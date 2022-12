Crédit Mutuel Asset Management lance CM-AM Human Care 07/12/2022 | 10:41 Envoyer par e-mail :

Marie de Mestier, gérante du fonds, a construit un portefeuille concentré sur 50 valeurs qui s'appuie sur trois piliers : prévenir (activité physique, nutrition, compléments alimentaires); guérir (diagnostique, traitement) et s'épanouir (loisirs, lutte contre l'isolement, formation).



" Les valeurs sélectionnées dans le fonds doivent réaliser une part significative de leur chiffre d'affaires dans l'une des thématiques définies par nos trois piliers, et répondre à nos exigences financières et extra-financières, afin de permettre à la stratégie de générer de la performance " explique Marie de Mestier, gérante du fonds.



Si toutes les thématiques ESG sont partie prenante du processus d'investissement, le fonds accorde une importance particulière à l'angle social en sélectionnant uniquement les entreprises qui ont mis en place des mesures concrètes et fortes pour l'amélioration du bien-être de leurs collaborateurs.



Eliana de Abreu, directrice des gestions de Crédit Mutuel Asset Management précise : " L'analyse extra-financière développée par notre pôle FReD (Finance Responsable et Durable) guide l'ensemble des processus de gestion de nos stratégies thématiques. "



© AOF 2022