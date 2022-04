Crédit Mutuel AM lance CM-AM Objectif Emploi France 05/04/2022 | 10:08 Envoyer par e-mail :

Crédit Mutuel Asset Management lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation. CM-AM Objectif Emploi France est un fonds voué à accompagner les entreprises françaises créatrices nettes d'emplois de qualité en France. Le fonds cible les entreprises qui s'engagent dans la création d'emplois, adossée à une vraie politique sociale et responsable, afin de permettre plus d'inclusion, d'équité, de sécurité et de formation interne.



CM-AM Objectif Emploi France est classé " article 9 " selon la réglementation européenne SFDR. A ce titre, le gérant poursuit des objectifs de finance responsable avec les indicateurs de performance qui y sont associés. Le fonds ambitionne de devenir éligible au label " Relance ", dont la vocation est d'orienter l'épargne vers le financement des entreprises françaises.



Eliana de Abreu, directrice des gestions de Crédit Mutuel Asset Management précise que " L'analyse intégrée, tant financière qu'extra-financière, développée par nos équipes guide l'ensemble de nos processus de gestion. La construction de tous nos portefeuilles en émane. "





