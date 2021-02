Credit Suisse a vu son bénéfice plonger en 2020

Zurich (awp) - Credit Suisse a moins gagné en 2020, pénalisé par des provisions pour litiges et des correctifs de valeur. La gestion de fortune a aussi vu ses revenus diminuer. Cela n'empêchera pas la grande banque de verser un dividende en hausse à ses actionnaires.

La banque aux deux voiles a enregistré un recul de 22% de son bénéfice net en 2020, à 2,7 milliards de francs suisses quand son bénéfice avant impôts a lui plongé de 27% à 3,5 milliards de francs suisses, a indiqué jeudi Credit Suisse.

Plusieurs éléments ont affecté ces résultats, comme des provisions pour litiges sur les titres adossés à des hypothèques résidentielles (RMBS) américaines (988 millions de francs suisses), des charges de restructuration et liées à des ventes immobilières de 208 millions de francs suisses, les fluctuations de taux de change (287 millions de francs suisses), la dépréciation de l'évaluation de sa participation dans le gestionnaire d'actifs York Capital Management (414 millions de francs suisses) et un gain lié au transfert d'InvestLab (268 millions de francs suisses).

Les produits nets ont stagné à 22,4 milliards de francs suisses tandis que les charges d'exploitation ont grimpé de 2% à 17,8 milliards.

Les produits nets des affaires dans la gestion de fortune ont reculé de 8% à 13,6 milliards de francs suisses. Credit Suisse a attiré 19,4 milliards d'argent nouveau dans cette division. Au niveau du groupe, les nouveaux capitaux représentent 42 milliards. Les actifs gérés à la fin du dernier partiel avaient légèrement augmenté à 1500 milliards de francs suisses.

En termes de rentabilité, le rendement des fonds propres tangibles (RoTE) s'est affiché à 6,6%, reflétant les provisions pour litiges enregistrées au dernier partiel ainsi que la dépréciation de la participation dans York. En décembre dernier, il confirmait viser une fourchette de 10 à 12% à moyen terme "sous réserve des conditions du marché et de l'économie".

Les provisions pour pertes sur crédit se sont établies à 1,1 milliard de francs suisses, contre 324 millions de francs suisses l'année précédente.

Comme attendu, Credit Suisse a enregistré une perte au quatrième trimestre, de 353 millions de francs suisses, contre un gain de 852 millions un an plus tôt. Le résultat avant impôts s'est aussi inscrit dans le rouge (-88 millions). Les revenus ont dégringolé de 16% à 5,2 milliards quand les charges d'exploitation ont crû de 7% à 5,2 milliards. Ces résultats sont meilleurs qu'attendu par le consensus AWP. Le ratio de fonds propres CET1 s'est établi à 12,9% à la fin de 2020, contre 13,0% au troisième trimestre.

Bon début d'année 2021

"En 2021 et au-delà, nous voulons poursuivre l'accélération de notre croissance dans la gestion de fortune et continuer à générer des revenus durables dans l'investment banking (banque d'affaires mondiale)", a déclaré Thomas Gottstein, le directeur général de la banque, cité dans le document.

Si "le rythme de la reprise demeure incertain" en raison de la pandémie de coronavirus, Credit Suisse assure avoir "connu un très bon début d'année 2021, marqué par un important accroissement de l'activité clientèle en glissement annuel".

Credit Suisse table sur des investissements de 300 à 600 millions de francs suisses dans la gestion de fortune et la banque d'affaires, et également dans la plateforme technologique et l'infrastructure de risque.

Le numéro deux bancaire helvétique versera un dividende en hausse de 0,2926 franc à ses actionnaires, contre 0,2776 franc au titre de 2019. En tout, 1 milliard de francs suisses sera distribué.

Au 16 février, l'établissement a racheté des actions pour un total de 112 millions de francs suisses. Le programme de rachat d'actions, visant un total de 1,0 à 1,5 milliards de francs suisses pour l'exercice, a débuté en janvier.

