Crédit Agricole assurances: Publication du Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR)

Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui la publication de son rapport sur la solvabilité et la situation financière.

Depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 au 1er janvier 2016 et plus spécifiquement dans le cadre du Pilier 3 de la Directive relatif à la diffusion d’information au public, le SFCR du groupe Crédit Agricole Assurances, filiale à 100% du groupe bancaire Crédit Agricole, rend compte de l’exercice écoulé sur l’année 2019. Le SFCR du groupe Crédit Agricole Assurances consiste à apporter une vision d’ensemble des activités d’assurance en environnement Solvabilité 2. Ce rapport ainsi que les différents états quantitatifs annuels joints à ce présent rapport, permettent de présenter et d’apporter des explications sur l’activité et la performance du groupe Crédit Agricole Assurances, de présenter le caractère approprié de son système de gouvernance, d’apprécier les écarts de valorisation de son bilan entre normes locales et S2 et d’évaluer la solvabilité du groupe. Le SFCR de Crédit Agricole Assurances est disponible sur le site internet du groupe Crédit Agricole Assurances (https://www.ca-assurances.com/espace-investisseurs).





Pièce jointe