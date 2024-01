Crédit Agricole : "la poursuite de la tendance désinflationniste pourrait être plus poussive"

"En ce début d'année, l'attention des investisseurs s'est de nouveau cristallisée sur la trajectoire de l'inflation et la résistance de l'activité pour tenter d'anticiper d'éventuels changements d'orientation des politiques monétaires menées des deux côtés de l'Atlantique. Par ailleurs, les récentes attaques de navires marchands et commerciaux en mer Rouge par des milices houthis ont mis en péril le passage par le canal de Suez, obligeant plusieurs compagnies maritimes à contourner le cap de Bonne espérance", analyse Crédit Agricole dans sa note sur les perspectives économiques.



Ce changement de route allonge les durées d'acheminement et augmente les coûts du transport maritime, une situation susceptible d'engendrer de nouvelles pressions inflationnistes, si ces tensions devaient perdurer, poursuit la banque.



L'indice américain des prix à la consommation de décembre a révélé une accélération du taux d'inflation annuel à 3,4%, après 3,1% en novembre. Ce rebond s'explique principalement par un effet de base défavorable et transitoire sur l'énergie, mais ne remet pas en cause sa trajectoire baissière. L'inflation sous-jacente a néanmoins poursuivi sa décrue atteignant 3,9% sur un an, après 4% le mois précédent.



"Si nos projections d'inflation américaine pour cette nouvelle année inscrivent un recul significatif au premier semestre, la poursuite de la tendance désinflationniste pourrait se révéler plus poussive ensuite. L'inflation atteindrait 2,4% en fin d'année, soit un niveau au-dessus de la cible d'inflation de la Réserve fédérale", estime Crédit Agricole.



Le calendrier de la première baisse de taux de la Fed reste à ce stade encore très incertain, mais une décrue plus laborieuse de l'inflation sous-jacente pourrait conduire à un décalage de l'assouplissement monétaire attendu.