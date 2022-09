Crédit Mutuel Asset Management lance CM-AM Global City Zen, un fonds thématique destiné à investir dans des actions internationales qui participent à la transformation positive des villes. D'ici à 2030, les deux tiers de la population mondiale auront rejoint les villes, et 40 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants verront le jour dans les pays émergents, indique la société de gestion. Repenser la ville devient un enjeu riche en défis et opportunités, d'où la pertinence de la thématique d'investissement, ajoute-t-elle.



Le fonds CM-AM Global City Zen sélectionne des entreprises porteuses de solutions nouvelles pour accompagner les enjeux démographiques, environnementaux, économiques et sociaux des villes.

Hajar Yousfi, gérante du fonds, a construit son univers de gestion autour de valeurs qui bénéficient de quatre grandes tendances de croissance structurelle qui animent le développement des villes : l'évolution démographique, la digitalisation, la sécurité et le changement climatique.



" Les valeurs sélectionnées dans le fonds doivent réaliser une part de chiffres d'affaires en lien avec la ville, et répondre à nos exigences financières et extra-financières, afin de permettre à la stratégie de générer de la performance ", explique Hajar Yousfi.