et la baisse des commissions (-30% T2/T2), amélioration du taux de CDL (4,4%, -1,3pp T2/T2) ; taux de couverture élevé (180%) Crédit du Maroc(1) : PNB en légère baisse de -3%, charges maîtrisées (+1%), taux de couverture à 96% Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacentss-jacentss-jacent Produit net bancaire (9,8%) 435 (4,6%) 209 Charges d'exploitation (130) (7,7%) (273) (1,4%) FRU - ns - ns Résultat brut 79 (13,1%) 162 (9,4%) d'exploitation Coût du risque (52) x 2,3 (85) +91,3% Résultat avant impôt 27 (60,0%) 77 (42,3%) Impôt 1 ns (18) (40,5%) Résultat net 27 (48,5%) 58 (43,4%) Intérêts minoritaires (16) +11,2% (25) (7,9%) Résultat net part du 12 (70,3%) 33 (56,4%) Groupe Coefficient d'exploitation 62,1% +1,5 pp 62,7% +2,0 pp hors FRU (%) (1) variations hors effet change 23 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS Baisse de la production et contrôle des charges Indicateurs d'activité (Mds€) CACF - Encours bruts gérés CAL&F - Encours bruts consolidés -2,4% +2,2% 90,5 92,0 88,4 15,1 Autres 14,8 15,1 3,7 3,8 3,3 19,3 20,1 19,7 2,8 2,9 2,8 Crédit-bail Groupe Crédit Agricole 33,3 33,2 international 31,1 Partenariats 11,9 12,1 12,3 Crédit-bail France automobiles 34,2 34,8 34,3 Encours consolidés Juin 19 Déc. 19 Juin 20 Juin 19 Déc. 19 Juin 20* 38,1% des encours sont localisés en France, 29,7% en Italie et 32,2% dans les autres pays Production commerciale impactée par la crise, quasi retour à la normale en juin CACF : baisse de la production commerciale (-40% T2/T2) mais reprise en juin : +170%/+2,3mds€ juin/avril, GAC Sofinco : +97%/+159m€ juin/mars CAL&F : baisse de la production en crédit-bail(-23,9% T2/T2, en France et en Pologne) mais reprise en juin (+90% juin/avril), contraction du chiffre d'affaires factoré sur un an (-24,6% T2/T2) mais hausse juin/avril (+33%) Baisse du PNB, gestion rigoureuse des charges permettant la maîtrise du Coex CACF (RNPG : -23,3%T2/T2) : PNB en contraction (-12% T2/T2) notamment sur les revenus d'assurance (-18 m€) ; Diminution des charges d'exploitation (-7,1% hors FRU T2/T2) ; coût du risque en hausse (+85,1% T2/T2) dont 37% lié au provisionnement des encours sains, boni fiscal pour Agos lié à l'Affrancamento (+39 m€), baisse de la contribution des sociétés mises en équivalence (-22,7%) en raison d'une hausse du provisionnement chez Wafasalaf (+24 m€) CAL&F (RNPG : -49,7%T2/T2) : PNB en retrait (-10,4% T2/T2) notamment sur l'affacturage (-29%), baisse des charges (-2,9% hors FRU T2/T2) CRÉDIT AGRICOLE S.A. Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacentss-jacentss-jacent Produit net bancaire 607 (11,7%) 1 254 (8,3%) dont CACF 485 (12,0%) 1 003 (8,1%) dont CAL&F 122 (10,4%) 251 (9,2%) Charges d'exploitation (309) (6,2%) (661) (1,6%) hors FRU FRU (0) +38,4% (20) +7,9% Résultat brut 298 (16,7%) 573 (15,5%) d'exploitation Coût du risque (248) +88,7% (438) +83,4% Sociétés mises en 60 (22,7%) 132 (15,4%) équivalence Résultat avant impôt 128 (57,9%) 286 (52,1%) Impôt 47 ns 18 ns Résultat net part du 149 (27,9%) 258 (35,7%) Groupe dont CACF 131 (23,3%) 228 (31,5%) dont CAL&F 18 (49,7%) 30 (55,8%) Coefficient d'exploitation 50,9% +3,0 pp 52,7% +3,6 pp hors FRU (%) 24 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GRANDES CLIENTÈLES RBE en forte croissance grâce à une activité soutenue Indicateurs d'activité (Revenus sous-jacents du pôle Grandes Clientèles m€) +20,9% 1 788 1 479 288 1 423 91 233 260 88 68 Services fin. aux institutionnels 689 479 505 Banque d'investissement BMI Banque de marché 346 311 277 Financements structurés BF 408 Banque commerciale et autres 334 311 T2-19 T4-19 T2-20 Activité très dynamique de l'ensemble du pôle Banque de financement et d'investissement : banque de marché en forte croissance (+44% T2/T2), accompagnement des clients pour leurs besoins en couverture, excellente activité sur les émissions obligataires. Activité de la banque de financement solide (+6% T2/T2) grâce à l'excellente performance de la banque commerciale Services financiers aux institutionnels : hausse des encours conservés grâce à l'entrée de nouveaux clients qui compensent un effet marché négatif (+173Mds€/+6%) et grâce à la consolidation de KAS Bank et S3 (+826Mds€/+29%) RBE en forte croissance (+27% T2/T2), effet ciseaux positif (+13,9pp hors FRU T2/T2) Banque de financement et d'investissement (RNPG : -4% T2/T2) : hausse sensible des revenus et du RBE (+27% T2/T2) ; coefficient d'exploitation maitrisé (49% hors FRU S1-20) Services financiers aux institutionnels (RNPG : -16% T2/T2) : hausse du PNB (+24% T2/T2) ; effet ciseaux positif (+3,9 points de pourcentage hors FRU) ; Résultat net (avant minoritaires) en hausse (+24%) CRÉDIT AGRICOLE S.A. Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacent ss-jacentss-jacent Produit net bancaire +20,9% 3 271 +15,0% 1 788 Charges d'exploitation (852) +7,0% (1 732) +7,2% hors FRU FRU (60) ns (260) +46,7% Résultat brut 875 +26,7% 1 279 +21,6% d'exploitation Coût du risque (342) x 4,9 (501) x 8,4 Résultat avant impôt 536 (13,6%) 782 (21,4%) Impôt (74) (50,8%) (97) (66,3%) Résultat net 462 (1,6%) 685 (3,0%) Résultat net part du 436 (5,3%) 644 (7,0%) Groupe dont Banque de Financement et 400 (4,2%) 585 (7,4%) d'Investiss. dont Services Financiers 37 (15,7%) 59 (3,3%) aux Institutionnels Coefficient d'exploitation 47,7% -6,2 pp 53,0% -3,8 pp hors FRU (%) 25 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT Activité très dynamique et positions de premier plan, RWA maîtrisés Indicateurs d'activité (Originations obligataires - Volume d'activité Mds€) x2 34 28 1719 10 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 Très forte activité grâce au soutien continu apporté à nos clients Banque de financement : bon niveau d'activité global lié à notre capacité à mobiliser l'ensemble des solutions de financements pour nos clients (underwriting, club deal et prêt bilatéral), crédits syndiqués-EMEA : 2ème fin juin 2020 avec 7,6% de parts de marché (vs 6,9% à fin juin 2019) Banque de marché : excellente activité FICC (+44% yc CVA), record sur les émissions obligataires, positions de premier plan (#1 en All French Corporate bonds, #1 en Global Green, Social and Sustainability bonds) ; maintien d'un profil de risque prudent (VaR à 14m€ au 30/06) RBE dynamique (+27%) mais hausse du provisionnement sur la Banque de financement Revenus dynamiques (+20% T2/T2) et charges maîtrisées (+3% hors FRU), hausse du provisionnement sur la BF avec un effet de base, dont 47% lié au provisionnement des encours sains Emplois pondérés maitrisés (-0,4Md€ T2/T1) grâce aux actions d'optimisation et à la baisse du RCTB(1) (-4Mds€), impact net des dégradations de notations : +1,9Md€ CRÉDIT AGRICOLE S.A. Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 (en m€) ss-jacent ss-jacentss-jacentss-jacent Produit net bancaire +20,3% 2 702 +12,9% 1 500 Charges d'exploitation (645) +3,4% (1 313) +3,1% hors FRU FRU (53) ns (232) +43,6% Résultat brut 802 +27,1% 1 157 +20,6% d'exploitation Coût du risque (339) x 5 (496) x 9,4 Sociétés mises en 1 ns 1 ns équivalence Gains ou pertes sur autres (0) ns (0) ns actifs Résultat avant impôt 464 (17,4%) 662 (27,1%) Impôt (56) (58,6%) (66) (75,1%) Résultat net 408 (4,2%) 597 (7,5%) Intérêts minoritaires (8) (5,6%) (12) (10,9%) Résultat net part du 400 (4,2%) 585 (7,4%) Groupe Coefficient d'exploitation 43,0% -7,1 pp 48,6% -4,6 pp hors FRU (%) (1) Risque de contrepartie sur le trading book 26 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ACTIVITÉS HORS MÉTIERS Baisse du coût de refinancement, mais impact marché défavorable Indicateurs d'activité (Mds€) T2-18 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 139 111 38 22 36 5 (234) (228) (203) (229) (240) (135) (292) (156) (95) (130) (272) ( 39) ( 14) (191) (181) (205) (194) (207) (217) ( 15) (287) RNPG structurel hors impact IFRIC21 Impact IFRIC21 Autres éléments RNPG sous-jacent RNPG structurel : contribution en amélioration notable T2/T2 (+74 m€) et S1/S1 (+54 m€) Bilan & holding CASA : diminution des coûts de refinancement et une baisse des charges (frais de personnel et frais de déplacements) Autres métiers du pôle : résultats en baisse, du fait d'impacts de valorisations négatives chez CACIF Fonctions support : décalage temporaire dans la comptabilisation des produits et des charges Autres éléments du pôle : Impact de la remontée des marchés sur opérations intragroupe (écart défavorable T2/T2 : -77 m€) Sous-jacent: les éléments spécifiques comprennent les provisions Epargne Logement (PNB) pour -16m€ au T2-20vs.-46 m€ au T2-19, l'impact d'une opération de Liability Management pour -41m€ - voir slide 49 CRÉDIT AGRICOLE S.A. En m€ T2-20 T2-19 ∆ T2/T2 S1-20 S1-19 ∆ S1/S1 Produit net bancaire (85) (181) (167) (256) +90 (266) Charges d'exploitation (187) (207) +20 (385) (384) (2) hors FRU FRU (2) (3) +1 (86) (81) (5) Résultat brut (456) (296) (160) (638) (721) +83 d'exploitation Coût du risque (1) (15) +14 (37) (13) (24) Sociétés mises en 10 19 (9) 13 13 (1) équivalence Gains ou pertes nets sur (0) 0 - (0) 19 (20) autres actifs Résultat avant impôts (447) (292) (155) (662) (702) +39 Impôts 185 94 +91 224 205 +19 Résultat net part du (233) (201) (32) (444) (496) +52 Groupe publié Résultat net part du (194) (191) (3) (375) (478) +103 Groupe ss-jacent Dont RNPG structurel (156) (229) +74 (447) (502) +54 - Bilan & holding (139) (260) +121 (433) (542) +109 Crédit Agricole S.A. - Autres activités (CACIF, (26) 15 (41) (28) 26 (54) CA Immobilier, etc.) - Activités supports (CAPS, 10 16 (6) 14 14 (1) CAGIP, SCI) Dont autres éléments du (39) 38 (77) 73 24 +49 pôle 27 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 01 02 Sommaire 03 04 05 06 07 Groupe Crédit Agricole 28 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CAISSES RÉGIONALES Activité dynamique, RBE et RNPG en forte hausse Indicateurs d'activité (Mds€) Encours de collecte Encours de crédits +6,7% 761 +8,4% 543 712 733 501 520 266 271 265 174 179 195 Entreprises-Agri- 21 22 21 Pro-Col.pub. Consommation Epargne hors bilan 446 461 496 Dépôts 306 320 328 Habitat Juin 19 Déc. 19 Juin 20 Juin 19 Déc. 19 Juin 20 Croissance des encours toujours dynamique. Conquête très active. Crédit : réalisations de crédits en hausse (+32,6% T2/T2, -14,8% hors PGE), reprise nette de l'activité en juin : production juin 2020 supérieure à la production juin 2019 (+36% dont habitat : +7%, hors PGE : +3%), progression des encours de crédits hors PGE : +5,9% Collecte : hausse de la collecte bilan (DAV +25,2%, livrets +8,7%), stabilité de la collecte hors bilan (-0,5% T2/T2) Conquête : 480 000 nouveaux clients en 2020 avec une nette accélération en juin (+110 000 clients +1,9% juin/juin), forte croissance du fonds de commerce (+27 000 clients en 2020, +6,7% juin/juin) PNB en hausse et charges maîtrisées. Effet ciseaux positif (+10,1pp hors FRU T2/T2) PNB (+1,2% T2/T2) : maintien de la MNI (T2/T2), diminution des commissions (-2,3%) en raison d'une modération des commissions de dysfonctionnement et d'une baisse des commissions de paiements, PNB portefeuille en retrait en lien avec les effets défavorables de marché depuis le T2-19 mais redressement par rapport au T1-20 RNPG(1) en hausse (+17,9%) malgré une hausse du provisionnement (+24,9% T2/T2) Taux de créances douteuses en baisse (1,8% vs 2,0% à fin juin 2019), taux de couverture toujours élevé (99,7%) GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Contribution aux résultats T2-20 ∆ T2/T2 S1-20 ∆ S1/S1 sous- sous- sous- sous- (en m€) jacent jacent jacent jacent Produit net bancaire 3 316 +1,2% 6 550 (3,2%) Charges d'exploitation (2 023) (8,9%) (4 276) (3,1%) hors FRU FRU (29) ns (123) +38,8% Résultat brut 1 264 +19,6% 2 152 (5,0%) d'exploitation Coût du risque (298) +24,9% (605) x 2,1 Résultat avant impôt 959 +17,5% 1 543 (21,7%) Impôt (295) +16,4% (558) (25,0%) Résultat net part du 663 +17,9% 984 (19,8%) Groupe Coefficient d'exploitation 61,0% -6,8 pp 65,3% +0,1 pp hors FRU (%) (1) RNPG = contribution des Caisses régionales au RNPG du Groupe Crédit Agricole 29 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 01 05 Solidité financière 0206 Sommaire 0307 04 30 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. SOLIDITÉ FINANCIÈRE Ratio CET1 phasé : 12,0%, +4,1 pp au-dessus de l'exigence SREP Evolution des emplois pondérés de Crédit Agricole S.A. (Mds€) Evolution du ratio CET1 (pb) Emplois pondérés stables sur le trimestre Ratio CET1 : 12,0%, non phasé 11,7% Croissance des métiers : neutre, hausse en Banque de proximité (+2,8 Mds€), Résultat conservé : +12 pb, intégrant une provision de dividende de 0,16 € par action en lien avec la mise en place des PGE chez LCL, baisse chez SFS (-2,1 Mds€) au T2, soit 0,24 € sur le S1-20 Hausse de la VME assurance : +2,1 Md€ (réserves OCI et résultat trimestriel) Réserves latentes sur portefeuilles titres : variation de +19 pb, liée principalement au Méthodologies et effets réglementaires : principalement effet facteur resserrement des spreads de crédit sur le trimestre ; stock 30/06/2020 : 37 pb supplétif de -2,6 Mds€, et -1,5 Mds€ chez CACIB Méthodologies et effets réglementaires : essentiellement mesures « quick-fix » +41 Evolution EP juin/mars, pro-forma des 2 mois de carence PGE : -2,3Mds€ pb, dont phasing in IFRS 9 (+25 pb), facteur supplétif PME (+9 pb), prudent valuation (+7 pb); mesure sur les logiciels non applicable au 30/06/2020 M&A et autres : -16 pb, dont acquisition de Sabadell AM (-9 pb) Ratio CET pro-forma des deux mois de carence sur les PGE à 12,0% Ecart au SREP: +4,1 pp (+0,6 pp vs T1 2020) Ratio Tier1 phasé : 13,5% et ratio global phasé : 17,6% Ratio de levier phasé : 3,9%, stable vs à fin mars 20 Ratio de levier intra-trimestriel moyen phasé(1) : 3,8% au T2-20 31 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 (1) Le levier intra-trimestriel est la moyenne des expositions fin de mois des deux premiers mois du trimestre GROUPE CREDIT AGRICOLE SOLIDITÉ FINANCIÈRE Ratio CET1 16,1% phasé, atteignant dès aujourd'hui l'objectif du Projet de Groupe 2022 Evolution des emplois pondérés du Groupe Crédit Agricole (Mds€) Evolution du ratio CET1 (pb) Légère hausse des emplois pondérés Ecart au SREP: +7,2 pp (+0,6 pp vs T1 2020) Hausse de la VME assurance : +1,9 Md€ (réserves OCI et résultat trimestriel) Ratio Tier1 phasé : 17,0% et ratio global phasé : 19,7% Croissance des emplois pondérés dans la Banque de proximité : 2,6 Mds€, dont Ratio de levier phasé : stable à 5,3% vs. fin mars 20 1,4 Mds€ chez LCL et 1,7 Mds€ dans les Caisses régionales (+7,6 Mds€ de Ratio de levier intra-trimestriel moyen phasé(1) : : 5,2% au T2-20 croissance organique, dont 7,4 Mds€ de PGE, en partie compensée par l'impact Ratio TLAC : 23,8% des emplois pondérés et 7,5% de l'exposition en facteur supplétif PME -6 Mds€) Ratio CET1: 16,1% phasé (+0,6 pp vs T1-20), 15,8% non phasé levier, hors dette senior préférée éligible Résultat conservé : +20 pb, intégrant une provision de dividende par action de Ratio supérieur aux exigences réglementaires(2) de 4,3 pp en emplois pondérés et de 1,5 pp en levier, sans inclure de dette senior préférée éligible 0,24 € au S1-20 Ratio MREL : environ 32% des emplois pondérés et 23,8% hors dette Méthodologies et effets réglementaires : essentiellement Quick-fix(+55 pb), dont senior préférée éligible, soit 8,2% du TLOF phasing in IFRS 9 (+27 pb) et facteur supplétif PME (+24 pb) Croissance des EP : -21 pb, liée principalement à la mise en place des PGE en Objectif d'atteindre un ratio MREL subordonné (hors dette senior préférée éligible) de Banque de proximité 24-25% des emplois pondérés d'ici fin 2022 Ratio CET1 phaséà 16,3% pro-forma des deux mois de carence PGE Au 31/06 : ratio > 8% du TLOF (1) Le levier intra-trimestriel se réfère à la moyenne des expositions fin de mois des deux premiers mois dudit trimestre (2) Le Groupe Crédit Agricole doit satisfaire à tout moment aux exigences TLAC suivantes: 16% des emplois pondérés, auxquels s'ajoute 32 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 l'exigence globale de coussins d'après CRDV (dont 2,5% de coussin de conservation, 1% de coussin systémique et 0,01% de coussin contracyclique au 30 juin 2020) et 6% de l'exposition en levier GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SOLIDITÉ FINANCIERE Gestion dynamique des réserves, pour servir les clients et bénéficier de conditions compétitives de refinancement Réserves de liquidité (Mds€) Très forte capacité à mobiliser du collatéral pour créer des réserves de liquidité additionnelles 405 338 64 298 23 55 19 48 21 22 18 119 14 110 108 180 106 134 Créances éligibles en Banques Centrales après décote (accès immédiat) (1) Parts de titrisations auto-souscrites éligibles Banques Centrales (1) Autres titres non HQLA (2) Portefeuille titres HQLA (High Quality Liquid Assets) (2) Dépôts Banques Centrales (hors caisse (4 Md€) & réserves obligatoires (9 Md€)) Réserves pré-positionnées en hausse de 80 Mds€ sur le trimestre, avant tirages nets en Banques Centrales 87 Mds€ d'actifs éligibles en Banques Centrales, permettant d'augmenter la couverture potentielle du LCR Augmentation du taux d'encombrement des créances en ligne avec les tirages en Banques Centrales (21% à fin mars) Evolution de la structure de bilan Augmentation des tirages en Banques Centrales 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 Eligibles au refinancement banques centrales pour couverture potentielle du LCR Titres disponibles, en valeur de marché après décote +67 Mds€ réserves de liquidité T2-20/T1-20 Réserves de liquidité à 405 Mds€, en hausse de 67 Mds€ par rapport au 31/03/20 LCR trimestriel en forte hausse à 155,5% pour le Groupe Crédit Agricole et à 151,5% pour Crédit Agricole S.A. En juin 2020, tirage de 90Mds€ sur la facilité TLTRO III Parallèlement, remboursements des tirages TLTRO II (partiels) et LTRO Hausse des dépôts Banques Centrales résultant du placement d'un important excès de liquidité Position de Ressources Stables en hausse à 241 Mds€ vs 132 Mds€ à fin mars 33 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GROUPE CRÉDIT AGRICOLE SOLIDITÉ FINANCIERE 96% du programme de financement MLT de marché réalisé par Crédit Agricole S.A à fin juillet 2020 Groupe Crédit Agricole - Levées MLT de marché Ventilation par émetteur : 21,8 Mds€* au 30/06/20 Crédit Agricole S.A. - Levées MLT de marché Ventilation par segment : 11,5 Mds€* au 31/07/20 EFL 1% CALF 1% CACF 12% CACIB 29% Crédit Agricole S.A. 52% CA Italia 6% Subordonnées Tier 2 19% Senior non préférées 45% Senior collatéralisées 35% Senior préférées (0,1 Mds€) 4,1 Mds€ et Senior collatéralisées (4,0 Mds€) Durée moyenne : 6,5 ans Spread vs Euribor 3 mois : 33 pb Senior non préférées (5,2 Mds€) 7,4 Mds€ et Tier 2 (2,2 Md€) Senior préférées 1% Durée moyenne : 7,3 ans Spread vs Euribor 3 mois : 130 pb Groupe Crédit Agricole (à fin juin) 21,8 Mds€ équivalent émis dans le marché par les émetteurs du Groupe Mix de financement marché très diversifié par types d'instruments, d'investisseurs et zones géographiques visées Par ailleurs, 3,3Mds€ empruntés auprès d'organismes nationaux et supranationaux ou placés dans les réseaux de banque de proximité du Groupe (Caisses régionales, LCL et CA Italia) et d'autres réseaux externes Crédit Agricole Assurances : émission d'un Tier 2 à 10 ans pour 1Md€ en juillet afin de refinancer des dettes subordonnées intragroupe Crédit Agricole S.A. (à fin juillet) 11,5 Mds€ de financement MLT de marché sur le programme de 12 Mds€ réalisés - ce programme inclut 6 à 8 Mds€ éq. de dettes senior non préférées et Tier 2 (révisé à la hausse par rapport au plan initial de 5 à 6 Mds€ éq.); financement diversifié avec différents formats et devises Rachat de titres sur des obligations senior EUR / GBP / USD: rachat de 3,4 Mds€ éq. afin d'optimiser la structure financière et offrir de la liquidité aux investisseurs * Montant brut avant rachat et amortissement 34 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 01 05 0206 Sommaire 0307 04 Conclusion 35 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CREDIT AGRICOLE CONCLUSION Des performances solides au service de la reprise Des résultats très solides, grâce au modèle de Banque universelle du Groupe Un engagement massif de la 1ère banque en France pour soutenir ses clients Une activité dynamique dans tous les métiers du Groupe en fin de trimestre RBE en croissance sur le semestre, situation financière solide, un des meilleurs niveaux de provisionnement des risques en Europe Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. Groupe Crédit Agricole Groupe Crédit Agricole Crédit Agricole S.A. Solvabilité Groupe Crédit Agricole 57,4 % 8,5 % 405 Mds € 16,1% Coex T2-20 ROTE Coefficient Réserves de Crédit Agricole S.A. Coefficient d'exploitation ROTE sous-jacent Solvabilité liquidité sous-jacent, hors FRU S1 2020 annualisé jacent(1) hors FRU d'exploitation sous- 12,0% Groupe Crédit Agricole Groupe Crédit Agricole 28,7 Mds € 552 000 Groupe Crédit Agricole de PGE pauses accordées Groupe Crédit Agricole +685 000 nouveaux clients S1-20 36 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 01 05 0206 Sommaire 0307 04 Annexes 37 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ANNEXES Reprise des marchés, sans que le niveau avant crise ne soit retrouvé Taux d'intérêts en euro (%) 2.0 (%) Taux OAT 10 ans moyen T2-20 :-0.007% (+7pb T2/T1) 1.8 Spread moyen T2-20 : 1.6 France : 44 pb (+11pb T2/T1), 1.4 1.2 Italie : 207 pb (+40pb T2/T1) Spread moyen juillet > janvier 1.0 0.8 (France 118%/Italie 108%) 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 12.1603.17 06.17 09.17 12.1703.1806.18 09.18 12.1803.19 06.19 09.19 12.1903.2006.20 OAT 10 ans Bund 10 ans Euribor 3 mois Indices actions (base 100 = 31/12/2016) 115 105 95CAC 40 juillet < janvier 85(env -18%) 75 Stoxx moyen: -9,8% T2/T1, -10,3% T2/T2, CAC 40 moyen : -14,6% T2/T1, -15% T2/T2 65 12.1603.17 06.17 09.17 12.1703.18 06.18 09.18 12.1803.19 06.19 09.19 12.19 03.20 CAC 40 Stoxx CAC moy. Trim Spreads de crédits (indice CDS Main iTraxx 1 an) 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 06.19 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 Devises (cours pour 1 €) 1.5 150 1.4 140 1.3 130 120 1.2 EUR vs. USD Q2-20: 110 1.1 100 1.0 Average -2% Q2/Q2, End of period -1.2% juin/juin 90 0.9 80 0.8 70 0.7 60 12.1603.1706.1709.1712.1703.1806.1809.1812.1803.1906.1909.1912.1903.2006.20 EUR/USD (lhs) EUR/GBP (lhs) EUR/JPY (rhs) 38 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ANNEXES Un scénario économique central plus prudent que ce qu'indiquent les données d'activité France, ItaIie, Zone euro - Croissance du PIB réel % 7.5 4.9 5.5 1.8 1.9 1.5 1.2 0.7 0.3 -8.1 -10.2 -10.4 France Italie Zone euro 2018 2019 2020 2021 Source: Eurostat, Crédit Agricole S.A./ECO prévisions au 30 juin 2020 Pour le provisionnement des encours sains, utilisation de plusieurs scénarios économiques pondérés dont: Un scénario plus favorable : PIB France -7% en 2020, +7,3% en 2021, +1,8% en 2022 Un scénario moins favorable : PIB France -15,1% en 2020, +6,6% en 2021, +8% en 2022 France, ItaIie, Zone euro - Taux de chômage % de la population active 13 11 9 7 2018 2019 2020 2021 France Italie Zone euro Source: Eurostat, Crédit Agricole S.A./ECO 39 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ANNEXES Un portefeuille de prêts diversifié, plutôt orienté grandes entreprises et crédits habitat Encours bruts des prêts à la clientèle(1) au sein de Crédit Agricole S.A. (30/06/20) CRÉDIT AGRICOLE S.A. Gestion Privée Leasing 4% Autre 1% 5% Professionels 7% Crédit à la Crédit Agricole S.A. consommation Entreprises 423 Mds€(1) 10% 46% Habitat 27% 1 Encours bruts de prêts à la clientèle hors établissements de crédit Crédit entreprises 195 Mds€ Crédit habitat 113 Mds€ Crédit à la consommation 43 Mds€ Crédit aux professionnels 28 Mds€ Dont 141 Mds€ CACIB, 29 Mds€ LCL, 19 Mds€

BPI

BPI Dont 84 Mds€ LCL: en très grande majorité, crédits à taux fixe, amortissables, cautionnés ou garantis par une sûreté hypothécaire

Dont 29 Mds€ au sein des BPI

Dont 36 Mds€ CACF (y compris Agos) et

8 Mds€ réseaux de distribution, hors entités non consolidées (JV automobiles)

8 Mds€ réseaux de distribution, hors entités non consolidées (JV automobiles) Dont 19 Mds€ LCL et 9 Mds€ au sein des BPI 40 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ANNEXES Une part limitée des EAD sur des secteurs sensibles aux effets économiques du Covid-19 EAD hors établissement de crédit (1) à fin juin 2020 Distributions de biens nonAutomobile Shipping Oil & Gas alimentaires 2% 2% 2% 1% Tourisme / Hôtel / Restaurants 1% Aviation et Aérospatial 2% 972 Mds€ d'EAD(1) total EAD Oil & Gas présentés hors commodity traders Présentation de la qualité des actifs sur la base des notations internes EAD hors établissement de crédit. Total obtenu sur la base des EAD Corporate au 30/06/2020 ,et des EAD au 30/03/2020 sur les autres segments projetés à fin juin 2020 sur la base de la croissance entre T2 et

T1 constatés sur les expositions comptables, l'EAD (exposition en cas de défaut) est une définition réglementaire utilisée dans le Pilier 3. Elle correspond à l'exposition en cas de défaut après prise en compte des facteurs d'atténuation du risque. Elle comprend les actifs du bilan et une partie des engagements hors bilan (2) Source : Source sur le Financial Stability Review (May 2020) : ://www.ecb.europa.eu/pub/financial- stability/fsr/html/ecb.fsr202005~1b75555f66.en.html#toc9 CRÉDIT AGRICOLE S.A. juin-20 EAD % Investment % EAD en défaut Md€ Grade Aviation / Aérospatial 17,2 57,5% 2,4% Tourisme / Hôtel / Restaurants 7,9 50,9% 2,6% Distribution de biens non alimentaires 13,7 75,1% 3,2% Automobile 23,3 74,4% 0,6% Shipping 14,6 56,8% 6,6% Oil & Gas 24,0 73,2% 1,8% La part Investment Grade des EAD Corporates est de 73% à Juin 2020 Secteurs Aviation / Aérospatial et Tourisme /Hôtel / Restaurants : probablement affectés à MLT par la crise (2)

Autres secteurs sensibles: impact plus temporaire et limité (2) Distribution de biens non alimentaires : reprise de la consommation constatée en juin en France, sauf pour i) les ventes liées aux flux touristiques (travel retail, grands magasins Paris, luxe) et ii) l'habillement/chaussure (pas d'effet de rattrapage) Automobile : stabilisation de la production automobile attendue au T3 2020 Shipping : reprise de l'indice BDI de transport maritime de vracs secs, signe de la poursuite du redémarrage des échanges commerciaux Oil & Gas : ré-équilibrage progressif du marché (après un plus bas à 16€ en avril, le Brent est revenu autour de 40€ en juin) 41 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ANNEXES Crédit Agricole CIB: Oil & Gas 25,2 Mds € EAD(1) sur le secteur Oil & Gas, hors négociant en matières premières en mai 2020 L'EAD est brut des couvertures des agences de crédit export et des credit risk insurance : au 31/05/2020, les couvertures des agences de crédit export représentaient 3,5 Mds€ et celles des credit risk insurance représentaient 0,6 Mds€ du portefeuille Oil & Gas 70% de l'EAD(1) Oil & Gas est noté Investment Grade(2) Une exposition diversifiée en termes d'opérateurs, de type d'activité, d'engagements et de zones géographiques CRÉDIT AGRICOLE S.A. EAD Oil & Gas hors négociants de matières premières: 25,2 Md€ Midstream Upstream (pipelines, 12% LNG, O&G storage) Services 21% 5% Integrated Oil & Gas companies 20% State Owned Oil Downstream & Gas & Refining companies 13% 29% Oil & Gas EAD hors négociants de matières premières Watched list Defaulted 3% 2% Sub- investment grade 23% Investment Grade 70% 84% de l'EAD(1) provient de segments peu sensibles à la volatilité du prix du pétrole 17% de l'EAD(1) sur les segments Exploration & Production et Services, segments plus sensibles à la volatilité du prix du pétrole Des sûretés de premier rang sur la grande majorité des expositions aux contreparties issues du segment prospection/ production Périmètre CA CIB. L'EAD (valeurs exposées au risque) est une définition réglementaire utilisée dans le Pilier 3. Elle correspond à l'exposition en cas de défaut après prise en compte des facteurs de réduction du risque. Elle comprend les actifs du bilan et une partie des engagements hors bilan. Equivalent de notation interne L'écart sur les expositions entre les slides 42 et 42 est lié au taux de change (taux de change à fin mai versus taux de change à fin juin) Oil & Gas exposition nette d'Agence Crédit Export par géographie Gulf countries Other South Korea 3% 2% 3% China 3% Africa Other Asia 4% 4% India United States 4% 24% Mexico 4% United Kingdom Brazil 15% 5% Saudi Arabia 5% Russia Other Western 6% France Europe CA CIB perimeter 6% 12% 42 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ANNEXES Crédit Agricole CIB: Aeronautique et Shipping 16,8 Md€ EAD(1) sur l'aéronautique en mai 2020 L'EAD est brut des couvertures des agencies de crédit export et des credit risk insurance s'élevant au 31/05/2020 pour 1,4 Md€ 59% de l'EAD(1) Aéronautique noté Investment Grade(2) Une exposition diversifiée en termes d'opérateurs, de type d'activité, d'engagements et de zones géographiques Un portefeuille largement « secured » et composé d'acteurs majeurs, essentiellement des Constructeurs/ Fournisseurs et Transport aérien. La part du financement d'actifs réels représente 46% de l'exposition en mai 2020 Un portefeuille sécurisé par de nouvelles générations d'avions avec une flotte d'âge moyen relativement jeune (4,4 ans) 14,0 Md€ d'EAD(1) sur le Shipping en Juin 2020 L'EAD est brut des agencies crédit export (3,3 Md€ au 30/06/2020 dont 83% au financement d'actifs reels) et des credit risk insurance covers (1,1 Md€ au 30/06/2020) 56 % des EAD Shipping EAD noté Investment Grade(2) Après une baisse des exposition engage à partir de 2011, le portefeuille Shipping est resté stable depuis 2018 81,4% des expositions sur le financement de bateaux, donc "secured" 77% des bateaux faisant l'objet de financements ont moins de 10 ans Périmètre CA CIB. L'EAD (valeurs exposées au risque) est une définition réglementaire utilisée dans le Pilier 3. Elle correspond à l'exposition en cas de défaut après prise en compte des facteurs de réduction du risque. Elle comprend les actifs du bilan et une partie des engagements hors bilan. Equivalent de notation interne CRÉDIT AGRICOLE S.A. Exposition aéronautique par géographie Other Europe Japan Latin America 3% 2% 3% Middle East & Africa 10% France Other Western Europe 11% 37% Asia (excl. Japan) 16% North America 19% Exposition Shipping par géographie Monaco Sweden 1% Belgium 1% 1% Japan It 2% Other Unites South Korea 2% States of Qatar America 15% Netherlands 2% Greece 3% Singapore 12% 3% China Switzerland 3% Canada 11% 4% United Arab Hong-Kong 7% Emirates Norway 4%Denmark 5% 4% Germany France 5% 5% Périmètre CA CIB 43 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ANNEXES Un portefeuille Corporate équilibré Credit Agricole S.A. : 326 Bn€ corporate EAD at 30/06/2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. AUTRES ACTIVITES FINANCIERES (NON BANCAIRES) (32 Md) ENERGIE (hors OIL & GAS) (25 Md) OIL & GAS (24 Md) AUTOMOBILE (23 Md) IMMOBILIER (22 Md) INDUSTRIE LOURDE (19 Md) AERONAUTIQUE / AEROSPATIAL (17 Md) DISTRIBUTION / INDUSTRIES DE BIEN DE CONSOMMATION… AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE (15 Md) DIVERS (15 Md) MARITIME (15 Md) AUTRES TRANSPORTS (12 Md) TELECOM (12 Md) ASSURANCE (10 Md) AUTRES (10 Md) BTP (10 Md) INFORMATIQUE / TECHNOLOGIE (9 Md) SANTE / PHARMACIE (9 Md) AUTRES INDUSTRIES (9 Md) TOURISME / HÔTELS / RESTAURATION (8 Md) 9,8% 7,6% 7,4% 7,1% 6,8% 5,9% 5,3% 5,0% 4,6% 4,6% 4,5% 3,8% 3,7% 3,2% 3,1% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,4% % des EAD Corporate Africa Other 5% 3% Europe (Excl. America and France) Asia 34% 29% France 73% des expositions Corporate notées Investment Grade (1)

Exposition aux PME de €22 Md au 30/06/2020

Expositions LBO (2) de €4Md au 30/06/2020 COMMODITY TRADERS (5 Md) MEDIA / EDITION (3 Md) BOIS / PAPIER / EMBALLAGE (2 Md) UTILITIES (2 Md) SERVICES NON MARCHANDS / SECTEUR PUBLIC /… BANQUES (0 Md) 1,5% 0,9% 0,8% 0,7% 0,2% 0,1% % des EAD Corporate 29% (1) Notation en méthodologie interne(2) périmètre CACIB 44 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CREDIT AGRICOLE ANNEXES Impacts financiers de l'activation du mécanisme de garantie Switch Activation au T2-2020 liée à la baisse de la VME de l'assurance (-147m€) dans un contexte d'évolution défavorable des paramètres de marché : Baisse du CAC40 (-17,4% sur le S1-2020) qui a conduit

à une baisse des réserves de 507m€ sur le semestre Groupe Crédit Agricole Compte de résultat Pas d'impact de l'activation de la garantie Switch Tension sur les spreads qui a conduit à une baisse des réserves de plus de 100 m€ Crédit Agricole S.A. Caisses régionales (à 100%) Impact non significatif sur le ratio CET1 Crédit Agricole SA Coût du risque (GEA) : +65 m€ RNPG : +44 m€ Coût du risque : -65 m€ RNPG : -44 m€ Clause de retour à meilleure fortune : toute hausse de la VME globale bénéficiera aux Caisses régionales, jusqu'à ce que la VME ait retrouvé sa valeur d'avant la baisse si la garantie n'est pas résiliée entretemps. 45 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. GROUPE CREDIT AGRICOLE ANNEXES Rappel du fonctionnement du mécanisme de garantie Switch La garantie Switch transfère aux Caisses régionales l'exigence prudentielle liée à la détention de participations de Crédit Agricole S.A. dans Crédit Agricole Assurances (CAA), témoignant ainsi de la libre circulation de capital au sein du groupe Principe Le garantie couvre un montant fixe de valeur de mise en équivalence (VME) de CAA qui s'élève à 5,9 Mds€ au 30 juin 2020 Le risque transféré est le risque patrimonial lié à la variation semestrielle de la VME de Crédit Agricole Assurances, rémunéré par Crédit Agricole SA aux Caisses régionales à hauteur d'environ 190 m€ par an enregistrés en PNB (réduction de la rémunération d'environ 100 m€ en année pleine liée au débouclement de 35% du Switch au T1) Fonctionnement Fonctionnement Dépôt de garantie La garantie Switch est activée dès lors qu'une baisse de la VME de Crédit Agricole Assurances est constatée sur un semestre donné Elle se traduit par une provision en coût du risque dans les comptes des Caisses régionales et parallèlement d'un produit du même montant comptabilisé par Crédit Agricole SA (pôle GEA) Ainsi que par une réduction des exigences de capital de Crédit Agricole S.A pour le montant fixe garanti, à savoir environ 70pb (réduction de 44pb lors du débouclement de 35% du Switch au T1) 22,0 Mds€ d'emplois pondérés

non-déduction au numérateur du CET1 de 143 m€ principalement liée à l'Expected loss (EL) Les garanties sont assorties d'un dépôt de garantie de 2,0 Mds€ constitué par les Caisses régionales et logé au bilan de Crédit Agricole S.A. Le dépôt de garantie est calibré pour matérialiser l'économie de fonds propres réalisée par Crédit Agricole S.A. Si les garanties sont activées, l'indemnisation correspondante est alors prélevée par Crédit Agricole S.A. sur le dépôt de garantie qui est alors reconstitué par les Caisses régionales à hauteur de l'exigence prudentielle 46 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ANNEXES Crédit Agricole en Italie - un ensemble de métiers résilients CRÉDIT AGRICOLE S.A. Le Groupe Crédit Agricole en Italie Résultats du Groupe Crédit Agricole en Italie Crédits: production commerciale dynamique , croissance des encours de crédit totaux de +2,3% S1/S1

encours de crédit totaux Collecte: encours totaux (1) en hausse (plus de + 1,5% S1/S1), grâce aux synergies au sein du Groupe Profil de risque du Groupe en Italie 70,2% 69,6% 66,0% 71,1% 68,8% 69,3% 71,8% Taux de couverture (%) 51,0% 52,0% 55,4% (yc réserves collectives) 7,2 6,8 6,6 0,7 CACIB 0,7 0,1 0,4 0,2 FCA Bank (@50%) 1,2 0,2 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 0,9 0,9 4,9 4,7 0,4 0,3 Agos 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 BPI Italie 1,0 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,9 0,9 0,9 0,8 5,2 5,0 5,1 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 2015 2016 2017 2018 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 Compris AUM Amundi et Asset under costudy CACEIS «hors groupe» Agrégation des entités du Groupe en Italie, notamment CA Italia, CACIB, CACEIS, CA Vita et CA Assicurazioni, CACI, Amundi Italia, Indosuez Wealth Management, Agos, CALIT, Eurofactor, FCA Bank (hypothèse: moitié du résultat réalisé en Italie). Présence de tous les métiers du Groupe

Modèle banque universelle completetrésilient face àla crisegrâce àla poursuitedes synergies intra-groupe 257 m€ -25% RNPG sous-jacentS1-20 Evolution S1/S1 Répartition du RNPG du Groupe en Italie(2) Grandes clientèles Banque de Gestion de proximité l'épargne et 12% Assurances 23% 15% Total RNPG : 257 m€ Services financiers50% spécialisés 47 RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. ANNEXES Eléments spécifiques : -153 m€ en RNPG au T2-20 (vs. -30 m€ au T2-19) et -167 m€ au S1-20 (vs. -53 m€ au S1-19) Soutien mutualiste des assurés professionnels dans le contexte de la crise Covid-19 :-145m€ en PNB, -98m€ en RNPG LCL : -2 m€ en PNB, -1 m€ en RNPG Assurances : -143 m€ en PNB, -97 m€ en RNPG Soulte payée lors de l'opération de Liability management dans le pôle AHM : -41m€ en PNB, -28m€ en RNPG Coûts d'intégration des acquisitions réalisées par CACEIS (Grandes clientèles) : -5m€ en charges, -2m€ en RNPG Activation du Switch (Assurances) : +65 m€ en coût du risque, +44 m€ en RNPG Eléments spécifiques récurrents : impact en RNPG de -68m€ DVA et partie spread émetteur de la FVA : -7 m€ en PNB, -5 m€ en RNPG Couverture du portefeuille de prêts(1) : -75 m€ en PNB, -50 m€ en RNPG Provision épargne logement : -20 m€ en PNB (-4 m€ chez LCL et -16 m€ en AHM), -14 m€ en RNPG Note: au T2-19, éléments spécifiques récurrents -20 m€ en RNPG Opérations de couverture du portefeuille de ^prêts de CACIB afin de ladapter aux objectifs d'expositions sectorielles, géographiques, etc. Détail des éléments spécifiques disponible en slide 49 pour CASA et slide 53 pour Groupe Crédit Agricole. 48 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ANNEXES Indicateurs alternatifs de performance - éléments spécifiques T2-20 et S1-20 T2-20 T2-19 S1-20 S1-19 En m€ Impact Impact en Impact Impact en Impact Impact en Impact Impact en brut* RNPG brut* RNPG brut* RNPG brut* RNPG DVA (GC) (7) (5) (5) (3) (26) (19) (12) (9) Couvertures de portefeuilles de prêts (GC) (75) (50) (8) (6) 48 32 (27) (20) Provisions Epargne logement (LCL) (4) (2) (3) (2) (15) (10) (11) (7) Provisions Epargne logement (AHM) (16) (11) (15) (10) (46) (31) (28) (18) Soulte Liability management (AHM) (41) (28) - - (41) (28) - - Soutien aux assurés pros Covid-19 (LCL) (2) (1) - - (2) (1) - - Soutien aux assurés pros Covid-19 (GEA) (143) (97) - - (143) (97) - - Total impact en PNB (288) (195) (30) (20) (225) (154) (78) (53) Don solidaire Covid-19 (GEA) - - - - (38) (38) - - Don solidaire Covid-19 (BPI) - - - - (8) (4) - - Don solidaire Covid-19 (AHM) - - - - (10) (10) - - Coûts d'intégration Kas Bank / S3 (GC) (5) (2) - - (9) (4) - - Total impact en Charges (5) (2) - - - (65) (57) - - Activation du Switch2 (GEA) 65 44 - - 65 44 - - Total impact coût du risque de crédit 65 44 - - - 65 44 - - Impact total des retraitements (227) (153) (30) (20) (224) (167) (78) (53) Gestion de l'épargne et Assurances (77) (53) - - (116) (91) - - Banque de proximité-France (6) (4) (3) (2) (17) (11) (11) (7) Banque de proximité-International - - - (8) (4) - Services financiers spécialisés - - - - - - - - Grandes Clientèles (86) (57) (12) (9) 13 9 (39) (28) Activités hors métiers (58) (39) (15) (10) (97) (69) (28) (18) * Impacts avant impôts et avant intérêts minoritaires CRÉDIT AGRICOLE S.A. -153 m€ Impact net des éléments spécifiques en RNPG au T2-20 -167 m€ Impact net des éléments spécifiques en RNPG au S1-20 49 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. ANNEXES Passage du résultat publié au résultat sous-jacent - T2-20 T2-20 Eléments T2-20 T2-19 Eléments T2-19 ∆ T2/T2 ∆ T2/T2 En m€ sous- sous- sous- publié spécifiques publié spécifiques publié jacent jacent jacent Produit net bancaire 4 897 (288) 5 185 5 149 (30) 5 179 (4,9%) +0,1% Charges d'exploitation hors FRU (2 980) (5) (2 976) (3 033) - (3 033) (1,7%) (1,9%) FRU (79) - (79) (6) - (6) x 13,8 x 13,8 Résultat brut d'exploitation 1 838 (293) 2 130 2 111 (30) 2 140 (12,9%) (0,5%) Coût du risque de crédit (842) 65 (908) (358) - (358) x 2,4 x 2,5 Sociétés mises en équivalence 88 - 88 108 - 108 (18,3%) (18,3%) Gains ou pertes sur autres actifs 82 - 82 (1) - (1) ns ns Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - ns ns Résultat avant impôt 1 166 (227) 1 393 1 861 (30) 1 890 (37,3%) (26,3%) Impôt (86) 72 (158) (485) 9 (494) (82,3%) (68,1%) Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (0) - (0) 8 - 8 ns ns Résultat net 1 080 (155) 1 235 1 384 (20) 1 404 (21,9%) (12,0%) Intérêts minoritaires (126) 2 (129) (161) 0 (162) (21,9%) (20,5%) Résultat net part du Groupe 954 (153) 1 107 1 222 (20) 1 242 (21,9%) (10,9%) Bénéfice par action (€) 0,31 (0,05) 0,36 0,39 (0,01) 0,40 (22,0%) (10,1%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 60,9% 57,4% 58,9% 58,6% +2,0 pp -1,2 pp Résultat net part du groupe hors FRU 1 020 (153) 1 173 1 227 (20) 1 247 (16,8%) (6,0%) 1 107 m€ 0,36€ RNPG sous-jacent au T2-20 Bénéfice sous-jacent par action au T2-20 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 50 CRÉDIT AGRICOLE S.A. ANNEXES Passage du résultat publié au résultat sous-jacent - S1-20 S1-20 Eléments S1-20 S1-19 Eléments S1-19 ∆ S1/S1 ∆ S1/S1 En m€ sous- sous- sous- publié spécifiques publié spécifiques publié jacent jacent jacent Produit net bancaire 10 097 (225) 10 322 10 004 (78) 10 081 +0,9% +2,4% Charges d'exploitation hors FRU (6 235) (65) (6 170) (6 136) - (6 136) +1,6% +0,5% FRU (439) - (439) (337) - (337) +30,0% +30,0% Résultat brut d'exploitation 3 423 (290) 3 713 3 530 (78) 3 607 (3,0%) +2,9% Coût du risque de crédit (1 463) 65 (1 529) (582) - (582) x 2,5 x 2,6 Sociétés mises en équivalence 178 - 178 193 - 193 (7,7%) (7,7%) Gains ou pertes sur autres actifs 87 - 87 22 - 22 x 4 x 4 Variation de valeur des écarts d'acquisition - - - - - - ns ns Résultat avant impôt 2 226 (224) 2 450 3 163 (78) 3 240 (29,6%) (24,4%) Impôt (347) 55 (401) (880) 23 (903) (60,6%) (55,6%) Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (1) - (1) 8 - 8 ns ns Résultat net 1 879 (170) 2 048 2 291 (54) 2 346 (18,0%) (12,7%) Intérêts minoritaires (287) 3 (290) (307) 1 (308) (6,4%) (5,6%) Résultat net part du Groupe 1 592 (167) 1 758 1 985 (53) 2 038 (19,8%) (13,7%) Bénéfice par action (€) 0,47 (0,06) 0,53 0,61 (0,02) 0,63 (22,4%) (15,5%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 61,7% 59,8% 61,3% 60,9% +0,4 pp -1,1 pp Résultat net part du groupe hors FRU 1 984 (167) 2 151 2 297 (53) 2 350 (13,6%) (8,5%) 1 758 m€ 0,53€ RNPG sous-jacent au S1-20 Bénéfice sous-jacent par action au S1-20 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 51 ANNEXES Variations du RNPG par pôle - T2/T2 et S1/S1 En m€ T2-20 T2-19 ∆ T2/T2 ∆ T2/T2 sous-jacentsous-jacentsous-jacentsous-jacent Résultat net part du Groupe 1 107 1 242 (10,9%) (136) Gestion de l'épargne et Assurances 551 496 +11,0% 55 Assurances 386 320 +20,6% 66 Gestion d'actifs 146 163 (10,3%) (17) Gestion de fortune 19 13 +42,7% 6 Banque de proximité 165 270 (39,0%) (105) LCL 128 172 (25,3%) (43) CA Italia 25 59 (57,9%) (34) BPI-hors Italie 12 39 (70,3%) (27) Services financiers spécialisés 149 207 (27,9%) (58) CA-CF 131 171 (23,3%) (40) CAL&F 18 36 (49,7%) (18) Grandes clientèles 436 461 (5,3%) (24) BFI 400 417 (4,2%) (18) SFI 37 43 (15,7%) (7) AHM (194) (191) +1,6% (3) CRÉDIT AGRICOLE S.A. En m€ S1-20 S1-19 ∆ S1/S1 ∆ S1/S1 sous-jacentsous-jacentsous-jacentsous-jacent Résultat net part du Groupe 1 758 2 038 (13,7%) (280) Gestion de l'épargne et Assurances 907 949 (4,4%) (42) Assurances 590 604 (2,5%) (15) Gestion d'actifs 274 318 (13,9%) (44) Gestion de fortune 44 27 +62,9% 17 Banque de proximité 324 473 (31,6%) (150) LCL 232 296 (21,7%) (64) CA Italia 59 102 (41,8%) (43) BPI-hors Italie 33 76 (56,4%) (43) Services financiers spécialisés 258 401 (35,7%) (143) CA-CF 228 333 (31,5%) (105) CAL&F 30 68 (55,8%) (38) Grandes clientèles 644 692 (7,0%) (49) BFI 585 631 (7,4%) (47) SFI 59 61 (3,3%) (2) AHM (375) (478) (21,6%) 103 52 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 ANNEXES Indicateurs alternatifs de performance - éléments spécifiques au T2-20 et S1-20 T2-20 T2-19 S1-20 S1-19 En m€ Impact Impact en Impact Impact en Impact Impact en Impact Impact en brut* RNPG brut* RNPG brut* RNPG brut* RNPG DVA (GC) (7) (5) (5) (3) (26) (19) (12) (9) Couvertures de portefeuilles de prêts (GC) (75) (51) (8) (6) 48 32 (27) (20) Provisions Epargne logement (LCL) (4) (3) (3) (2) (15) (10) (11) (7) Provisions Epargne logement (AHM) (16) (11) (15) (10) (46) (31) (28) (18) Provisions Epargne logement (CR) (58) (40) (19) (13) (133) (90) (98) (64) Soulte Liability management (AHM) (41) (28) - - (41) (28) - - Soutien aux assurés pros Covid-19 (LCL) (2) (1) - - (2) (1) - - Soutien aux assurés pros Covid-19 (GEA) (143) (97) - - (143) (97) - - Soutien aux assurés pros Covid-19 (CR) (94) (64) - - (94) (64) - - Total impact en PNB (441) (300) (49) (33) (452) (309) (175) (118) Don solidaire Covid-19 (GEA) - - - - (38) (38) - - Don solidaire Covid-19 (BPI) - - - - (8) (4) - - Don solidaire Covid-19 (AHM) - - - - (10) (10) - - Don solidaire Covid-19 (CR) - - - - (10) (10) - - Coûts d'intégration Kas Bank / S3 (GC) (5) (2) - - (9) (4) - - Total impact en Charges (5) (2) - - (75) (67) - - Activation du Switch2 (GEA) 65 44 - - 65 44 - - Activation du Switch2 (CR) (65) (44) - - (65) (44) - - Total impact coût du risque de crédit - - - - - - - - Impact total des retraitements (445) (302) (49) (33) (527) (376) (175) (118) Gestion de l'épargne et Assurances (77) (53) - - (116) (91) - - Banque de proximité-France (224) (152) (22) (14) (320) (221) (108) (71) Banque de proximité-International - - - (8) (4) - - Services financiers spécialisés - - - - - - - - Grandes Clientèles (86) (58) (12) (9) 13 9 (39) (29) Activités hors métiers (58) (39) (15) (10) (97) (69) (28) (18) GROUPE CRÉDIT AGRICOLE -302 m€ Impact net des éléments spécifiques en RNPG au T2-20 -376 m€ Impact net des éléments spécifiques en RNPG au S1-20 53 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ANNEXES Passage du résultat publié au résultat sous-jacent - T2-20 En m€ T2-20 Eléments T2-20 T2-19 Eléments T2-19 ∆ T2/T2 ∆ T2/T2 publié spécifiques sous-jacent publié spécifiques sous-jacent publié sous-jacent Produit net bancaire 8 096 (441) 8 536 8 485 (49) 8 534 (4,6%) +0,0% Charges d'exploitation hors FRU (5 036) (5) (5 031) (5 308) - (5 308) (5,1%) (5,2%) FRU (107) - (107) (4) - (4) x 27,5 x 27,5 Résultat brut d'exploitation 2 953 (445) 3 398 3 174 (49) 3 223 (7,0%) +5,4% Coût du risque de crédit (1 208) - (1 208) (598) - (598) x 2 x 2 Sociétés mises en équivalence 78 - 78 94 - 94 (17,0%) (17,0%) Gains ou pertes sur autres actifs 78 - 78 (8) - (8) ns ns Variation de valeur des écarts d'acquisition (3) - (3) - - - ns ns Résultat avant impôt 1 898 (445) 2 343 2 662 (49) 2 711 (28,7%) (13,6%) Impôt (308) 142 (450) (728) 16 (743) (57,7%) (39,5%) Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (0) - (0) 8 - 8 ns ns Résultat net 1 590 (303) 1 893 1 942 (33) 1 976 (18,1%) (4,2%) Intérêts minoritaires (107) 1 (108) (130) - (130) (17,4%) (16,6%) Résultat net part du Groupe 1 483 (302) 1 785 1 813 (33) 1 846 (18,2%) (3,3%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 62,2% 58,9% 62,6% 62,2% -0,3 pp -3,3 pp Résultat net part du Groupe hors FRU 1 580 (302) 1 882 1 815 (33) 1 848 (13,0%) +1,8% 1 785 m€ RNPG sous-jacent au T2-20 54 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ANNEXES Passage du résultat publié au résultat sous-jacent - S1-20 En m€ S1-20 Eléments S1-20 S1-19 Eléments S1-19 ∆ S1/S1 ∆ S1/S1 publié spécifiques sous-jacent publié spécifiques sous-jacent publié sous-jacent Produit net bancaire 16 462 (452) 16 914 16 682 (175) 16 857 (1,3%) +0,3% Charges d'exploitation hors FRU (10 584) (75) (10 509) (10 585) - (10 585) (0,0%) (0,7%) FRU (562) - (562) (426) - (426) +31,9% +31,9% Résultat brut d'exploitation 5 316 (527) 5 843 5 671 (175) 5 846 (6,3%) (0,0%) Coût du risque de crédit (2 137) - (2 137) (879) - (879) x 2,4 x 2,4 Sociétés mises en équivalence 168 - 168 188 - 188 (10,8%) (10,8%) Gains ou pertes sur autres actifs 84 - 84 3 - 3 x 29,2 x 29,2 Variation de valeur des écarts d'acquisition (3) - (3) - - - ns ns Résultat avant impôt 3 428 (527) 3 955 4 983 (175) 5 158 (31,2%) (23,3%) Impôt (789) 148 (937) (1 576) 57 (1 633) (50,0%) (42,6%) Rés. net des activ. arrêtées ou en cours de cession (1) - (1) 8 - 8 ns ns Résultat net 2 638 (379) 3 017 3 415 (118) 3 534 (22,8%) (14,6%) Intérêts minoritaires (248) 3 (251) (253) - (253) (2,0%) (0,9%) Résultat net part du Groupe 2 391 (376) 2 767 3 163 (118) 3 281 (24,4%) (15,7%) Coefficient d'exploitation hors FRU (%) 64,3% 62,1% 63,5% 62,8% +0,8 pp -0,7 pp Résultat net part du Groupe hors FRU 2 913 (376) 3 289 3 569 (118) 3 687 (18,4%) (10,8%) 2 767 m€ RNPG sous-jacent au S1-20 55 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. ANNEXES Rentabilité dans les métiers RoNE (1,2) sous-jacentS1-20 annualisé par métiers et objectifs 2022 (%) >30% Sous-jacent 2019 Sous-jacentS1-20 Objectif PMT 2022 >18% 27,5% >12,5% >13% >14% 11% 21,4% 19,3% >10% 16,0% 12,7% 10,8% 9,3% 12,1% 10,1% 10,0% 11,9% 8,5% 7,8% 4,2% GEA LCL CA Italia BPI - Autres SFS GC RoTE sous-jacent CASA GEA : Gestion de l'épargne et Assurances ; BP : Banque de proximité ; SFS : Services financiers spécialisés ; GC : Grandes clientèles ; AHM : Activités hors métiers (1) Cf. slides 49 (Crédit Agricole S.A.) et 53 (Groupe Crédit Agricole) pour plus de détails sur les éléments spécifiques, (2) Sous-jacent après déduction des Voir slide 49 pour le détail des éléments spécifiques. Après déduction des coupons AT1, comptabilisés en capitaux propres - cf. slide 61 56 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. ANNEXES Un modèle économique stable, diversifié et rentable Revenus S1-20sous-jacent par métier (1) RNPG(1) S1-20sous-jacent par métier (hors AHM) (%) (hors AHM) (%) Grandes Gestion clientèles SFI Assurances d'épargne 31% 5% 12% & assur. Gestion 27% BFI Revenus d'actifs 26% 11% sous-jacents Gestion de hors AHM fortune Cdt bail et S1-20: 4% 10,4 Mds€ affact. LCL 2% 17% Crédit conso. Serv. fin. 10% BPI Banque de spécialisés 13% proximité 12% 29% (1) Voir slide 49 pour le détail des éléments spécifiques Grandes clientèles SFI 30% 3% Gestion Assurances BFI d'épargne & Résultat net 28% assur. 27% PdG 43% sous-jacent Cdt bail et hors AHM S1-20: Gestion affact. 2,1 Mds€ d'actifs 1% Serv. fin. 13% Crédit conso. Gestion de spécialisés 11% BPI LCL fortune Banque de 12% 4% 11% 2% proximité 15% 57 RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020 CRÉDIT AGRICOLE S.A. ANNEXES Emplois pondérés et fonds propres alloués par métier Emplois pondérés par métier au 30/06/2020 (en Mds€ et %) Capital alloué par métier au 30/06/2020 (en Mds€ et %) Grandes clientèles 131,7 Md€ 38% BFI 35% Gestion d'épargne & AHMAssurances assur. 40,9 Md€ SFI 8% 7% Gestion d'actifs 12% 3% Gestion de 3% fortune 1% Banque de LCL proximité Encours pondérés 16% 95,5 Md€ fin juin 2020: 28% 346,9 Mds€ BPI 12% Serv. fin. Cdt bail et affact. spécialisés Crédit conso. 3% 12% 51,7 Md€