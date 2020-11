Crédit Agricole crée nouvelle une division dédiée à l’accompagnement des grandes fortunes 0 0 09/11/2020 | 18:19 Envoyer par e-mail :

Associant les expertises mondiales des banquiers conseil et des banquiers privés, Private Investment Banking s'appuie sur la plateforme de services de Crédit Agricole CIB, d'Indosuez Wealth Management et sur l'écosystème du groupe Crédit Agricole. L'équipe intervient sur un périmètre géographique mondial, avec le soutien du réseau international du Groupe, présent dans plus de 45 pays.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans le Projet Client du groupe Crédit Agricole. Elle vise à accompagner les holdings familiales et leurs actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie de long terme en mettant à profit les synergies entre la banque de financement et d'investissement et la gestion de fortune.

" Les grandes fortunes et holdings familiales se distinguent par des attentes toujours plus sophistiquées. Notre objectif est d'y répondre grâce à une approche globale qui intègre Crédit Agricole CIB et Indosuez ", a déclaré Silvia Calvello, Responsable Mondial Private Investment Banking.





